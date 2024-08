Les 5 machines cardio les plus efficaces des salles de sport

Un exercice peu physique et sans impact négatif sur vos articulations, en plus d'améliorer coordination et équilibre. C'est l'une des machines les plus complètes, elle fait travailler 80 % des muscles de votre corps, et elle est très intense sur le plan cardio et respiratoire. Au niveau du haut du corps, on travaille les pectoraux et les épaules, et au niveau du bas du corps, les quadriceps et les fessiers. Et, dans un second temps, le dos, les bras et les abdominaux. Cela permet également de brûler beaucoup de calories. Naturellement, c'est aussi ludique, car le mouvement est une combinaison de vélo et de ski de fond.