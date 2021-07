En 2021, le Red Bull Illume fête sa sixième édition. L’occasion une nouvelle fois de célébrer l'excellent travail de photographes et de créateurs de contenu du monde entier. Pour vous inspirer, voici une sélection de huit superbes images de sport automobile sélectionnées lors des éditions précédentes. Et découvrez ci-dessous l’histoire derrière l’image.

1. Fredrik 'Frog' Berggren par Elias Kunosson

Fredrik 'Frog' Berggren par Elias Kunosson © Elias Kunosson / Red Bull Illume

"J'ai pris cette photo lors du premier automne que j'ai passé à Åre, en Suède. Je venais de quitter ma voiture et de trouver un endroit où loger", se souvient Elias Kunosson. "Lorsque je suis entré dans le village, j'ai remarqué des affiches indiquant qu'un spectacle de FMX allait avoir lieu au bord du lac. Je suis retourné à mon appartement, j'ai pris mon appareil photo et je suis allé voir s'il y avait quelque chose à photographier. Il s'est avéré que l'un des meilleurs riders suédois, Fredrik "Frog" Berggren, était présent."

2. Konta 'Gonta' Suzuki et Hitoshi Takahashi par Jason Halayko

Konta 'Gonta' Suzuki et Hitoshi Takahashi par Jason Halayko © Jason Halayko / Red Bull Illume

"Ayant photographié le FMX pendant près de 10 ans, il peut être difficile au bout d’un moment de trouver des angles nouveaux et intéressants", explique Jason Halayko . "Alors que je tournais sur le terrain d'entraînement de mon ami Daice à Seto, au Japon, j'ai remarqué que je pouvais aller sous la rampe installée ce jour-là. Vous ne pourriez jamais faire cela lors d'un événement, pour des raisons évidentes de sécurité. D’autre part, vous recevez beaucoup de saletés à chaque fois que quelqu'un saute, ce n'est donc pas un endroit très agréable où photographier."

"Une fois sous la rampe, j'ai remarqué que je pouvais utiliser cette structure unique [conçue et construite par Daice lui-même] pour capturer les riders au moment où ils réalisaient leurs tricks. Après quelques runs, j'ai compris où faire la mise au point et quand Gonta et Hitoshi se sont retrouvés ensemble, j'ai pu les cadrer tous les deux parfaitement pour ce résultat.

"Ce que je préfère dans cette photo, c'est que, même si elle a été prise avec un iPhone, elle reste une photo FMX unique, prise sous un angle que je n’avais jamais vu auparavant."

3. Sylvan Masson par Anthony Favennec

Sylvan Masson par Anthony Favennec © Anthony Favennec / Red Bull Illume

"L'hiver, la pluie, la Bretagne… Tout ça est indissociable. Sylvan Masson revenait d'Ukraine, où il était sous contrat avec le cirque national de Kiev mais devait repartir quelques jours plus tard pour un autre voyage", explique Anthony Favannec . "Il m'a demandé de l'aide pour façonner une piste, à deux minutes de chez moi. Je me suis rendu compte que le temps était parfait pour prendre de superbes photos en noir et blanc."

"Sylvan a un super style. Pour moi le FMX est tellement photogénique. C'est une sorte de danse entre l'homme et la moto. J'ai pris cette photo avec mon Xiaomi Mi3 et je suis vraiment étonné de la qualité d'image de celle-ci. La photo ne le montre pas, mais pour obtenir l'angle parfait pour la photo, j'ai dû faire face à un bouc nommé Brad qui m'a chargé sur mon côté droit ! Le résultat est la représentation parfaite de l'ambiance du nord de la Bretagne à cette période de l'année."

4. Rayco Diaz par Artem Yamshchikov

Rayco Diaz par Artem Yamshchikov © Artem Yamshchikov / Red Bull Illume

Artem Yamshchikov était le photographe engagé pour immortaliser la nouvelle collection de motocross O'Neal en Espagne : "Nous n'avons eu qu'une semaine avec les riders de l'équipe. Il faisait très chaud et il y avait du vent, donc les pilotes ne pouvaient pas rouler en continu. Chaque photo devait être parfaite. Après quelques jours sous le soleil brûlant de l'Espagne, j'ai commencé à chercher de nouvelles perspectives. J'ai testé des objectifs et des positions inhabituelles. C'est alors que j'ai vu un avion avec une traînée dans le ciel. C'était parfait. Je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai montré l'avion et j'ai crié : "Regardez ça ! Je veux ça sur ma photo !"

"Rayco a démarré la machine et je me suis mis en position. Je n'ai pas eu le temps d'installer un trépied. Je ne pouvais que deviner la trajectoire de Rayco. J'ai positionné le viseur à l'endroit où je soupçonnais que Rayco allait se trouver. J'ai réglé la focale sur la rampe et ma seule pensée à ce moment-là a été : "Espérons que 11 suffise...".

"Après avoir vu l'image dans l'aperçu, j'étais plus que satisfait. Il ne manquait plus que la netteté. Nous avons pris quelques autres photos, mais aucune n'était aussi bonne que la première. Après la disparition de la traînée de condensation, je me suis rendu sur mon ordinateur pour regarder la photo de plus près. 11 était le réglage parfait".

5. Inconnu / Red Bull Sea to Sky Rider par Burhan Kacar

Inconnu / Red Bull Sea to Sky Rider par Burhan Kacar © Burhan Kacar / Red Bull Illume

"Lors du Red Bull Sea to Sky Hard Enduro 2017 à Kemer, en Turquie, la compétition était extrêmement serrée à 100 mètres du sommet, c'est-à-dire là où était la ligne d'arrivée", se souvient Burhan Kacar . "C'était une piste difficile qui faisait souvent chuter les pilotes et rendait difficile les dépassements".

"Alors que je photographiais d'abord le pilote devant moi, j'ai remarqué le concurrent plus loin. Il attendait son tour et tentait d'éviter les pierres qui pleuvaient sur lui. En me retournant immédiatement, j'ai eu la chance de capturer ce moment qui ne s’est pas reproduit ensuite."

6. Libor Podmol par Jan Pelikán

Libor Podmol par Jan Pelikán © Jan Pelikán

Jan Pelikán shootait ce jour-là avec le meilleur rider FMX de République tchèque, Libor Podmol. "Nous sommes allés sur son spot d'entraînement près de Benešov, qui est proche de la capitale, pendant ses préparatifs pour les X Games 2013."

"La photo est une rafale composée de 11 positions différentes de Libor et de 14 fonds de photos. Compte tenu du nombre de photos utilisées pour arriver à ce résultat, cette imagea à une résolution et une qualité vraiment élevée. Libor repoussait ses limites et cela en valait la peine. Il a également remporté la médaille d'or aux X Games cette année-là."

7. Tom Parsons par Chris Tedesco

Tom Parsons par Chris Tedesco © Chris Tedesco / Red Bull Illume

Chris Tedesco décrit avoir capturé cette photo lors de son road trip au Colorado, dans l'Utah et le Nevada en 2018 avec le rider freestyle Moto Tom Parsons. "Nous nous sommes arrêtés à Swing Arm City, dans l'Utah, qui est un paysage unique où l'on trouve certaines des meilleurs spots de ride de la planète. À première vue, on pourrait même penser que cette photo a été prise sur une autre planète. Avec des températures supérieures à 38°C, cela a dissuadé les autres de rouler. Nous avions toute la zone pour nous."

"Cette incroyable formation rocheuse naturelle est un rêve pour les riders, mais elle peut aussi virer au cauchemar. Ici, Tom Parsons roule jusqu'au sommet, où un seul faux pas signifie une chute fatale. Ce n'est qu'une petite partie de l'incroyable terrain que représente ce spot dans l’Utah."

8. Arik Swan par Ale Di Lullo

Arik Swan par Ale Di Lullo © Ale Di Lullo / Red Bull Illume

"En 2014, je suis allé à un événement appelé Cruzfest, une jam session d’une semaine pour le VTT et le motocross avec d'énormes sauts sur un terrain privé dans la forêt de séquoias de Santa Cruz en Californie", explique Ale Di Lullo . "Il y avait une mini-course et tous les chiens devenaient fous en courant derrière les motos. C’était bruyant et la fête était folle. Tout le monde passait un bon moment."

"Venant du milieu de VTT, tout ces bruits de moteurs et ces chiens qui aboyaient était un peu inhabituel et intimidant pour moi. Mais quand la course s'est terminée, que tout s’est calmé et que mes appareils photo étaient déjà dans mon sac à dos, j’ai vu ce mec baraqué et bien habillé qui roulait avec ce mignon petit chien qui semblait avoir été volé dans un manoir d'Hollywood. J’ai réalisé que je devais ressortir l'appareil photo."

Participez au Red Bull Illume

Tout créateur de contenu professionnel ou amateur peut participer gratuitement au Red Bull Illume . Toutes les soumissions doivent être faites avant le 31 juillet 2021. Les créateurs de contenu peuvent soumettre leurs meilleures images fixes ou animées (60 secondes maximum) dans la catégorie Best of Instagram by Lenovo en taguant @redbullillume sur Instagram avec #rbi21submission en légende.

