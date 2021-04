Les meilleures photos de bike du Red Bull Illume

Part of this story Pavel Alekhin Russia Voir le profil

Red Bull Illume , c'est tout simplement le plus grand concours de photos de sport et d’aventure. Le principe ? Trouver et célébrer les images les plus captivantes et/ou les plus créatives du moment. Et alors que l'édition 2021 s'apprête à commencer, on revient sur les plus beaux clichés de bike de 2019.

Comment participer au concours 2021

Cette année, le concours comprend 10 catégories, dont une nouvelle : Photo Story. Soit des diaporamas allant de 30 secondes à trois minutes. Autre nouveauté : des vidéos peuvent être soumises dans la catégorie Best of Instagram by Lenovo. À part ça, rien - ou presque - ne bouge. Vous pouvez soumettre jusqu'à 10 images, et le même cliché ne peut pas être posté dans plus de deux catégories. Par ailleurs, la participation au contest est toujours gratuite et ouverte à tous les photographes, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Les inscriptions sont ouvertes pendant cinq mois, du 1er mars au 31 juillet 2021 . Et pour en savoir plus sur Red Bull Illume, cliquez-ici !

La boue, c'est beau

Katy Winton fend la boue © Laurence Crossman-Emms/Red Bull Illume

Photographe : Laurence Crossman-Emms

Athlète : Katy Winton

Lieu : Blaenau Ffestiniog, Pays de Galles

Catégorie Red Bull Illume 2019: Innovation by Sony - 1ère place

La photo racontée par Laurence Crossman-Emms : " Blaenau Ffestiniog, c'est tout simplement l'endroit le plus humide du Pays de Galles, et la boue est partout. J'ai toujours aimé la façon dont elle s'anime quand un vélo la fend, et j'ai donc voulu conjuguer le côté dynamique de l'image avec la beauté des rideaux de boue, qui ont un peu l'aspect de la soie. Mais il fallait que le lieu soit parfait, et la flaque suffisamment profonde. On ne sait jamais comment l'eau va réagir quand on la traverse. Mais parfois, le résultat correspond à vos attentes."

Fantasy sur deux roues

Senad Grosic dans Game of Thrones © Lorenz Holder/Red Bull Illume

Photographe : Lorenz Holder

Athlète : Senad Grosic

Lieu : The Dark Hedges, Irlande du Nord

Catégorie Red Bull Illume 2019 : Masterpiece by EyeEm - 1ère place

La photo racontée par Lorenz Holder : " La première fois que j'ai vu cet endroit, j'étais en train de regarder Game of Thrones et j'ai été estomaqué par la beauté qu'il dégageait. Puis, j'ai découvert qu'il existait vraiment, en Irlande du Nord. Un an plus tard, j'étais sur place avec Senad Grosic .

C'était tôt le matin, les premiers rayons du soleil frappaient la route et on a réussi à faire une belle image. Mais on a décidé d'attendre un peu pour avoir un peu de pluie ou de brouillard pour shooter Senad avec un flash et le faire ressortir encore plus."

Lumière noire

Chris Brule roule sous une éclipse solaire © Noah Wetzel/Red Bull Illume

Photographe : Noah Wetzel

Athlète : Chris Brule

Lieu : Teton Valley, Wyoming, États-Unis

Catégorie Red Bull Illume 2019 : RAW - 1ère place

La photo racontée par Noah Wetzel : "Le but du projet était de capturer l'éclipse solaire d'août 2017 tout en mettant le VTT à l'honneur avec une double-exposition. Nous avons donc commencé à shooter à midi, avant d'attendre un peu pour prendre la deuxième image, au crépuscule. Seulement, je ne savais pas encore que j'avais endommagé mon appareil et que je ne pouvais pas déclencher le flash... Il a donc fallu que Chris Brule roule dans une obscurité quasi-totale, vers 21h, qui m'a permis d'opter pour une exposition de 2,5 secondes, de déclencher le flash manuellement et de le shooter en plein vol."

Plein le dos

Avoir le dos de son pote © Tyrone Bradley/Red Bull illume

Photographe : Tyrone Bradley

Athlète : Adosu Segun a.k.a. SKing

Lieu : Lagos, Nigeria

Catégorie Red Bull Illume 2019 : Lifestyle - 1ère place

La photo racontée par Tyrone Bradley : "Cette photo de SKing a été prise près de sa maison à Makoko, un quartier de pêcheurs à Lagos, au Nigéria. SKing voulait me montrer l'endroit où il vivait et me raconter l'histoire de ses débuts en BMX. Nous sommes tombés sur son ami (oui, celui qui est debout sur son dos) et bien qu'il me l'ait présenté, je ne me souviens pas de son nom. Ensuite, ce type a commencé à grimper sur SKing. Il s'est avéré que c'était le premier trick qu'ils avaient appris ensemble pour impressionner leur communauté."

Man in the Mirror

Jeremy Berthier rencontre Jeremy Berthier © JB Liautard/Red Bull Illume

Photographe : Jean-Baptiste Liautard

Athlète : Jérémy Berthier

Lieu : Bourgoin-Jallieu, France

Catégorie Red Bull Illume 2019: Emerging by Red Bull Photography - 1ère place

La photo racontée par JB Liautard : "Il y a deux choses que j'aime dans la photographie : les silhouettes et les reflets. Et j'ai toujours eu envie de mêler les deux sur une seule image. L'athlète que j'ai choisi pour le faire, Jérémy, connaissait cette piste et le jump qu'il avait construit était vraiment top. Je savais que je voulais le shooter de profil pour choper le reflet, mais au moment du shoot, le temps était très sec et il n'y avait pas d'eau. Puis j'ai vu une brouette près des jumps, et j'ai décidé de la remplir d'eau pour créer un miroir. Après quelques essais, on a mis cette image en boîte. Celle que j'imaginais au départ."

Rester de glace

Pavel Alekhin, le rider congelé © Denis Klero/Red Bull Illume

Photographe : Denis Klero

Athlète : Pavel Alekhin

Lieu : Streetfire Club, Moscou, Russie

Catégorie Red Bull Illume 2019: Creative by Skylum - 1ère place

La photo racontée par Denis Klero : "Dès que les premiers flocons de neige de l'année sont tombés, les réseaux sociaux se sont enflammés. Je ne voulais pas manquer ça, alors j'ai imaginé un concept autour du changement de saison. Cette image avec Pavel Alekhin fait partie de la série, qui se devait d'être forte et compatible avec l'esprit Red Bull."

Le BMX vu du ciel

Alex Bibollet, entre ombres et formes © Baptiste Fauchille/Red Bull Illume

Photographe : Baptiste Fauchille

Athlète : Alex Bibollet

Lieu : Fillinges, France

Catégorie Red Bull Illume 2019: Best of Instagram by SanDisk - 1ère place

La photo racontée par Baptiste Faucille : "Cette photo a été prise au bowl de Fillinges. Quand je suis arrivé sur le spot la première fois, je voulais faire un plan zénithal d'un rider en pleine ligne avec un drone. Puis, j'ai réalisé que le bowl était hyper clean. Il n'y avait ni tags, ni poussière. J'ai donc été capable de bien faire ressortir son ombre. J'ai demandé à Alex Bibollet de faire de son mieux, et j'ai immortalisé ce moment !"