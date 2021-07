Les meilleures randonnées à faire au Pays basque

Le

Mondarrain

est l'un des monts les plus emblématiques du Pays Basque. Pour réaliser cette

randonnée

(assez longue) qui vous fera partir et arriver au pittoresque village basque d’Itxassou, il faut un peu d’expérience. Ce n’est pas de l'

non plus, loin de là, puisque le mont ne culmine qu’à 749 m de haut. Si vous ne rencontrerez pas de grande difficulté au cours de cette randonnée, sachez tout de même que le chemin est long et rocailleux, il vous faudra donc faire quelques pauses pour arriver au bout. En chemin, il n'est pas impossible que vous croiserez des pottoks, des petites vaches sauvages, des moutons et des vautours. À l’arrivée, aurez une superbe vue sur la Vallée de la Nive, le mont Ursuya, le mont Baïgura et le mont Artzamendi. Oui, on en prend vraiment plein les yeux.