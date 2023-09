Le 1er août, Oriane Bertone décrochait l’argent aux championnats du monde d’ escalade derrière l'insaisissable Janja Garnbret. À 18 ans, elle représente déjà une des meilleures chances de médailles pour Paris 2024. Il y a trois ans, avant de commencer à participer aux Coupes du monde chez les jeunes, elle quitte son île de la Réunion pour venir s'entraîner en forêt de Fontainebleau. Cette décision porte ses fruits : elle remporte deux titres mondiaux et européens junior.

Aujourd’hui, Oriane Bertone est l’une des stars du bloc et fait partie de cette jeune génération dorée de l’escalade française avec le montreuillois Mejdi Schalck. Les deux athlètes, au cours de leur développement, sont passés par les salles d’escalades franciliennes. Car oui, la région propose parmi les meilleures salles au monde. Focus.

01 Vertical’Art - Paris XIII et XVIII

Le groupe Vertical’Art possède des salles un peu partout en France, dont plusieurs en Île-de-France. Elles sont ouvertes 7 jours sur 7, de 8h à minuit et sont équipées d’un bar et d’un sauna. On allait oublier, mais il y a aussi de nombreuses pistes et blocs qui sont renouvelés chaque mois. Un pan Güllich et une moonboard sont également présents pour ceux qui souhaitent travailler les blocages, ainsi qu’un espace dédié à la musculation. Pour résumer, il y a tout ce qu’il faut pour pratiquer l’escalade, le tout en plein cœur de la capitale.

02 Climb Up - Paris XIII

Située à Porte d’Italie, Climb Up est la plus grande salle d’escalade de la capitale avec 4 000m². Les voies ont été installées sur des murs de 11 mètres de haut et sont ouvertes en autonomie ou pour différents cours : découverte, ateliers enfants, cours à l’année etc. Il est aussi évidemment possible de faire du bloc. Comme à Vertical’Art, un snack, un bar et des éléments de relaxation sont disponibles (sauna et hammam).

03 MurMur - Pantin

C’est l’option la plus abordable de cette liste. Pour 5 euros, il est possible de s’essayer à l’escalade tout en étant encadré par un moniteur diplômé avec le matériel également compris dans le prix. Située dans une ancienne usine désaffectée, la salle pantinoise propose des voies pouvant aller jusqu’à 17 mètres de haut.

04 Arkose - Paris XX

Arkose est une salle d’escalade centrée sur l’écologie et le développement durable. Les équipements proposés sont éco-responsables et la salle est alimentée grâce aux énergies renouvelables. L’espace enfant accueille les petits dès 3 ans. On y trouve plus de 200 blocs qui sont renouvelés chaque semaine. L’endroit peut également être loué pour des évènements (team building, anniversaires etc).

05 Escalad’Indoor - Paris V

La doyenne de cette liste. Escalad’Indoor a ouvert ses portes en 1990. Elle est gérée par un club associatif affilié à la fédération d’escalade. Développée au fil des années, elle offre désormais aux grimpeurs des voies allant jusqu’à 10 mètres de haut et 45 mètres de large. Dalles, pan Gullich… De nombreuses installations sont aussi disponibles. Il est même possible de participer régulièrement à des sorties en extérieur.

06 Le Triangle - Paris XII

Même en plein Bercy Village, on peut pratiquer l’escalade. Le Triangle, au 22 rue François Truffaut, compte 900m² et plus de 100 parcours différents. Un espace de 100m² est également accessible pour les enfants de 2 ans et plus. Espace musculation, sauna, bar, le triptyque est respecté. Le Triangle accueille aussi des concerts et autres événements culturels.

07 Grimpo6 - Paris VI

Le mur du gymnase du lycée Montaigne est rendu accessible depuis 4 ans grâce à l’association Grimpo6. Créée en 2017, elle permet aux passionnés de profiter des 45 voies et 17 lignes du mur mais aussi de partir en sorties et de se faire quelques week-ends.

08 Climbing District - Paris XVII

La salle au design le plus soigné. Situé à deux pas des Buttes-Chaumont, le Climbing District possède sa propre atmosphère : tables connectées, DJ sets, restaurant, bar, mur digital… On peut tout y faire ou presque.

09 Block’Out - Saint-Ouen-sur-Seine

350 voies, sept niveaux de difficulté, blocs modifiés tous les mois, tunnel de 20 mètres de long, pan Gullich, poutre de cinq mètres… Il y a de quoi faire à Block’Out. Bien sûr, la salle comporte aussi un restaurant, une salle de musculation et peut accueillir des événements professionnels.

10 Antrebloc - Villejuif

Boxe, sauna, tunnel, moonboard, highball, crossfit, cardio, blocs, voies. Antrebloc est une des meilleures solutions pour les banlieusards et les Parisiens du sud. Divisée en plusieurs salles (fitness, grimpe, compétition entre amis etc), Antrebloc propose une grande diversité d'activités.

En vous rendant dans l’une de ces salles, rien ne vous garantit de faire comme Oriane Bertone et de remporter une étape de la Coupe du Monde. Par contre, il y a fort à parier pour que vous passiez un bon moment en découvrant une discipline ou en améliorant votre maîtrise de celle-ci.

