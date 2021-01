Les séries les plus vues sur Red Bull TV en 2020

En 2020, nous avons tous probablement passé plus de temps que prévu à nous gaver d'émissions et de séries. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, que nous avons regardé n'importe quoi (enfin, pas seulement). Voici donc les séries les plus regardées de l'année sur Red Bull TV. Et il y en a pour tous les goûts, de l'escalade au snowboard en passant par le surf, la motocross ou le VTT.