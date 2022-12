Les jeux vidéo qui vont faire 2023

Passons aux suites maintenant. S’il n’est pas daté, le second

Spider-Man

devrait débarquer en 2023 tout de même et lui aussi, on l’attend beaucoup. Le premier avait été une vraie surprise, pour son gameplay, le kiff de voler dans New York, son contenu plutôt généreux et surtout la qualité de son écriture, car on a là une aventure Spider-Man supérieure à bien des films, avec des personnages attachants et très réussis (Tante May, Mary-Jane et surtout Peter Parker). Après

, place à la suite. On sait que Venom sera de la partie, faisant face aux deux Spider-Man du jeu. Qui seront les autres nouveaux visages ? Comment le jeu va-t-il se renouveler ? Beaucoup de questions et une attente très élevée. On peut dire la même chose avec la suite de Star Wars Jedi Fallen Order, alias

Survivor

, où l’on retrouvera Cal Kestis incarné par l’excellent Cameron Monaghan de Shameless US. Le jeu sort le 17 mars 2023. N’oublions pas non celle de Alan Wake qui fera aussi son retour, 12 ans après le premier ou de Octopath Traveler (le 24 février).