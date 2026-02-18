Les meilleures souris gaming de 2026 : nos recommandations après test

Ce n’est une nouvelle pour personne : la souris gaming fait partie de l’équipement de départ de tous joueurs PC et vous donne, aux côtés du casque et du clavier gaming, une base de travail parfaite. Que ce soit pour avoir une aim de monstre sur Counter-Strike 2 ou VALORANT, des mouvements précis sur League of Legends ou sur votre jeu solo préféré, le matériel compte. Découvrez les meilleures souris gaming de 2026.

01 Logitech G Pro X2 Superstrike : meilleure souris gaming sans-fil 2026

La Logitech G Pro X2 Superstrike © Phil Briel

Caractéristiques de la Logitech G Pro X2 Superstrike Forme Symétrique DPI 44 000 DPI Taux de sondage 8 000 Hz Poids 61 grammes Nombre de boutons 5 Connectivités 2,4 GHz ; filaire Éclairage RGB Non Autonomie de la batterie 90 heures Prix 179,99 euros

Sur le marché des souris gaming, les innovations ont mis du temps à pointer le bout de leur nez, mais cet état de fait a changé en 2026. Avec la toute nouvelle Logitech G Pro X2 Superstrike, le constructeur apporte un vent de fraîcheur, notamment grâce à un bruit de clic incroyablement discret et à une technologie baptisée « HITS ».

La G Pro X2 Superstrike marque un véritable tournant dans le monde des souris gaming. La particularité de ce modèle : cliquer sans vraiment cliquer. Logitech a complètement éliminé les classiques micro-switches mécaniques avec le « Haptic Inductive Trigger System » (HITS), remplacés par une combinaison de capteurs inductifs et de retour haptique. Cela permet, pour la toute première fois, d’ajuster le point d’activation et le feeling du clic exactement selon vos préférences.

Au cœur du système, la Superstrike fonctionne avec une technologie par induction : l’astuce réside dans la liberté totale de personnalisation via le logiciel Logitech G Hub. Pas moins de dix niveaux différents sont réglables, d’une activation extrêmement légère jusqu’au clic nécessitant un appui complet sur les touches. En plus, l’intensité du retour haptique peut être ajustée sur six niveaux, les plus élevés consommant davantage de batterie. La fonction Rapid Trigger permet par ailleurs de recliquer sans relâcher complètement la touche. Un vrai plus sur les shooters nerveux.

La Logitech G Pro X2 Superstrike est une petite révolution © Phil Briel

Ce qui rend la Superstrike particulièrement intéressante, c’est l’interaction très réussie entre la technologie et l’haptique. La sensation de clic artificiellement générée est quasiment inaudible et incroyablement douce. Techniquement, la souris reprend la base éprouvée de la G Pro X Superlight 2 : elle utilise le capteur Hero 2 (jusqu’à 44 000 DPI, polling rate de 8 000 Hz), affiche un poids de seulement 61 grammes, soit un gramme de plus que sa prédécesseure, et offre la même ergonomie symétrique. L’autonomie s’élève à environ 90 heures en utilisation normale à 1 000 Hz. Une véritable innovation dans le domaine des souris gaming.

Avantages Inconvénients Technologie innovante Prix élevé Réactivité Excellente ergonomie Capteur précis Clics de souris silencieux

02 Razer Viper V3 Pro

Razer Viper V3 © Phil Briel

Caractéristique de la Razer Viper V3 Pro Forme Symétrique DPI 35 000 DPI Taux de sondage 8 000 Hz Poids 54 Grammes Nombre de boutons 6 Connectivité 2,4-GHz ; filaire Éclairage RGB Non Autonomie de la batterie 95h Prix 169,99 Euros

La Razer Viper V3 Pro est tout simplement la souris esports la plus populaire. Elle est considérée comme la meilleure, et ce n’est pas un hasard. Grâce à son faible poids de seulement 54 grammes et à sa surface symétrique, agréable et adhérente, cette souris gaming reste très confortable en main même après plusieurs heures.

Les larges patins de souris sur la face inférieure assurent une excellente glisse, tandis que l’équipement technique ne laisse, lui aussi, aucun souhait inassouvi. Avec une résolution de 35 000 DPI et une précision de suivi de 99,8 %, la souris retranscrit les mouvements les plus fins avec une précision impressionnante.

Razer dote en outre la souris de quelques atouts particuliers, notamment la possibilité d’ajuster la sensibilité de façon dynamique ou d’aligner précisément le capteur sur les swipes horizontaux.

Avantages Inconvénients Capteur précis Prix 8 000 Hz Confort

03 Corsair Sabre V2 Pro Wireless MG : la souris gaming sans fil polyvalente

Corsair Sabre V2 Pro Wireless MG © Phil Briel

Caractéristique de la Corsair Sabre V2 Pro Wireless MG Forme Symétrique DPI 33 000 Taux de sondage 8.000 Hz Poids 56 Grammes Nombre de boutons 5 Connectivité 2,4-GHz ; Bluetooth ; filaire Éclairage RGB Non Autonomie 120h Prix 139,99 Euro

Lors du CES 2026 début janvier, Corsair a présenté une nouvelle version de la Sabre V2 Pro, baptisée Corsair Sabre V2 Pro Wireless MG. Cette souris gaming sans fil mise sur un châssis en alliage de magnésium qui lui confère un look unique. Par rapport à la variante classique, le modèle MG est certes nettement plus lourd avec 56 grammes, mais il progresse aussi clairement sur le plan technique.

Sous le capot, on retrouve le même capteur précis à 33 000 DPI, avec une précision de suivi de 99,7 %, qui atteint un taux de sondage de 8 000 Hz même en mode sans fil. L’autonomie a en revanche été portée à 120 heures. La Wireless MG ne se connecte plus seulement en 2,4 GHz ou en filaire, mais peut aussi être appairée en Bluetooth à plusieurs appareils – pratique pour toutes celles et ceux qui souhaitent l’utiliser sur des notebooks ou des tablettes.

Le plus gros point de critique de l’original a également été corrigé : il y a enfin un bouton DPI pour passer rapidement d’un réglage à l’autre. Le châssis en magnésium offre par ailleurs un ressenti haptique extrêmement agréable et convainc par un excellent grip, que l’on peut encore améliorer grâce au grip tape fourni. Une souris gaming maniable pour tous ceux qui recherchent une précision maximale et une technologie ultra-moderne.

Avantages Inconvénients Puissance du capteur Prix Autonomie de la batterie Un seul profil Connectivité 8 000 Hz Interface web

04 Corsair Sabre V2 Pro : le bon rapport qualité-prix

La Corsair Sabre V2 Pro © Corsair

Caractéristiques de la Corsair Sabre V2 Pro Forme Symétrique DPI 33 000 DPI Taux de sondage 8 000 Hz Poids 36 Grammes Nombre de boutons 5 Connectivité 2,4-GHz ; filaire Éclairage RGB Non Autonomie 70h Prix 109,90 Euros

Si vous cherchez avant tout une souris gaming au poids particulièrement réduit, vous ne pouvez pas passer à côté de la Corsair Sabre V2 Pro. Avec seulement 36 grammes, cette souris devance la concurrence, sans pour autant faire de concessions sur l’aspect technologique.

Le capteur intégré travaille avec une grande précision et, avec 33 000 DPI et une vitesse de 750 IPS, n’a rien à envier à des souris gaming plus lourdes. Le châssis texturé et adhérent en plastique assure un ressenti agréable en main. Si vous le souhaitez, vous pouvez améliorer encore le grip à l’aide du grip tape fourni et optimiser la glisse grâce aux patins supplémentaires inclus.

Un taux de sondage de 8 000 Hz, une autonomie convaincante et des options de personnalisation pratiques via interface web complètent un ensemble très cohérent. En contrepartie, la Sabre V2 Pro ne dispose malheureusement que d’un seul profil embarqué et n’offre aucun bouton pour ajuster les DPI.

Avantages Inconvénients Légèreté Pas de bouton dédié aux DPI Capteur Un seul profil Interface web

05 Razer DeathAdder V4 Pro : meilleure souris gaming pour droitiers

Le design de la Razer DeathAdder V4 Pro est parfait © Phil Briel

Caractéristiques de la Razer DeathAdder V4 Pro Forme Ergonomique DPI 45 000 DPI Taux de sondage 8 000 Hz Poids 56 Grammes Nombre de boutons 6 Connectivité 2,4-GHZ; filaire Éclairage RGB Non Autonomie 150h Prix 179,90 Euros

Les droitiers à la recherche de la meilleure souris gaming au design ergonomique trouveront leur bonheur avec la Razer DeathAdder V4 Pro. L’actuel modèle haut de gamme du constructeur affiche des specs. Son capteur propose une résolution incroyable de 45 000 DPI et enregistre les entrées à une vitesse de 900 IPS, avec un taux de sondage de 8 000 Hz.

Le poids reste pourtant agréablement bas avec 56 grammes, tandis que la forme, plusieurs fois récompensée, garantit un confort maximal même après plusieurs heures de jeu. Une nouvelle technologie sans fil (Razer HyperSpeed Wireless Gen 2) réduit en outre la latence de 37 % supplémentaires par rapport au standard 2,4 GHz classique – aucune autre souris gaming wireless n’est plus rapide.

Autre nouveauté : la molette optique, encore plus précise et robuste que les variantes mécaniques traditionnelles, tandis que l’autonomie elle-même atteint jusqu’à 150 heures, une valeur plutôt conséquente. Ces fonctionnalités premium, dont la plupart des utilisateurs n’auront d’ailleurs pas besoin dans leur intégralité, font toutefois de la DeathAdder V4 Pro un plaisir très onéreux.

Avantages Inconvénients Confort Prix élevé Capteur Son des clics de souris Faible latence

06 Glorious Model O3 Wireless / Model D3 Wireless : un petit miracle d’autonomie

Les Glorious Model O3 Wireless et Glorious Model D3 Wireless © Phil Briel

Caractéristiques de la Glorious Model O3/D3 Wireless Forme Symétrique/Ergonomique DPI 30 000 Taux de sondage 8 000 Hz Poids 66 Grammes / 69 Grammes Nombre de boutons 6 Connectivité 2,4-GHz ; Bluetooth ; filaire Éclairage RGB Oui Autonomie 71h / Non précisé Prix 169,99 Euro

Avec la toute nouvelle série Glorious V3, composée des Glorious Model O3 Wireless et Glorious Model D3 Wireless, le constructeur fait un bond en avant dans le domaine des souris gaming sans fil. Les deux produits offrent en effet un argument unique.

Grâce au système InfinitePlay et à des batteries interchangeables, dont deux sont incluses dans la boîte, vous n’avez théoriquement plus jamais besoin de recharger les souris et bénéficiez d’une autonomie infinie. L’une des batteries se place tout simplement sous la souris, tandis que la seconde se recharge dans la station de base. Lorsqu’une batterie arrive en fin de charge, il suffit de la remplacer – sans que la connexion ne soit interrompue – grâce à la Guardian Battery offrant 10 heures d’autonomie.

Pour le reste, les deux souris bénéficient d’un équipement technique de pointe. Le capteur BAMF 3.0 offre une résolution de 30 000 DPI, 750 IPS et une accélération de 50 G. Le tout avec un taux de sondage de 8 000 Hz. Six boutons programmables, un éclairage RGB réussi et une connexion à la fois en 2,4 GHz et en Bluetooth complètent parfaitement la fiche technique.

Seule différence entre la Model O3 Wireless et la D3 Wireless : la O3 mise sur un design symétrique, tandis que la D3 adopte une forme ergonomique pour droitiers.

Avantages Inconvénients Autonomie Design Capteur Éclairage Feeling du clic

07 Corsair M75 Wireless : meilleure souris gaming pour gauchers

La Corsair M75 Wireless est la meilleure pour les gauchers et gauchères © Phil Briel

Caractéristiques de la Corsair M75 Wireless Forme Symétrique DPI 26 000 DPI Taux de sondage 1 000 Hz Poids 89 Grammes Nombre de boutons 7 Connectivité 2,4-GHz ; Bluetooth 4.2 ; filaire Éclairage RGB Oui Autonomie 105h Prix 146,90 Euro

Les souris gaming spécialement conçues pour les besoins des gauchers sont extrêmement rares. Heureusement, Corsair propose avec la M75 Wireless une souris qui coche précisément cette case. Particularité : elle adopte un design symétrique au sein duquel les boutons latéraux (habituellement placés à gauche et accessibles aux droitiers) peuvent tout simplement être déplacés de l’autre côté.

Le capteur Marksman précis offre, grâce à une résolution de 26 000 DPI, largement assez de puissance pour la plupart des usages, tandis que sept boutons programmables au total permettent une personnalisation poussée. Et celles et ceux qui aiment la couleur apprécieront également le rétroéclairage RGB personnalisable.

En contrepartie, il faut accepter un poids assez élevé de 89 grammes, tandis que les boutons latéraux sont relativement difficiles à distinguer au toucher. Le taux de sondage de 1 000 Hz ne peut pas non plus rivaliser avec la concurrence.

Avantages Inconvénients Capteur précis Assez lourde Boutons latéraux pour gauchers Seulement 1 000 Hz Finitions de qualité Boutons latéraux plats

08 Razer Basilisk V3 Pro 35K : souris gaming pour LoL et MMOs

La Razer Basilisk V3 Pro 35K © Razer

Caractéristiques de la Razer Basilisk V3 Pro 35K Forme Ergonomique DPI 35 000 DPI Taux de sondage 8 000 Hz Poids 113 Grammes Nombre de boutons 13 Connectivité 2,4 GHz; Bluetooth; filaire Éclairage RGB Oui Autonomie 140h Prix 149,99 Euro

Les joueurs qui privilégient les MOBA comme League of Legends ou les MMORPG seront particulièrement bien servis par une souris gaming dotée de nombreux boutons. C’est là qu’intervient, par exemple, la Razer Basilisk V3 Pro 35K, qui séduit par un équipement d’exception.

Capteur 30 000 DPI, taux de sondage de 4 000 Hz, éclairage RGB sur 13 zones et latence de clic extrêmement basse réjouiront aussi bien les joueurs occasionnels que les pros. Grâce à ses 13 boutons programmables et cinq profils embarqués, un nombre quasi infini de compétences, commandes ou actions peuvent être enregistrées et assignées librement.

Un atout majeur réside dans la molette HyperScroll inclinable, qui peut être utilisée dans quatre directions (avant, arrière, gauche et droite) et paramétrée selon trois modes. Qu’il s’agisse d’un défilement tactile, libre ou en Smart Reel, qui adapte le comportement à la vitesse de scroll. En contrepartie, la souris est assez lourde avec environ 113 grammes, tandis que les joueurs aux petites mains auront surtout du mal à atteindre confortablement tous les boutons latéraux.

Avantages Inconvénients Capteur Relativement lourde 13 boutons Prix Molette de souris à 4 directions Non adaptée aux petites mains Trois types de connexion

09 SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 : meilleure souris gaming à moins de 100 euros

La SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 © Phil Briel

Caractéristiques de la SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 Forme Symétrique DPI 18 000 DPI Taux de sondage 1 000 Hz Poids 106 Grammes Nombre de boutons 6 Connectivité 2,4-GHz ; Bluetooth ; filaire Éclairage RGB Oui Autonomie 200h Prix 59,99 Euros

Le constructeur danois prouve avec la SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 qu’une très bonne souris gaming n’a pas forcément besoin d’être chère. Pour environ 50 euros, vous obtenez ici un ensemble très cohérent avec capteur précis, connectivité polyvalente, éclairage RGB réussi et excellente qualité de fabrication.

Bien sûr : avec 18 000 DPI, 400 IPS et un taux de sondage de 1 000 Hz, il faut accepter quelques compromis par rapport à d’autres souris gaming de notre sélection. Mais en échange, vous ne payez qu’une fraction du prix de nombreux concurrents.

Un élément différenciant majeur de la Rival 3 Wireless Gen 2 concerne l’alimentation. Au lieu d’une batterie intégrée, la souris est alimentée au choix par une ou deux piles AAA standard. Ce n’est pas seulement très durable, mais cela permet aussi une autonomie impressionnante allant jusqu’à 200 heures.

Avantages Inconvénients Performances Capteur moins moderne Petit prix Poids assez élevé

10 Meilleure souris gaming verticale : Keychron M5

La Keychron M5 © Keychron

Caractéristiques de la Keychron M5 Forme Verticale DPI 30 000 DPI Taux de sondage 8 000 Hz Poids 98 Grammes Nombre de boutons 6 Connectivité 2,4-GHz ; Bluetooth ; filaire Éclairage RGB Non Autonomie 120h Prix 85,99 Euros

Les souris verticales rencontrent un énorme succès, surtout dans les univers bureautiques et créatifs. Quiconque passe beaucoup de temps devant un PC ou un notebook appréciera rapidement les avantages de ce design vertical.

L’atout principal d’une souris verticale réside dans sa construction ergonomique, qui permet une position naturelle de la main, réduisant ainsi considérablement la sollicitation des muscles, articulations et tendons au niveau de la main et de l’avant-bras. Mais ce type particulier de souris ergonomique est rarement adapté au gaming.

Heureusement, la Keychron M5 fait figure d’exception : avec 30 000 DPI, 8 000 Hz et une solide autonomie, elle répond même aux exigences les plus élevées. Combinée à une finition irréprochable et à un prix attractif, c’est une option de choix pour toutes celles et ceux qui recherchent un confort maximal.

Avantages Inconvénients Confort exceptionnel Poids élevé Capteur précis Réservé aux droitiers Batterie puissante Molette moyenne Prix

11 Acheter une souris gaming : à quoi devez-vous faire attention ?

Vous le voyez : la question de la meilleure souris gaming ne peut pas recevoir de réponse unique. Différents facteurs déterminent le modèle qui aura le plus de sens pour vous. Parmi eux, vos préférences personnelles ou exigences, les fonctionnalités supplémentaires et, bien sûr, la question du prix.

Faker, le meilleur joueur de LoL de tous les temps © Kihun Park/Red Bull Content Pool

Que vous soyez joueur ou joueuse pro ou occasionnel, la bonne souris gaming peut faire toute la différence en termes de précision, de confort et de performance. Mais quels sont les critères vraiment importants au moment de choisir la meilleure souris gaming, et à quoi devez-vous prêter attention ?

Wireless ou filaire – qu’est-ce qui est le mieux pour une souris gaming ?

Les souris gaming sans fil sont aujourd’hui à privilégier par rapport aux modèles filaires. Pendant longtemps, les souris filaires ont été considérées comme le nec plus ultra, surtout dans l’esport compétitif. La raison est évidente : une connexion par câble avec le PC ou le notebook se fait sans la moindre latence, ce qui signifie que vos entrées sont immédiatement retranscrites à l’écran.

Les souris gaming wireless présentent généralement une certaine latence et transmettent les entrées avec un petit délai. Ces dernières années, toutefois, la technologie radio 2,4 GHz a fait de tels progrès que le retard d’une souris gaming sans fil est désormais à peine supérieur à celui d’un modèle filaire.

En retour, vous profitez d’une plus grande liberté de mouvement, puisqu’aucun câble gênant ne vient limiter les mouvements de la souris. La situation est un peu différente pour les souris qui se connectent en Bluetooth. Ici, la latence est nettement plus élevée et ces modèles sont donc seulement partiellement recommandés pour le jeu.

Capteur, résolution et taux de sondage

La précision du capteur d’une souris gaming est essentielle, la résolution est indiquée en « DPI » (Dots Per Inch). Cette valeur indique à quelle distance le curseur se déplace sur l’écran pour un mouvement donné de la souris sur la surface (table ou tapis). Des DPI élevés (valeurs supérieures à 3 000 DPI) conviennent à des mouvements de curseur particulièrement rapides et amples, tandis que des DPI faibles (en dessous de 1 600) offrent davantage de précision. La valeur DPI des meilleures souris gaming peut toujours être ajustée via le logiciel dédié.

Le taux de sondage (en anglais : polling rate), exprimé en Hertz, indique la fréquence à laquelle la souris envoie ses données par milliseconde au PC ou au récepteur USB. Une valeur plus élevée réduit l’input lag (le délai entre l’entrée et son affichage), il est donc recommandé d’opter ici aussi pour une fréquence élevée. De nombreuses souris gaming modernes affichent un taux d’interrogation de 1 000 Hz, tandis que les modèles haut de gamme peuvent grimper jusqu’à 8 000 Hz. Les impacts sur les performances se voient ici :

Taux de sondage Temps de réaction 1 000 Hz 1 milliseconde 2 000 Hz 0,5 milliseconde 4 000 Hz 0,25 milliseconde 8 000 Hz 0,0125 milliseconde

À savoir : un taux de sondage plus élevé augmente également la consommation de la batterie de la souris gaming. Si vous augmentez cette valeur, vous devrez donc recharger la souris plus souvent.

Également importante, la « Lift-off Distance » (LoD). Elle indique la hauteur à laquelle vous pouvez soulever la souris de la surface avant que ses mouvements ne soient plus enregistrés.

Ergonomie et prise en main

La façon dont la souris gaming tient en main est un critère d’achat décisif. Une souris gaming doit être confortable et permettre de jouer longtemps sans fatigue. La taille et la forme sont ici déterminantes et doivent correspondre à votre style de prise en main et à la taille de votre main.

iiTzTimmy est plutôt dans la team Logitech G © Todd Gutierrez / Red Bull Content Pool

On distingue essentiellement trois formes :

Symétrique : le corps de la souris est identique à droite et à gauche.

Ergonomique : la souris gaming adopte une forme inclinée d’un côté, adaptée à la main des droitiers ou des gauchers.

Verticale : ce type de souris affiche un design « vertical ». L’avantage est que la main reste dans une position naturelle et neutre, ce qui soulage le poignet.

Les souris ergonomiques avec repose-pouce soulagent particulièrement le poignet lors de longues sessions, mais, avec leurs spécifications en matière de résolution ou de vitesse, elles sont rarement adaptées à une utilisation gaming.

Les matériaux et le poids de la souris gaming sont également décisifs :

Des surfaces de haute qualité et antidérapantes offrent un grip supplémentaire et plus de contrôle

De nombreuses souris gaming utilisent des matériaux durables pour leurs boutons, capables de supporter parfois plus de 100 millions de clics

Le poids est un facteur subjectif : certains préfèrent des souris particulièrement légères qui ménagent les articulations et autorisent des mouvements plus rapides. D’autres ne jurent que par un poids plus élevé, qui permet de réaliser plus facilement des micro-ajustements précis

Existe-t-il des souris gaming pour gauchers ?

Les gauchers doivent malheureusement composer avec un choix nettement plus restreint. De nombreuses souris gaming adoptent un design symétrique (donc ambidextre). Les modèles dédiés spécifiquement aux gauchers restent toutefois extrêmement rares.

La différence : alors que les souris gaming symétriques ont une forme rectiligne utilisable des deux mains, les souris pour gauchers déplacent les boutons supplémentaires de l’autre côté. Cela peut être particulièrement intéressant lorsque la souris dispose de nombreux boutons.

Combien coûte une bonne souris gaming ?

Une bonne souris gaming n’a pas forcément besoin d’être chère. Il existe déjà des modèles à moins de 50 euros qui jouissent d’une fiche technique convaincante et des fonctionnalités modernes, et qui ne s’adressent pas qu’aux joueurs occasionnels.

Plus vos exigences sont élevées, plus la souris gaming devra être haut de gamme, et donc chère. En effet : les fonctionnalités supplémentaires, les types de connexion additionnels ou les options bonus ont un coût.

Autonomie de la batterie

Les souris gaming sans fil disposent le plus souvent d’une batterie intégrée, qui finit forcément par se vider. L’autonomie est donc un point non négligeable à garder en tête au moment de l’achat.

Certaines souris modernes tiennent 20 à 30 heures, d’autres affichent une autonomie allant jusqu’à 100 heures. Faites donc particulièrement attention à ce paramètre lors de l’achat.

Astuce : la plupart des souris modernes (mais pas toutes) peuvent être utilisées sans problème en mode filaire pendant la recharge.

Que ce soit pour concurrencer Gotaga sur Call of Duty, ou Kameto sur LoL, vous avez de quoi choisir la souris adaptée à vos besoins.