Où faire du ski de fond dans les Pyrénées ?

Plateau de Beille

Domaine du Chioula

Situé à 8 kilomètres d’Ax-les-Thermes, le domaine du Chioula est perché à 1500 mètres d’altitude. Le décor, c’est une forêt de hêtres, de bouleaux, et de sapins entre lesquels se sont glissés pas moins de 60 kilomètres d’itinéraires de raquettes et de ski de fond. Classé au Lonely Planet en 2015 pour la beauté de ses paysages, le domaine du Chioula est un spot « plus cocooning », que le plateau de Beille. On y trouve un restaurant d’altitude et un refuge qui offre une vue somptueuse sur les Pyrénées et le Mont Valier. « Un petit bonheur », selon les mots de Georges Vigneau.

Mijanès-Donezan