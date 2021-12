Mais où skier dans les Pyrénées ?

Avec sa centaine de domaines skiable, Saint-Lary fait partie des stations pyrénéennes préférées des Français. Labellisée Famille+, elle propose 56 pistes (9 noires, 14 rouges, 26 bleues, 7 vertes). Les plus petits trouveront leur bonheur au Kid park tandis que les plus téméraires pourront se faire plaisir au half-pipe, et sur la piste boardercross. Côté décor, Saint-Lary se situe dans une vallée préservée des Hautes-Pyrénées, dont vous pourrez découvrir les richesses si vous souhaitez vous payer un après-midi de détente aux centre thermal du village. Oui, ça donne envie.

