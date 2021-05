Les meilleures vidéos d'escalade de tous les temps

Ok, les grimpeurs de vitesse sont rapides. Mais à quel point un grimpeur peut-il atteindre le plus rapidement possible le sommet d’un mur ? Marcin Dzieński nous donne ici des éléments de réponse à cette question dans un défi qui le voit affronter un ascenseur sur un mur de 23 mètres de hauteurs et sur six étages au Centre olympique de Varsovie. Découvrez ci-dessous qui de la machine ou de l’homme va l’emporter…

