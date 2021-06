Les vidéos de motocross qu'il faut avoir vues

Quatre championnats AMA Supercross, trois titres AMA Motocross et trois victoires sur le Motocross des Nations (MXoN) au sein de Team USA : côté palmarès, Ryan Dungey se pose là. Malgré tout cela, la légende du Minnesota est l'un des pilotes les plus cools et les plus modestes de la discipline. Dans cette vidéo, on vous invite donc à suivre Ryan le temps d'un retour aux sources sur une piste construite sur-mesure dans les champs de maïs de son midwest natal. Enjoy.