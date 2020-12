Les meilleures vidéos de surf de 2020

Dans le monde du surf, l’image ne s’arrête jamais. Chaque semaine dévoile son lot de nouveaux films, de documentaires et de clips. Un flux que rien n’arrête et parmi lequel on a sélectionné pour vous le meilleur.

Voici 13 des films incontournables de l’année 2020. De l'Islande à l'Australie en passant par Tahiti et le Portugal, cette sélection vous emmène sur les spots les plus fabuleux du monde.

1. Chasing the Shot - Islande

À la découverte des vagues d'Islande

Les surfeurs islandais Elli Thor Magnusson et Heidar Logi invitent Natxo González , Conor Maguire, Russ Bierke et Noah Wegrich à les rejoindre dans leur quête des vagues les plus sauvages de l’Islande.

2. Taking Off – Miles from Anywhere

Quand Michelle des Bouillons découvre la West Oz

Embarquez avec la surfeuse française Michelle des Bouillons, partie en Australie, déterminée à découvrir la communauté locale et à surfer les meilleurs vagues du nord-ouest du pays.

3. Julian Wilson: The Rail Project

Le Rail Project de Julian Wilson

Julian Wilson sort de sa zone de confort en transformant la piscine à vagues URBNSURF de Melbourne en un skatepark flottant. Admirez l’Australien surfer sur des rails avec sa planche.

4. Taking Off – Broome

Broome déchaînée

Les surfeurs Harry Bryant et Jay Davies profitent du passage d’un cyclone à Kimberley pour surfer les rares vagues de ce coin d’Australie après avoir visité une ferme aux crocodiles.

5. Made In: The Basque Country

Le berceau de Mundaka

La série à succès "Made in" débarque au Pays Basque où le surfeur local Natxo González dévoile les meilleurs spots du coin dans un paysage de carte postale.

6. RISS - Le film de Carissa Moore

RISS.

Réalisé par Peter Hamblin, ce film suit la légendaire surfeuse hawaïenne Carissa Moore , alors qu'elle fait le tour du monde sur les différentes étapes du championnat du monde de surf. Entre hauts et bas, la championne du monde se dévoile dans "RISS".

7. No Contest – Gold Coast

Gold Coast 2020

Alors que la manche d’ouverture de la saison 2020 en Australie est annulée, nos confrères de Stab reviennent sur l’histoire de l’événement avec les légendes locales de la Gold Coast comme Mick Fanning .

8. No Small Feat

Tout est question d'entraînement

Ce documentaire suit au plus près deux talentueux surfeurs de grosses vagues, Emily Erickson et Izzi Gomez, sur le plus important événement de la saison de Big Wave à Hawaï sur l’île de Maui.

9. The Other Side of Fear

The Other Side of Fear

La spécialiste de grosses vagues et conférencier professionnel, Mark Mathews, a un lien particulier avec la peur. Il l’évoque dans ce documentaire inspirant, que l’on soit surfeur ou non.

10. Sessions : L’ouragan Epsilon frappe Nazaré

Epsilon réveille Nazaré

Au cours de la dernière semaine d'octobre, un ouragan de fin de saison a poussé l’une des houles les plus massives de l’année sur les rives de l'Europe occidentale. Et le spot portugais de Nazaré en a subi les conséquences en créant des vagues XXL que Kai Lenny , Lucas Chumbo , Justine Dupont , Andrew Cotton et Pedro Scooby ont tenté de maitriser lors de sessions historiques pour le surf de gros.

11. Life of Kai

Aloha Mr Lenny

Qu'il s'agisse de surfer les plus grandes vagues du monde ou de repousser les limites de ce qu’il est possible de réaliser sur une planche, le documentaire "Life of Kai" emmène les téléspectateurs dans un voyage immersif au plus près du watermen hawaïen , alors que ce dernier parcourt le globe à la recherche des plus belles vagues de la planète.

12. Shaping Jordy

Shaping Jordy

Pour la première fois en 10 ans, le surfeur Jordy Smith est resté chez lui en Afrique du Sud pour l'hiver. Il prend la route pour un trip avec le maître du free surf Mikey February.

13. OUTDEH

OUTDEH

Dans "Outdeh", trois jeunes jamaïcains partagent leur histoire. Le rappeur Bakersteez rêve d’une carrière internationale. Shama espère devenir le premier surfeur professionnel jamaïcain alors que Romar dévoile sa vie dans sa communauté.