On a pourtant décidé de faire le tri, et de sélectionner nos préférées qui sont à découvrir sur

1. MTB RAW

2. Les trois vidéos de Brandon Semenuk : Lightspeed, Cascade et RAW 100.

3. Ride with the Swedes

La série Ride with the Swedes suit les riders de VTT suédois Martin Söderström et Emil Johansson qui parcourent le monde à la recherche de nouveaux spots. Regarde Ride with the Swedes sur Red Bull TV.

La série Ride with the Swedes suit les riders de VTT suédois Martin Söderström et Emil Johansson qui parcourent le monde à la recherche de nouveaux spots. Regarde Ride with the Swedes sur Red Bull TV.

4. Rob Meets

. Après avoir goûté aux fruits locaux, et s'être payé une balade en bateau, Warner et Macdonald parlent vélo et reviennent sur l'illustre carrière de Macdonald. À voir absolument.

Direction l'Himalaya pour Rob Warner et Olly Wilkins, partis rouler sur les sentiers népalais. Le photographe Bartek Woliński était du voyage, et commente ses clichés.

Direction l'Himalaya pour Rob Warner et Olly Wilkins, partis rouler sur les sentiers népalais. Le photographe Bartek Woliński était du voyage, et commente ses clichés.

5. Rob Warner's Wild Rides

, cette fois à la recherche de trésors cachés dans les régions les plus reculées. Il en profite pour s'imprégner des cultures locales et, dans un épisode, se lier d'amitié avec un cochon d'Inde....

Oui, on aime beaucoup Rob Warner. Et l'autre série qui le met en scène et qui est à voir absolument n'est autre que

Suivez l'expert du VTT descente Rob Warner sur les sentiers les plus extrêmes et les plus inaccessibles du monde dans la série Wild Rides. Regardez Rob Warner's Wild Rides en intégralité ici !

Suivez l'expert du VTT descente Rob Warner sur les sentiers les plus extrêmes et les plus inaccessibles du monde dans la série Wild Rides. Regardez Rob Warner's Wild Rides en intégralité ici !

6. Fast Life

. On fait le parie que vous aurez encore plus de respect pour ces athlètes qui doivent se battent constamment pour rester au top.

7. Red Bull Signature Series

8. EMIL: Every Mystery I’ve Lived

était au sommet de son art quand tout s'est écroulé. Une maladie mystérieuse, aujourd'hui diagnostiquée comme une maladie auto-immune l'a laissé épuisé, luttant constamment contre la douleur et la fatigue, et souvent incapable de monter sur un vélo. Mais Johansson s'est battu.

Plongez dans la tête du champion de slopestyle VTT Emil Johansson alors qu'il se prépare à reconquérir le titre en 2020 dans le documentaire Every Mystery I've Lived: The Next Chapter.

Plongez dans la tête du champion de slopestyle VTT Emil Johansson alors qu'il se prépare à reconquérir le titre en 2020 dans le documentaire Every Mystery I've Lived: The Next Chapter.

9. Way of the Wild Card