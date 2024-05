Les 26 meilleures villes pour faire du skate à travers le monde

Le skateboard est principalement une expression urbaine, le street skating a été créé puis développé sur les pentes et les trottoirs des villes.

Dans ce but, nous avons voulu mettre en commun nos connaissances pour vous choisir 26 villes que nous pouvons recommander à tout skateur qui cherche des bons spots et à voir de nouveaux horizons.

#BestSkateCities

01 Barcelone - la Mecque du skate

6 minutes Greetings From Barcelona Après les JO de 1992, Barcelone est devenue l’une des villes les plus prisées des skateurs. Dans Greetings From Barcelona, nous donnons la parole aux passionnés qui ont vécu cette époque faste.

Qu'y a-t-il à ajouter à propos de la ville de skate la plus célèbre de la planète ? Barcelone a commencé à être très remarquée à la fin des années 1990. Certaines des vidéos de Transworld présentaient des lignes originales sur un spot incroyable. Ce spot était le MACBA , et il reste à ce jour l'un des plus emblématiques au monde.

Bénéficiant d'une météo magnifique et des architectes les plus innovants, Barcelone est la ville du skateboard depuis plus d'une décennie et évolue toujours, ajoutant de nouveau spots à ceux qui existent déjà ou transformant les grands classiques d'une nouvelle manière. Une vie nocturne intense, un style de vie facile et détendue, et une plage à 2 pas, c'est la ville rêvée de tout skateur .

J'adore Barcelone, c'est le paradis pour les skateurs. Un sol lisse partout où tu vas, un temps agréable et des gens intéressants. Maxim Habanec

02 Sydney - une histoire ancestrale oubliée

8 minutes Shredding Down Under Ryan, Corbin Harris et Ryder Lawson ont pris un bain de foule à Sydney, acheté quelques paires de lunettes de soleil, et fait quelques paniers.

Ce qui est vraiment intéressant à propos du skateboard australien aujourd'hui et plus particulièrement en ce qui concerne Sydney, c'est l'ampleur de la renaissance culturelle qu'il est en train de connaître. L'Australie, voyez-vous, c'est l'histoire ancestrale d'un amour commun. Le climat, la connexion côtière avec les vagues et une société vivante qui aime être dehors ont fait de l'Australie l'un des berceaux de la culture du skateboard. Des passionnés quittaient même leur pays pour éviter les hivers nationaux et profiter de la bonne vie qui leur était offerte en terre aussie, entre soleil, plage et skate.

Sydney compte plus de 80 skateparks, ce qui n'est pas surprenant étant donné le lien entre le bon temps et le paradis du surf qu'est Bondi Beach, qui fait partie du littoral de la ville. Sydney possède également certains des terrains de skate les plus variés au monde.

03 Berlin - un incontournable de l'été

6 minutes Greetings From Berlin Rejoins Jan Kliewer et Lennie Burmeister pour un voyage en skateboard à travers la capitale allemande pleine de spots.

Au début des années 2000, Berlin s'est imposée comme la ville européenne par excellence . La reconstruction lourde qui a commencé depuis la réunification en 1989 a apporté un grand nombre de nouveaux spots impressionnants et diversifiés dans la capitale allemande.

Cette diversité en fait également un lieu très ouvert d'esprit, où les artistes de rue, les skaters et les jeunes en général ont trouvé un endroit où se sentir chez eux.

Passez-y pendant les mois d'été et profitez de l'un des plus beaux cadres au monde et d'une ambiance très détendue tout en repérant des endroits uniques. Ne manquez pas le Kulturforum , qui est l'équivalent du MACBA de Barcelone .

04 Los Angeles - là où tout a commencé

3 minutes Denny Pham s'occupe du Coastal Business Deux skateurs, deux villes, une mission: Denny Pham donne tout à LA.

Un grand classique. Les rues sont bordées d'immenses palmiers qui s'épanouissent sous un soleil de plomb. L'un des berceaux du skateboard et aussi le siège de l'industrie du skate et d'un grand pourcentage de skaters professionnels, LA a toujours figuré sur la liste des endroits à visiter pour tous les skaters , et ce pour plusieurs bonnes raisons.

Avec le temps, il est devenu de plus en plus difficile de skater dans les rues de la Cité des Anges, mais les fameuses cours d'école sont toujours le point de rencontre de tout le monde le week-end, quand les enfants partent et que les plus vieux avec leurs skateboards commencent à sauter les barrières. J-Kwon est un must le dimanche, mais restez attentifs aux policiers qui passent de temps en temps.

05 Guangzhou - l'eldorado asiatique du skate

4 minutes The Rice Diaries - Exploring China Part 2 L'équipe canadienne poursuit son voyage en explorant le point de vue unique de la Chine sur le skateboard.

Vous cherchez un voyage où vous pouvez lier votre passion et la découverte de nouveaux pays ? Considérez la troisième plus grande ville de Chine, Guangzhou, comme votre prochaine destination. Guangzhou est le paradis du skate sur Terre. Des blocs marbrés, des hubbas et des rails, combinés à un hébergement abordable et des transports publics efficaces font de Guangzhou une des villes de skate les plus prisées.

C'est un vol coûteux, mais une fois sur place, vous pouvez vivre comme des rois car le coût de la vie est peu cher. Si l'on ajoute à cela la proximité de Shenzhen et de Hong Kong, il n'est pas surprenant que Guangzhou soit considérée comme l'une des meilleures villes du monde pour la pratique du skateboard.

06 San Francisco - où l'histoire s'est écrite

6 minutes Greetings from San Francisco Le guide de voyage pour l'exploration du skate nous emmène cette fois autour de la métropole de la côte ouest des États-Unis.

Que reste-t-il à dire sur la mère de toutes les villes de skateboard ? Avant Barcelone, avant Berlin, il y avait San Francisco, qui abritait le magazine Thrasher, la distribution Deluxe et plus de spots de skate au mètre carré que n'importe où ailleurs dans le monde.

Certes, l'Embarcadero et d'autres spots emblématiques ont peut-être été victimes de leur propre popularité et ont été réaménagés au-delà de l'utilisation du skateboard, mais 3rd and Army est sans doute le plus grand spot de rue de tous les temps, et le statut d'El Dorado de la ville reste le même malgré la montée en flèche des loyers causée par l'émergence de nouveaux riches, issus du numérique.

Les collines restent terrifiantes à traverser qu'importe les roues de votre skate, les rails du tramway sont toujours un plus grand Ollie que ce que vous voudriez faire à la vitesse requise pour les franchir et les burritos du quartier de Mission sont toujours plus gros que ce qu'une seule personne devrait manger. En bref, il faut visiter San Francisco ne serait-ce que pour réaliser à quel point l'histoire du skate s'est écrite ici.

07 Manchester - la résurgence d'une ville

14 minutes Manchester Découvrez la communauté skate de Manchester avec Margielyn Didal, Jake Wooten et Jamie Foy.

Malgré une architecture qui reflète l'important passé de la ville pour le commerce du coton, la scène skate de Manchester a survécu aux interdictions du conseil municipal et a une météo peu souvent au rendez-vous. En fait, on pourrait dire que la ville du nord de l'Angleterre est l'une des scènes de skate les plus intéressantes du pays, précisément parce qu'elle a beaucoup de choses à offrir.

Rejoignez les sessions avec les grands skateurs de Manchester, dont Lewis Threadgold du compte Instagram Manchestalgia, et découvrez ce qui se passe sur la scène de l'une des villes les plus charismatiques du Royaume-Uni.

08 Melbourne - Des spots à la pelle

Chris Joslin - Backside Flip © Sam McGuire

En règle générale, lorsqu'il s'agit de ville, la deuxième plus grande est généralement la plus intéressante. Les villes principales ont tendance à être surpeuplées . Les villes secondaires ont tendance à être plus vivables, moins en vue mais plus appréciées.

Melbourne en est l'exemple-type. Si Sydney a bien sûr Bondi, l'Opéra et Bowlarama , Melbs (comme les gens du pays semblent l'appeler) est le centre du skateboard en Australie et presque tout le monde vous dira que c'est la ville la plus cool du pays, et de loin.

Pourquoi ? L'agencement simple de la ville, sa scène culinaire et artistique branchée, l'urbanisme ouvert et ses 20 skateparks dans un rayon de 15 km. Melbourne est la ville qui accueille le plus de skateurs de rue. De plus, les Australiens sont en grande majorité des gens bienveillants qui s'occupent des visiteurs comme s'ils étaient les leurs, alors vous êtes forcément gagnant.

09 Copenhague - écologique et propice à la pratique du skateboard

5 minutes Streets On Fire: this was the CPH Open 2017 Après avoir enregistré la plus grande participation de tous les temps, quelle est la suite du "Woodstock du skateboard" ?

Copenhague est la capitale du Danemark, reconnue pour ses pistes cyclables, cette ville est aussi l'une des plus vertes du monde, avec des plans pour ne plus émettre de carbone d'ici 2025. Copenhague a eu un impact important dans le monde du skateboard avec un peu d'aide grâce au concours CPH Open , l'un des meilleurs événements d'Europe, qui ressemble aux concours décontractés des années 90. Les spots ici sont assez futuristes et les gens qui habitent la ville sont très progressistes.

Si vous arrivez jusqu'ici, louez un vélo et allez visiter le quartier de Christiania où se trouve le fameux bowl immortalisé par Tom Penny.

10 Moscou - Le bloc de marbre de l'Est

1 minutes Antiz et Absurd se perdent à Moscou AA Connection: Antiz retrouve les Russes d’Absurd pour shredder la place Rouge.

La capitale russe s'habille de son architecture soviétique, ce qui la rend très différente de la plupart des villes du monde, et c'est l'une des rares où vous pouvez réellement échapper à la mondialisation et avoir l'impression d'être vraiment dans un endroit différent. Les monuments de marbre représentent des moments grandioses de l'époque soviétique. Ces derniers sont disséminés un peu partout et se posent certains des meilleurs spots que vous n'ayez jamais vu.

La circulation peut être intense et ce n'est pas l'endroit le plus sûr, mais la récompense pour avoir pris de tels risques en vaut la peine. Sautez dans le métro, laissez-vous surprendre et allez jusqu'à Victory Park pour skater sur l'un des spots les plus célèbres du pays.

Les skaters locaux sont très amicaux et ouverts à faire visiter les lieux aux visiteurs, à condition qu'ils soient respectueux des coutumes locales.

11 Mar del Plata - le berceau du skateboard en Amérique latine

5 minutes Skater dans le berceau du surf Argentin Skateboard - Vidéo : Sa scène, ses spots et la fête font de Mar del Plata, ville de la province de Buenos Aires, en Argentine, l'endroit idéal pour les skateurs Argentins.

Cette petite ville balnéaire décontractée d'Argentine est l'endroit idéal pour échapper à l'hiver de l'hémisphère nord, car là-bas, c'est l'été, et cette ville s'emballe à cette période. La ville de Milton Martinez est remplie de jolis spots qui donnent sur l'océan et elle possède également certains des plus anciens d'Argentine.

C'est l'un des premiers endroits où le skateboard a vu le jour en Amérique latine, comme vous pouvez le constater en observant les anciennes générations qui continuent d'user les parcs.

Allez au restaurant, goûtez un steak et passez du temps avec les habitants , qui vous feront passer un bon moment de skate pendant la journée et un encore meilleur une fois que la nuit tombe et que la ville s'anime.

12 Marseille - pour les terrains de skate anciens et nouveaux

5 minutes Qui êtes-vous, les spots de skate marseillais ? Faites un tour des spots de skate de Marseille, avec les meilleurs skaters locaux comme Ben Raitano, Robin Fournier, Victor Campillo ou Thomas Grech dans la vidéo Greeting from Marseille.

Même si le skateboard existait bel et bien à Marseille avant le début des années 90, c'est vraiment lorsque le Bowl du Prado a vu le jour en 1991 que Marseille a soudainement explosé dans l'échiquier mondial du skateboard. À partir de cet été-là, des skateurs du monde entier se sont rués pour visiter la nouvelle "place to be" du skate en France.

Depuis plusieurs années, cette ville en constante évolution a vu naître de nombreux spots de skate : l'Hôtel de ville, la Major et la gare Saint-Charles valent tous la peine d'être visités si vous êtes à Marseille. Si vous vous éloignez un peu des limites de la ville, vous trouverez aussi une poignée d'autres spots où il est possible de faire du skate. Marseille a été un passage obligé pour toute une génération de skaters, mais aujourd'hui, sa scène est plus florissante que jamais .

Le Bowl du Prado à Marseille est ma deuxième maison. En fait, c'est là que j'ai grandi Vincent Matheron

13 Rio - là où se trouvent les choses sauvages

8 minutes Greetings from Rio de Janeiro Entrez dans le monde du skate de Rio de Janeiro, l'une des villes les plus célèbres du monde avec les meilleurs garçons du Brésil.

Le nom même de Rio de Janeiro est évocateur aux yeux du monde. Peut-être que seul Paris peut rivaliser avec Rio dans l'esprit des gens. Une ville pour laquelle le mot "contraste" aurait pu être inventé, Rio est une ville mondiale et la vie y est vécue avec un enthousiasme particulier.

Deux choses intéressantes sur le skate à Rio : la ville est coincée entre les montagnes et le front de mer mondialement connu, il a donc fallu que le centre-ville soit "rajeuni" pour des événements sportifs mondiaux afin de créer de très bons spots. Rio abrite également une scène historique de bowl-skating, ce qui est loin d'être courant en Amérique du Sud. En fait, il y a même des parcs en béton bricolés dans les favelas qui surplombent la ville. Rio est à peu près ce qu'il y a de plus réel en matière de skate.

14 Sofia - Exposition orientale

6 minutes Greetings from Sofia Viens rencontrer les patineurs bulgares qui composent cette impressionnante scène de patinage de la capitale de l'Europe de l'Est.

Sofia est une ville magique. Elle n'a pas de spots interminables, mais c'est une ville si ancienne qu'on ne peut pas passer à côté de sa culture. L'ouverture du skatepark 5-High au cinquième étage d'une infrastructure industrielle convertie signifie que les habitants peuvent pour la première fois faire du skate toute l'année avec un toit couvert. Ne manquez pas non plus d'aller traîner au Grindhouse Skate Club, caché dans les bois du centre-ville avec une mini-rampe intérieure. Tous les skateurs de la ville semblent passer par ce fantastique lieu à un moment ou à un autre, c'est donc un endroit idéal pour rencontrer des gens très accueillants.

La scène du skate est vivante et le Monument Park vient d'être approuvé par les autorités de la ville pour qu'un ancien étang municipal soit creusé et transformé en bowl en plein centre-ville. La vie peut être difficile dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe, mais Sofia est une ville sûre, élégante à sa manière et pleine de vie. Le week-end, toutes les salles sont pleines et les nuits peuvent durer jusqu'à très, très tard. C'est l'une des dernières grandes villes d'Europe à n'avoir jamais été découverte et elle possède une scène de skate soudée et multigénérationnelle qui s'étend à toutes les facettes de la vie, c'est un endroit où il faut retourner. Les vrais skateurs vont adorer .

15 Paris - pour la renaissance du skate

6 minutes Greetings from Paris : découvrez le skate dans la capitale, de spot en spot Suivez les skateurs parisiens sur les spots de skate les plus réputés de Paris dans la vidéo Greetings from Paris, le dernier court-métrage de Guillaume Perimony.

Même si Paris a une longue histoire avec le skateboard , ce n'est que très récemment que la capitale française est devenue une ville incontournable pour tout skateur.

La reconstruction de la place de la République, l'explosion du skate et de la mode et la volonté de la ville de rendre plus d'espaces publics accessibles aux skateurs ont clairement été des facteurs de cette renaissance du skate parisien. La rumeur dit que beaucoup plus d'espaces partagés seront aménagés dans toute la ville dans les années à venir.

Plusieurs skateshops continuent de prospérer à Paris, notamment Nozbone, Day Off, Odilon et Snowbeach, qui contribuent tous ensemble à entretenir les feux de la scène parisienne au quotidien. Si Paris offre beaucoup d'architecture de rue pour skater, on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne la transition, ou ce que l'on pourrait appeler le "park skating". Heureusement, Vans a collaboré avec le skatepark Cosanostra et la ville de Chelles (à environ 18 km à l'est du centre-ville) pour construire un tout nouveau bowl Vans Park Series qui reste in situ pour que les skaters de France et d'ailleurs puissent l'utiliser tous les jours.

16 San Diego - où les temps sont toujours d'or

4 minutes Greetings from San Diego Au-delà de sa riche scène skate, San Diego a tout pour plaire.

De nombreux professionnels et entreprises de skateboard célèbres ont élu domicile à San Diego au cours des 25 dernières années. Certains ont déménagé, mais il y a toujours eu une solide scène. Les plages sont magnifiques, le temps est toujours parfait, tout comme la plupart des spots. Il se pourrait bien qu'il y ait tout ce qu'il faut. Le comté nord de San Diego, à environ 30 minutes de route du centre-ville, compte de nombreux spots et pourrait bien être le meilleur endroit au monde pour le skate de transition. Aucun passage en Californie n'est réussi sans visiter San Diego : profitez de la météo, de sa grande culture et, avec un peu de chance, vous pourrez même apercevoir Peter Smolik !

17 Lisbonne - la renaissance du cool

5 minutes Greetings from Lisbon Prix abordables, beau temps et spots de skate stimulants, la capitale portugaise Lisbonne a tout pour plaire !

Lisbonne est récemment devenue l'une des trois villes les plus en vue au monde pour le tourisme. Même si elle est connue des skateurs pour son sol sous le nom de "Calcada" très mauvais pour la pratique du skate, elle a accueilli ces dernières années de plus en plus d'internationaux qui sont allés profiter du style de vie de la ville et qui se sont affrontés sur certains des spots uniques de Lisbonne.

Mais le skate n'est pas le seul attrait de la ville, le climat est agréable et la nourriture et les différentes activités présentes sont raisonnables. Par contre, Lisbonne n'est pas la ville la plus facile à skater et il peut être difficile de se rendre d'un spot à l'autre. Il est plus probable que vous finissiez par conduire pour transiter, mais les défis qu'offrent ces spots et l'ambiance générale de Lisbonne en font un endroit apprécié non seulement par les fous du skate, mais aussi par tous ceux qui aiment tout simplement voyager.

18 Londres - les aventures souterraines t'appellent

15 minutes London Explore the skate scene of one of the world's greatest cities with Margielyn Didal, Jake Wooten and Jamie Foy.

Ce qui fait de Londres un endroit idéal pour le skate, c'est le métro. Le réseau de métro londonien te permet d'acheter une carte de transport d'une journée et de traverser la ville du lever au coucher du soleil, en passant d'une mini-rampe à un skatepark ou à des sessions dans la rue, tout en profitant de l'incroyable diversité de la ville.

Londres abrite le Skatepark Stockwell, probablement le plus apprécié des anciens spots de skate de la ville. Situé derrière la Brixton Academy et bien desservi par les cafés portugais en haut de la rue, il vaut à lui seul le déplacement. Si vous visitez Londres, il est préférable de le faire en plein été, lorsque le stress lié au travail et à l'agitation semble se perdre dans le vent et que la ville prend tout son sens. Préparez vos propres sandwichs et achetez une carte de transport.

19 Lyon - au-delà des clichés

4 minutes Greetings from Lyon La capitale Française de la gastronomie est aussi une place forte du skateboard hexagonal. Vidéo compilation de skateurs dans les rues de la ville de Lyon en France.

Lyon a longtemps été considéré comme la capitale française du skateboard et c'est vraiment un vivier de la culture skate française. Du côté des skateparks, peu de choses ont changé depuis le célèbre park de La Piste au début des années 90, mais des progrès sont réalisés et de nouvelles structures sont apparues récemment : une nouvelle place dans le parc Blandan et, pour les sessions d'hiver, il y a le skatepark de Gerland. Si vous avez besoin d'acheter du matériel, vous devez vous rendre dans les skateshops ABS, Wall St ou Namasté. C'est garanti, ces gars-là vous aideront et vous donneront peut-être quelques conseils sur le spot le plus proche. Et n'oubliez pas que Lyon est la capitale gastronomique de la France, alors laissez-vous un peu de temps pour manger.

20 New York - ne dort pas

5 minutes Greetings From: New York City Un ride à travers une des meilleures villes à skater dans le monde, New York City.

L'une des villes les plus emblématiques du monde, il n'est pas surprenant que NYC soit l'une des destinations les plus populaires pour le skate depuis des décennies. Historiquement, le sud de Manhattan a été la plaque tournante du skateboard et les sessions au Brooklyn Banks remontent au début des années 1980. Les rues du centre-ville, du midtown et de tout ce qui se trouve entre les deux, figurent dans d'innombrables vidéos qui ont contribué à façonner l'esthétique et l'identité du skateboard de la côte est dans son ensemble.

Beaucoup de gens parlent avec poésie du New York d'antan, mais si vous regardez autour de vous aujourd'hui, la scène skate de la ville est florissante. Avec de nouveaux spots et parks qui apparaissent régulièrement, et des marques et magasins indépendants qui soutiennent la communauté, de grandes choses se produisent en permanence à NYC .

21 Buenos Aires - les boulevards et la beauté abondent

3 minutes Greetings From Buenos Aires Salutations de Buenos Aires

Buenos Aires est une grande ville. Capitale de l'Argentine, elle abrite l'une des plus grandes scènes de skate d'Amérique latine. Elle a également une longue histoire avec le skateboard qui remonte au début des années 1970 et la scène s'est renforcée depuis.

Le petit centre commercial Bond Street est l'un des hauts lieux de cette scène. Sound Systems est l'un des plus anciens et il appartient à Javier Bianco, une légende locale qui a été le premier argentin à figurer dans Thrasher. Ces dernières années, plus de 20 skateparks publics en béton ont été construits dans la ville. Aujourd'hui, elle est pleine de skateurs. Si vous avez du temps et que vous n'avez pas de destination en vue, Buenos Aires est peut-être l'endroit où aller.

22 Glasgow - une ville pas comme les autres

15 minutes Glasgow Explore the legendary skate scene in the Scottish city with Margielyn Didal, Jake Wooten and Jamie Foy.

Rencontrez les habitants derrière les nombreux projets de skate DIY qui ont comblé un vide physique et culturel laissé par un conseil local ambivalent et découvrez comment une scène de skate survit partiellement à couvert dans un pays où la pluie n'est pas étrangère.

Un endroit plein de blues et d'âme avec une scène de skate historiquement pleine de ressources et d'indépendance d'esprit (un des premiers exemples étant le succès de la marque de vêtements Poizone de Clan Skates, d'origine locale, il y a 30 ans), la scène de skate de Glasgow a une ambiance et une énergie qui lui sont propres. Parmi les rois que nous avons rencontrés à Glasgow pour cet épisode, il y a Danny Aubrey, qui a personnellement sauvé des milliers de skateboards, collecté de l'argent pour des organisations à but non lucratif de skateboard et donné une plateforme à plus de 50 artistes, tout cela à partir d'une entreprise démarrée dans un garage en 2010.

23 Santiago - "rolling deep"

18 minutes Santiago Around 20,000 skateboarders live in the greater metropolitan area of the Chilean city – let's roll with them!

Le Chili est le géant endormi de la culture du skate en Amérique du Sud, la capitale Santiago abritant environ 20 000 skateurs.

Ce n'est qu'avec l'émergence de la journée Go Skateboarding Day en 2004 que le conseil municipal de Santiago a pris conscience de la demande de skateparks, et que la ville a commencé à devenir un pionnier du skateboard, non seulement en tant que destination pour les skateurs de tout le Chili, mais aussi de toute l'Amérique latine. Cet épisode raconte cette histoire remarquable, telle qu'elle est racontée par les skateurs qui l'ont rendue possible. Attendez de voir le nombre de skateurs qui descendent chaque année dans les rues de la capitale chilienne pour s'éclater.

24 Johannesburg - là où se trouve le cœur

20 minutes Johannesburg Meet Brandon Valjalo and 30 more top dogs from South Africa's biggest skate scene in our super city report.

Ce qui manque à Johannesburg à propos de ses surfaces imparfaites, elle le compense en termes de cœur. C'est l'une des scènes de skate les plus amicales et les plus unifiées que nous ayons rencontrées au cours de notre voyage pour connecter les scènes locales. Le thème du "faites-le vous-même" est le fil conducteur de notre reportage dans les rues d'Afrique du Sud, du skatepark DIY de Westdene, créé à partir de rien par les frères Jarryd et Brandon Barnard, à la Skate Society Soweto, dirigée par le charismatique Sechaba The Bakersman.

Parmi les âmes que nous avons rencontrées à Johannesburg, il y a Thato Moet, de l'équipe de skate Island Gals, qui est devenu le nouveau visage de la scène de Johannesburg, en grande partie grâce à l'excellent travail photographique du ripper local Karabo Mooki, qui a passé les 12 dernières années à documenter la vie de Joburg et les changements générationnels dans le domaine du skateboard.

25 Richmond - le croustillant

13 minutes Greetings From: Skate Virginia Découvrez une autre facette de la culture du skateboard américain, en parcourant la scène du skateboard de Virginie avec les gens du coin.

Nous vous recommandons vivement de vous arrêter à Richmond, en Virginie , si jamais vous faites un voyage à travers les États-Unis. Richmond est l'une de ces scènes de skate décontractées et intergénérationnelles d'une Amérique moins connue, ce qui est tout à fait merveilleux. Richmond trouvera un écho chez tous ceux qui viennent d'une ambiance de skate street faite de spots de fossés en bordure de ville et de parks construits sur les ruines d'immeubles démolis.

Le Midlo Ditch et le River Bowl sont de bons exemples du terrain de skate de Richmond, le premier est équipé de barrières en jersey à épines que seul un local peut manipuler, le second est un micro-bowl bricolé sur une énorme dalle de béton surplombant une section rapide de la James River. Tout voyage à Richmond devrait commencer par une visite à Venue Skateshop pour tout savoir sur le skate.

26 Philadelphie - tout l'amour

17 minutes Philadelphie Va au niveau de la rue dans l'une des villes les plus influentes du skate avec les habitants qui composent la scène de Philadelphie.

Philadelphie a joué un rôle central dans l'histoire du skateboard. Siège du mouvement de la côte Est des années 1990 et de l'uber-spot Love Park pendant toute cette période, Philadelphie a sa propre énergie, son propre style et ses propres codes de conduite.

Avec les générations qui se succèdent et les attitudes municipales en dents de scie à l'égard des jeunes et de l'espace civique, la scène de Philadelphie s'est répandue de façon prismatique dans toute la ville. Comme nous le disons, c'est tout pour l'amour à Philly, mais n'allez pas vous attendre à des spots parfaits parce que ce n'est pas comme ça que cette ville roule.

