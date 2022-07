Théâtre d’une manche des Enduro World Series remportée par Richie Rude en 2021,

Val di Fassa

accueillera à nouveau les 25 et 26 juin prochains les meilleurs enduristes internationaux. Le bike park est l’un des plus réputés d’Italie et voit régulièrement des teams et riders pros venir limer les pistes. Son terrain de jeu situé à 200 km au nord de Venise est immense. Ici, les Dolomites offrent un large panel de descentes typées DH (north shore et freeride), enduro, jump line et trails pour le

. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin et rejoindre d’autres domaines via les remontées mécaniques et liaisons de Val di Fassa. Au total, ce ne sont pas moins de 90 remontées mécaniques qu’il est possible de prendre en partant du bike park. Autant dire que vous n’êtes pas près de rouler deux fois sur le même sentier.