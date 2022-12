Ride with the Swedes La série Ride with the Swedes suit les riders de VTT suédois Martin Söderström et Emil Johansson qui parcourent le monde à la recherche de nouveaux spots. Regarde Ride with the Swedes sur Red Bull TV.

Enfin, la remontée mécanique de Garbanzo et la piste "Top of the World" vous permettent de découvrir la région moins fréquentée de Creekside. La A-Line est aussi un monument qu'il faut absolument voir (et rider) si vous passez dans le coin. Et si vous y passez, faites le au bon moment pour assister à la

englobent Châtel, Les Gets, Morzine-Avoriaz, Morgins et Champéry et sont réparties entre la France et la Suisse. Parmi toutes ces stations, celle de Châtel possède le meilleur bike park. Les dizaines de pistes et sentiers sont toujours parfaitement entretenus par les shapers et le niveau de ride atteint des sommets sur certains des plus gros jumps des Alpes. Pour les pistes plus naturelles, il faut aller à Morzine pour trouver son bonheur, autant pour le ride que pour l'après-ride.

Vallnord est le principal bike park du pays (celui de Soldeu n'est pas loin non plus). Il offre de nombreuses pistes de descente et de freeride, pour la DH ou l'enduro, ainsi qu'un pumptrack, un four-cross et une aire de jeux pour les enfants. L'hébergement et la nourriture sont bon marché, le temps est plutôt clément, et la saison est assez longue pour en profiter pendant six mois.

