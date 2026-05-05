Qui sont les 10 meilleurs buteurs de la Coupe du monde ?

Plus grand évènement sportif au monde, la Coupe du monde reprend ses droits cet été. Depuis 1930 et la première Coupe du monde en Uruguay, il y a eu 2720 buts. Certains joueurs ont un peu plus participé à faire grimper ce nombre que d’autres. En attendant que Nico Williams inscrive son nom à ce (long) palmarès, il est temps de faire le point sur les 10 qui ont marqué la compétition avant sa 23e édition aux États-Unis, Canada et Mexique .

01 Miroslav Klose

Imaginez que vous êtes un enfant brésilien et que votre pays joue ce soir une demi-finale de Coupe du monde, dans son pays. Le rêve absolu. Sauf que 11 hommes en rouge et noir vont ruiner la soirée et transformer l’été en cauchemar national.

Oui, c’est bien lors de la claque infligée lors d’Allemagne-Brésil (7-1) que Miroslav Klose prend le record de buts en Coupe du monde, avec 16 unités. L'ancien joueur du Bayern Munich ou de la Lazio Rome — deux clubs au palmarès de la Ligue des Champions bien fourni — est le seul joueur à avoir disputé quatre demi-finales de cette compétition.

Buts : 16

Participations : 2002 (5 buts), 2006 (5), 2010 (4) et 2014 (2)

Matches joués : 24

02 Ronaldo Nazário

Pour les plus jeunes qui n’ont jamais vu O Fenômeno, dites-vous que ce surnom colle parfaitement à Ronaldo Nazário. Le brésilien avait tout : vitesse, technique, puissance, sauf un corps fiable pour le haut niveau.

Ronaldo, c’est l’histoire d’un gâchis. À sa première Coupe du monde, en 1998, il tombe malade juste avant la finale et n’est que l’ombre de lui-même. Il enchaînera les blessures, qui ne l’empêcheront pas de prendre sa revanche au Japon en 2002.

Avec sa coupe de cheveux — la seule que les enfants ne veulent pas refaire — il emmène la Seleçao en finale. Il doit faire face à Oliver Kahn, le terrifiant gardien allemand. Cette fois, pas de malaise ni de peur. Ronaldo inflige deux coups de canon au portier adverse. Ce soir-là, la cinquième étoile du Brésil n’était pas la seule à briller.

Buts : 15

Participations : 1998 (4 buts), 2002 (8) et 2006 (3)

Matches joués : 19

03 Gerd Müller

Gerd Müller, c’est une époque lointaine du football, celle d’avant la chute du mur de Berlin. Avant Klose, c’était Der Bomber (Le Bombardier) qui était meilleur buteur de l’Allemagne. Ce surnom provient du sang-froid imparable dont il se servait pour planter des buts.

Les défenses ne pouvaient pas lui laisser le moindre espace, au risque d'aller chercher la balle dans leur propre filet. Ce n’était pas le joueur le plus élégant, mais il savait être opportuniste. Müller s’en est servi à la Coupe du monde 1970 (Mexique), où il marque 10 buts en six matchs, tous dans la surface. Ce qui aidera l’Allemagne de l’Ouest à terminer troisième de la compétition.

Buts : 14

Participations : 1970 (10 buts) et 1974 (4)

Matches joués : 13

04 Just Fontaine

Pour entendre quelqu’un parler de «Justo», c’est que vous êtes tombé sur un chauffeur de bus assez vieux pour l’avoir vu de ses propres yeux, ou que le Stade de Reims lui a rendu hommage récemment.

C’est l’un des visages du football des années 50, pas seulement des Bleus. Just Fontaine détient le record de buts en une seule compétition. Mais c’est aussi un destin tragique. Bi-national avec le Maroc, il choisit de représenter la France après le service militaire. Il inscrit 13 buts en six matchs lors de sa seule Coupe du monde. Après quoi, ses jambes le forcent à raccrocher les crampons à 28 ans. Oui, même à cette époque, les blessures brisent des carrières, mais son record, lui, est toujours là.

Buts : 13

Participations : 1958 (13 buts)

Matches joués : 6

05 Lionel Messi

Pour les Argentins, c’est celui qui a succédé à Dieu (Diego Maradona pour les intimes). Pour les Français, c’est celui qui a brisé nos rêves de troisième étoile en 2022.

Il n’y a aucun doute que Messi est parmi les — si ce n’est le — plus grand du football. Son pied gauche aura fait des ravages sur tous les terrains où il s’est posé. Il aura manqué de peu le sacre en 2014, mais a signé 7 buts en 2022 avant de prendre enfin le Graal. Qui sait ce qu’il prépare pour sa dernière Coupe du monde ?

Buts : 13

Participations : 2006 (1 but), 2010 (0), 2014 (4), 2018 (1) et 2022 (7)

Matches joués : 26

06 Kylian Mbappé

C’est le grand favori pour devenir numéro 1 de ce classement. Kylian Mbappé n’a participé qu’à deux éditions : 2018 (qu’il a remporté), et 2022 où la France et ses meilleurs buteurs ont échoué en finale .

Depuis son émergence à Monaco, Mbappé a bien grandi. Le français a pris sur ses épaules une France amorphe lors de la finale de la Coupe du monde 2022. Son triplé n'a pas suffi pour mettre une troisième étoile au dessus du coq français.

12 buts, à seulement 4 unités d’égaler Miroslav Klose. La course au record a commencée…

Buts : 12

Participations : 2018 (4 buts) et 2022 (8)

Matches joués : 14

07 Pelé

Le Roi du football, celui qui a écrit les premières lettres de noblesses du Brésil. Grâce à lui, les couleurs jaunes et vertes sont synonymes de ballon rond.

En quatre Coupes du monde, il en a remporté trois. Son total de buts en carrière est souvent moqué parce qu’il est impossible d'en déterminer le nombre exact. Il aura longtemps été le meilleur buteur de la sélection, avant d'être dépassé par Neymar Jr . Ce qui ne retire rien à ses 12 buts en Coupe du monde, ou son impact légendaire sur le sport.

Buts : 12

Participations : 1958 (6 buts), 1962 (1), 1966 (1) et 1970 (4)

Matches joués : 14

08 Jürgen Klinsmann

Troisième et dernier allemand de cette liste, Jürgen Klinsmann a joué pour deux Allemagne différentes. Celle de l’Ouest puis celle réunifiée.

Chevelure blonde et célébration en plongeant, il avait la dégaine parfaite du surfeur. Sauf que derrière cette image se cachait un serial buteur, dont l’instinct l’amène à marquer 11 buts en Coupe du monde. Le Champion du monde 1990 a parfaitement réussi à mixer la décontraction et le sérieux des allemands.

Buts : 11

Participations : 1990 (3 buts), 1994 (5) et 1998 (3)

Matches joués : 17

09 Sándor Kocsis

La Tête d’Or. Non, il n’y a pas que le parc lyonnais qui porte ce nom. Sándor Kocsis était reconnu pour sa haute détente et a survolé la seule Coupe du monde à laquelle il a joué.

Un style qui se fondait bien dans la Hongrie de son époque. Aligné dans une attaque à quatre, aux côtés de Ferenc Puskás, il fait partie du « Onze d’Or », l’équipe qui finira malheureuse perdante de la finale de 1954. Oui, la Hongrie en finale n’est pas un hasard, mais bien le fruit d’une nation surfant sur une série de 31 matchs sans défaite. Le résultat de la Coupe du monde 1954, Sándor Kocsis n’y est pas étranger. Il a marqué 11 buts lors du tournoi, qui n’a duré que 5 matchs pour les Magyarok. Soit 2,2 buts par match, une anomalie.

Une belle histoire qui a pris de plein fouet la révolte hongroise de plein fouet en 1956. Certains joueurs ne rentrent pas au pays et l’équipe appartiendra au passé.

Buts : 11

Participations : 1954 (11 buts)

Matches joués : 5

10 Gabriel Batistuta

Batigol est le deuxième Argentin de ce classement et le conclut. C’est l’incarnation de la grinta sud-américaine. Avant que Messi le dépasse en 2022, il était sur le trône de meilleur buteur de l’Albiceleste.

Celui qui avait le sang violet (en référence à la Fiorentina), est le seul à avoir mis deux triplés lors de deux Coupes du monde différentes. Ses 10 buts en tournoi sont un des grands faits de sa carrière. Il mitraillait les filets adverses de ses frappes aussi élégantes que puissantes.

Buts : 10

Participations : 1994 (4 buts), 1998 (5) et 2002 (1)

Matches joués : 12

Gabriel Batistuta n’est pas le seul à s’être arrêté aux 10 buts en Coupe du monde. Téofilo Cubillas (Pérou), Grzegorz Lato (Pologne), Gary Lineker (Angleterre), Thomas Müller et Helmut Rahn (Allemagne), lui succèdent.

La Coupe du monde 2026 pourrait bouleverser ce classement. Avec 48 équipes (contre 32 auparavant) et 104 matchs au programme, les opportunités de marquer seront plus nombreuses. Cristiano Ronaldo et Harry Kane sont des noms à suivre pour intégrer ce classement, alors que Kylian Mbappé pourrait titiller Klose.

Alphonso Davies est prêt pour représenter le Canada © Charlie Lindsay/Red Bull Content Pool

11 Le classement des buteurs en Coupe du monde

Classement Nom Nombre de buts 1 Miroslav Klose 16 2 Ronaldo 15 3 Gerd Müller 14 4 Just Fontaine 13 5 Lionel Messi 13 6 Pelé 12 7 Kylian Mbappé 12 8 Sándor Kocsis/Jürgen Klinsmann 11 9 Jürgen Klinsmann 11 10 Gabriel Batistuta/Gary Lineker/Helmut Rahn/Teófilo Cubillas/Thomas Müller/Grzegorz Lato 10

12 Les meilleurs buteurs des qualifications pour la Coupe du monde

Classement Nom Nombre de buts 1 Cristiano Ronaldo 41 2 Carlos Ruiz 39 3 Lionel Messi 36 4 Robert Lewandovski 35 5 Ali Daei 35 6 Edin Dzeko 31 7 Chris Wood 29 8 Sardar Azmoun 29 9 Luis Suarez 29 10 Karim Bagheri 28

Le record de Just Fontaine, lui, semble hors de portée. Mais dans le football, les records sont faits pour être battus...

13 FAQ

Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde ?

Le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde est l'allemand Miroslav Klose, avec 16 réalisations.

Qui a marqué le plus de buts en une Coupe du monde ?

Le français Just Fontaine a marqué 13 buts lors de la Coupe du monde 1958.

Qui est le meilleur buteur français en Coupe du monde ?

Même si Kylian Mbappé risque de rattraper Just Fontaine au cours des prochains mois (ou années), le natif de Marrakech est encore en tête du classement avec ses 13 pions.

Qu'est-ce que le Soulier d'Or de la Coupe du monde ?

Le Golden Boot (Soulier d'Or FIFA) est la distinction officielle décernée à chaque Coupe du monde au meilleur buteur du tournoi. Créé officiellement en 1982, ce trophée récompense le joueur ayant inscrit le plus de buts lors d'une seule édition de la compétition.

En cas d'égalité au nombre de buts, trois critères départagent les joueurs :

Le nombre de passes décisives (statistique officielle depuis 1994) Le nombre de minutes jouées (ratio buts/minute) Le tirage au sort (jamais utilisé à ce jour)

À noter : Le Golden Boot distingue les performances sur une seule édition, tandis que le record historique comptabilise les buts sur l'ensemble de la carrière d'un joueur en Coupe du monde.

Les meilleurs buteurs remportent-ils généralement la Coupe du monde ?

Non, statistiquement la plupart des Souliers d'Or ne remportent pas le titre mondial. Sur les 22 éditions disputées avant 2026, seulement 5 meilleurs buteurs faisaient partie de l'équipe championne du monde. Le dernier joueur à réaliser ce doublé était Ronaldo en 2002 avec le Brésil.

Curieusement, 5 meilleurs buteurs sont issus de l'équipe finaliste (dont et Sándor Kocsis et Kylian Mbappé en 2022), prouvant que les meilleurs buteurs vont souvent loin dans la compétition sans forcément soulever le trophée.