Les meilleurs circuits de karting près de Lyon

Après notre article sur les meilleures pistes de karting d’Île de France, vous pensiez qu’on allait vous laisser tomber ? Que nenni. Que vous soyez un fan de Max Verstappen, de Yuki Tsunoda ou de Sergio Pérez, si vous vivez dans le Rhône-Alpes, voici les circuits à connaître pour vous en donner à cœur-joie (pour les débutants comme les plus expérimentés).

01 Actua Kart

En à peine plus de 30 minutes depuis Lyon, l’Actua Kart accueille les petits comme les grands dans le plus grand complexe de sport automobile de la région. Avec ses quatre circuits allant de 900 à 1 700 mètres, il accueille même le championnat de France Long Circuit et des stages de pilotage GT.

Où : Saint Laurent de Mure

Site web : https://www.actua-organisation.fr/

02 Karting Évasion

Si vous habitez dans l’ouest de l’agglomération lyonnaise, Karting Évasion sera plus simple d’accès. Le circuit de Karting Lyon - Bully propose une piste de 400 mètres pour 9 virages, on est donc sur un circuit assez technique avec un record de 29,169 secondes au tour. Il est possible d’évoluer dessus à 15 en même temps.

Où : Bully

Site web : https://www.karting-evasion.fr/karting-bully-2/

03 OnlyKart Lyon

À 25 minutes de la Capitale des Gaules, OnlyKart offre peut-être ce qui se fait de mieux en termes de lignes et de circuits. Avec ses montées, ses descentes et ses virages aux angles fous (jusqu’à 270°), il y a de quoi se faire plaisir. Même en cas de mauvais temps, il est possible de louer des combinaisons de pluie alors que les volants sont équipés de manchons pour garder les mains au chaud. Le circuit est ouvert jusqu’à 23h car la piste est aussi éclairée.

Où : Dagneux

Site web : https://onlykart.com/karting-2/

Yuki Tsunoda au volant de son kart © Alex Farinelli / Red Bull Content Pool

04 Kart Origins

Au sud de Lyon, à une vingtaine de kilomètres, Kart Origins (comme OnlyKart) a opté pour une solution douce pour l’environnement avec ses véhicules alimentés au bioéthanol. La piste de 500 mètres offre une variété de virages plus ou moins serrés qui ravira les fans du GP de Monaco. Là aussi, il est possible de faire des sessions nocturnes (privatisées ou non).

Où : Corbas

Site web : https://kartorigins.fr/

05 Park Events

Si vous êtes quelque peu réticent à l'idée de vous installer au volant d’un karting par des températures négatives ou presque (absolument aucun jugement de notre part), Park Events peut vous permettre de vous adonner à votre passion en intérieur avec quatre pistes pour les plus petits (3 ans) comme pour les plus grands. La piste prestige, longue de plus de 700 mètres, est sur deux niveaux et peut accueillir plus de vingt karts en même temps.

Où : Vénissieux

Site web : https://www.park-events.com/

06 Karting Indoor

La deuxième solution en intérieur de la Ville des Lumières s’appelle Karting Indoor, et comme la plupart des autres circuits, celui-ci travaille sur son empreinte carbone avec des véhicules 100% électriques. La piste, longue de 400 mètres, accueille les enfants à partir de 7 ans. Les personnes à mobilité réduite peuvent également participer dans des karts bi-places !

Où : Genas

Site web : https://k1speed.fr/lyon.html

Quel que soit votre choix, il ne peut être que judicieux, surtout si vous avez besoin de bosser sur vos dérapages avant la Red Bull Caisses à Savon, le 2 juin à Toulouse.