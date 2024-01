Les meilleurs circuits de karting près de Marseille

Pour continuer sur la lancée des kartings proches des grandes villes de France, on est allé explorer les alentours de Marseille pour vous présenter ses meilleures pistes de karting . Que vous soyez en manque d’inspiration pour vos week-end ou anniversaire, ou alors prêt à prendre la relève de Max Verstappen , voici les circuits à découvrir pour prendre de la vitesse.

01 Karting Le Rove

Un cadre idéal pour profiter de l’asphalte © www.kartinglerove.com

Situé non loin des calanques de la côte Bleue, à seulement 25 minutes de Marseille, le Karting Le Rove a été créé en 1962, ce qui fait de lui l’un des plus vieux circuits de la région PACA. C’est aussi la première piste de karting en plein air. Il dispose d’une panoplie de nouveaux karts (des moteurs 4 temps de 270cm3, avec embrayage automatique pour les adultes) à venir tester sur la piste extérieure de 500m, adaptée à tous.

Où : Le Rove

Site web : kartinglerove.com

02 Starter Kart

À 50 minutes de la citée phocéenne, Starter Kart accueille petits et grands sur une piste de 700m en extérieur, dans un univers familial. Vous trouverez à votre disposition des karts pour enfants, des karts biplaces et des karts sportifs, pour tenter de venir à bout de vos adversaires du moment. Il est possible d’évoluer sur la piste jusqu’à 12 en même temps.

Où : Cuges-les-Pins

Site web : starter-kart.com

03 Karting Vallée de l'Arc

Aussi à 50 minutes de Marseille, mais plus au nord, le karting outdoor Vallée de l’arc, propose de vous faire découvrir le karting avec différentes formules. Vous pouvez choisir d’arpenter le circuit outdoor de manière classique ou alors de vous essayer aux courses d’endurance et aux challenges. Même si ces formules ne sont pas accessibles aux enfants, ils pourront s'essayer sur le format classique dès 7 ans.

Où : Trets

Site web : kart-trets.com

04 Karting de l'Etang

À l’ouest de Marseille, le karting de l’Etang offre une immersion totale dans le monde de la Formule 1. Avec ses 2 deux tracés outdoor distincts, son système de chronométrage F1 et ses 11 stands couverts dans les paddocks, le karting de l’Etang assure une expérience de course optimale. Et pour les professionnels ou les plus expérimentés, il accueille régulièrement des courses de vitesse et d’endurance.

Où : Rognac

Site web : karting-rognac.fr

05 Kart Up

Le joli Sodikart SR5 SERIE 2023 de Kart Up © kartup-vitrolles.com

Avec ses 700 mètres de piste, Kart Up à la plus longue piste de karting indoor des Bouches-du-Rhône et même de PACA. Situé à Vitrolles, à 30 minutes de Marseille, c’est une piste qui saura vous surprendre avec son pont et son tunnel à double virage, mais qui reste accessible aux débutants comme aux pilotes expérimentés.

Où : Vitrolles

Site web : www.kartup-vitrolles.com

06 Karting In Park

Pour les plus frileux et écolos d’entre vous, le karting In Park vous permet de monter au volant d’un karting électrique sur une piste intérieure de 600m. Basés à Aix-en-Provence, ils sont les seuls des Bouches-du-Rhône à proposer des kartings électriques de nouvelle génération, sans bruit ni odeur et respectueux de l'environnement. La vitesse n'est pas pour autant écartée et les karts sont accessibles aux pilotes débutants ou confirmés, et même aux enfants à partir de 7 ans sous réserve de leur taille (1,34 m).

Où : Aix-en-Provence

Site web : inpark.fr/aix/karting-indoor-aix-en-provence-marseille/

07 Karting Kip

Le centre multi-loisirs KIP à Aubagne, propose aussi une véritable expérience de pilotage en intérieur avec ses différents dispositifs dignes de circuit de Formule 1 , sur une piste de 350m. Tout est propice à la vitesse et aux sensations, en mettant un point d’honneur à la sécurité avec un contrôle permanent sur la vitesse des karts et un système de protection TECPRO. Une piste accessible dès 7 ans.

Où : Aubagne

Site web : karting-indoor-provence.com/karting/

La grille de départ de Karting KIP © karting-indoor-provence.com

08 Karting Martigues

Et comme tout le monde a le droit de goûter aux joies de la vitesse, Jean-Claude Fanti a introduit un projet révolutionnaire permettant aux personnes affectées par divers handicaps de participer à la conduite de karts monoplaces et biplaces. Cette initiative à pris place au sein du club de l’ ASK Martigues , sur une piste habituellement réservée aux professionnels.