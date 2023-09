Quels sont les meilleurs circuits urbains de l'histoire de la F1?

Du glamour, du strass, des paillettes, des hôtels de luxe, des casino... La F1 et Las Vegas étaient faits pour être ensemble. Pourtant, la première tentative dans les années 1980 se rapprochait plus d'un mariage célébré par un faux Elvis dans une petite chapelle à 3 heures du matin. En 1981 et 1982, les pilotes se poursuivaient sur le parking du fameux Caesars Palace pour ce qui constituait la dernière course du calendrier. D'ailleurs, au moins deux pilotes (Nelson Piquet et Keke Rosberg) ont été sacrés sur le bitume du Nevada en finissant à la cinquième place.

Les pilotes s'élanceront dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et feront le tour de la MSG Sphere Arena avant de parcourir un demi kilomètre sur Koval Lane. La suite ? Un passage à plus de 340 km/h devant les mythiques casinos du Strip tels que le Treasure Island, le Mirage, le Caesar's Palace et bien-sûr les fontaines du Bellagio.

Sur ce circuit spectaculaire, les pilotes s'affrontent sur un bitume éclairé par des centaines de spots extrêmement lumineux. D'autres facteurs ont rendu cette course célèbre : le fait que les bolides passent directement sous l'une des tribunes et les petites bosses de l'arrivée qui génèrent leur lot d'étincelles et rendent le tracé immanquable pour tous les fans de F1.

Pour vous rendre au circuit d'Albert Park : prenez le tram depuis le centre de Melbourne, longez le MCC et la Rod Laver Arena (qui accueille l'Open d'Australie), sortez à la station "Albert Park" et empruntez les pontons temporaires positionnés sur le lac. Voilà, vous êtes désormais sur le paddock. Le GP d'Australie est l'une des destinations les plus conviviales du calendrier de la F1.

Si, par rapport à son ancienne version, le nouveau tracé du circuit d'Albert Park est plus court de 23 mètres et possède 2 virages en moins, il offre de nouvelles possibilités aux pilotes pour dépasser et rouler roue contre roue... Le tout, sous le regard de la fameuse skyline de Melbourne. Le tracé est cahoteux et étroit, ce qui n'empêche pas les voitures de rouler à plus de 235 km/h. Bref, il n'est donc pas rare d'apercevoir une safety car sur le tracé australien.

Quand il est apparu pour la première fois au calendrier en 2021, personne ne s'attendait à ce que le circuit de la Corniche à Djeddah soit aussi rapide et indécis. Dessiné par Carsten Tilke, le fils du légendaire designer de circuits Hermann Tilke, c'est un véritable roller-coaster qui amène les pilotes le long de la Mer Rouge à plus de 250 km/h. C'est donc l'un des tracés urbains les plus rapides du calendrier. Cependant, le circuit est aussi très étroit, ce qui pousse les pilotes à être ultra précis et à garder leurs nerfs. Avec ses 6,17 kilomètres, c'est le deuxième plus long du calendrier, juste derrière les 7 kilomètres du mythique Spa-Francorchamps.

À Macao, c'est simple : la piste ne pardonne pas. Ses 6,12 kilomètres sont un vicieux cocktail de vitesse, de surfaces glissantes et d'objets inamovibles. C'est probablement le tracé urbain le plus épique dans le monde actuellement... Mais il ne pardonne pas et les choses peuvent vite prendre une mauvaise tournure.

Multiculturelle, dynamique, musicale... Miami est la 11e ville américaine à accueillir un GP de Formule 1 et elle apporte une toute autre saveur au championnat du monde. C'est aussi un acteur clé de la stratégie de Liberty Media de créer un calendrier fait de tracés mythiques (Silverstone, Monza, le Red Bull Ring), de nouveaux (COTA, Baku, Sakhir) et de one-shots glamours dans des endroits toujours plus incroyables. En parlant de glamour, Miami a mis la barre très haute : de nombreuses célébrités ont été aperçues sur la grille de départ (tellement, qu'il n'y avait presque plus de place pour les voitures !) Sinon, côté tracé, les voitures font notamment le tour du Hard Rock Stadium, l'antre des Miami Dolphins.

