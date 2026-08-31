Les meilleurs courts de tennis d'Île-de-France

Un service qui frôle les 200 km/h , un passing shot qui fait mouche en pleine ligne, un ace qui fait taire tout un court : bienvenue dans le grand théâtre du tennis. Plus de 1,2 million de licenciés tapent la petite balle chaque saison en France, ce qui en fait le sport individuel numéro un du pays. Soyons honnête, sur les courts d'Île-de-France , les actions sont peut-être moins flashys, il n’empêche, entre pépites cachées, complexes municipaux et un ou deux miracles historiques, la zone est un vrai terrain de jeu pour les amateurs.

Bonne nouvelle : pas besoin d'adhérer à un club fermé ni de patienter sur liste d'attente pour taper quelques balles. Prêts à emboîter le pas de Matteo Berrettini ? Voici notre sélection des meilleurs courts d'Île-de-France .

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01 Tennis du Jardin du Luxembourg

S'il fallait résumer le tennis parisien en une seule adresse, ce serait sans doute celle-ci. Depuis la fin du 19e siècle, le sport de raquette le plus connu au monde fait partie du décor du Jardin du Luxembourg, grâce aux femmes et étudiants qui tapait la balle dans les allées. Les six courts extérieurs, officiellement aménagés en 1984, sont nichés juste à côté du Pavillon Raynal. Ce chalet de 50 m² rend hommage à Paul Raynal, fondateur de la Fédération Française de Longue Paume.

Longtemps verrouillés, les courts ont rouvert leurs portes à tout le monde : on réserve désormais en quelques clics via une application, sans licence ni abonnement.

Où : Jardin du Luxembourg, Paris 6e

Site web : https://www.anybuddyapp.com

02 Vaires US

Vaires US © Anybuddy

Cap sur la Seine-et-Marne, à Vaires-sur-Marne, une commune qui a eu son quart d'heure olympique : son Stade Nautique a accueilli les épreuves de canoë-kayak et d'aviron des Jeux de Paris 2024. À deux pas de la Marne, le club de Vaires US possède six courts, trois couverts en béton poreux et trois terrains extérieurs en dur.

Comptez à partir de 15 € le créneau, dans un cadre résidentiel calme au bord de l'eau. De quoi conjuguer sport et grand air à une petite demi-heure de la capitale.

Où : 2bis rue de l'Écluse, Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne)

Site web : anybuddyapp.com

03 Tennis de l'Atlantique

Oui, il est bel et bien possible de disputer un match entre deux correspondances à la gare Montparnasse. Les cinq courts du tennis de l'Atlantique sont sur le toit de la gare, au cœur du Jardin Atlantique, un authentique parc urbain suspendu au-dessus des voies. Voilà une bonne occasion de transformer une escale en petite session improvisée.

Seul impératif : ne pas rater son train en sortant du court.

Où : 25 allée du Capitaine Dronne, Paris 15e

Site web : paris.fr

04 Tennis André-et-René-Mourlon

Certains courts se méritent. Pour rejoindre celui-ci, deux options : un passage souterrain au 19 de la rue Gaston-de-Caillavet, ou une passerelle en bois depuis le square Pablo-Casals. Construit au-dessus d'une piscine municipale et encerclé par les tours du Front de Seine, le site cultive un supplément d'âme rare pour un simple terrain de sport.

Trois courts synthétiques attendent les joueurs assez curieux pour tenter l'aventure. Un ace ici, et vous rejoignez la petite bande discrète des initiés du 15e.

Où : 19 rue Gaston-de-Caillavet, Paris 15e

Site web : paris.fr

05 Île de loisirs de Cergy-Pontoise

Partez dans le Val-d'Oise pour découvrir un concept bien de chez nous : les îles de loisirs, ces parcs publics régionaux pensés pour offrir un grand bol d'air aux Franciliens. Celle de Cergy-Pontoise aligne quatre courts extérieurs entièrement rénovés, en accès totalement autonome.

Pas d'accueil, pas de gardien : on réserve en ligne, on reçoit un code d'accès, et le court s'ouvre tout seul à l'heure choisie. Vous pouvez maintenant jouer un dimanche matin sans croiser votre voisine, ni sortir la carte de club.

Où : île de loisirs de Cergy-Pontoise, Cergy (Val-d'Oise)

Site web : cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

06 Tennis de la Faluère

Besoin d'air ? Direction le bois de Vincennes, le plus grand bois de la capitale avec ses 995 hectares (oui, trois fois Central Park). Le complexe de la Faluère y aligne 21 courts extérieurs éclairés entre béton poreux et surfaces synthétiques, en plein cœur de la verdure.

C'est l'un des plus grands centres de tennis municipaux de Paris, à booker via le système Paris Tennis, sans prise de tête ni cotisation annuelle. Écureuils et joueurs se partagent le terrain de jeu en toute convivialité.

Où : route de la Pyramide, bois de Vincennes, Paris 12e

Site web : paris.fr

07 Tennis Édouard-Pailleron

La terre battue à Édouard-Pailleron © Mairie de Paris

Envie de fouler une vraie terre battue sans passer par la case club privé ? Le TEP Édouard-Pailleron, dans le 19e arrondissement, est le seul complexe parisien à rendre cette surface accessible au grand public. Une denrée rare dans la capitale, où ce revêtement reste largement réservé aux clubs.

Ses deux courts ont été rénovés et couverts d'une élégante charpente de bois, pour jouer sous la pluie comme en plein cagnard.

Où : 22 rue Édouard-Pailleron, Paris 19e

Site web : paris.fr

08 La Faisanderie (Stade Français)

La Faisandrie © Stade Français

Voici le plat de résistance de notre sélection : l'endroit sans lequel Roland-Garros n'existerait peut-être pas. Dans le parc de Saint-Cloud, le Stade Français y installe ses premiers courts dès 1902. En 1912, un mécène américain finance ici le tout premier championnat du monde sur terre battue, l'ancêtre direct des Internationaux de France. Suzanne Lenglen y devient championne à seulement 15 ans.

Le domaine alterne ensuite avec Croix-Catelan pour organiser les Internationaux de France jusqu'en 1927. Cette épreuve est remportée à deux reprises par René Lacoste (oui, celui du crocodile). Devenue trop petite pour accueillir les foules, La Faisanderie cède alors le relais à un stade plus vaste, porte d'Auteuil : Roland-Garros est né.

Où : allée de Chamillard, parc de Saint-Cloud, 92430 Marnes-la-Coquette

Site web : stadefrancais.com

09 Centre de Tennis Suzanne Lenglen

Si le nom donne des airs de Roland-Garros, il n'y a pas que des terres battues dans ce centre. Il est l'un des complexes sportifs municipaux les plus importants et est installé au coeur d'un grand parc omnisports. 13 courts s'offrent aux joueurs et même un mur d'entraînement. Sur tous les terrains, dix sont en synthétique, parfait pour s'éviter une rupture du tendon d'Achille.

Où : 2 Rue Louis Armand, Paris 15e

Site web : paris.fr

10 Roland-Garros

Et si le clou du spectacle, c'était de jouer au même endroit que les pros ? Chaque été, à l'occasion des Championnats de France (rebaptisés Roland-Garros Tennis Club ), 11 courts annexes du stade ouvrent gratuitement au grand public. Pas question de fouler le Philippe-Chatrier ou Suzanne-Lenglen, mais la terre battue la plus mythique de France se dévoile bel et bien à quelques mètres de là.

Les ailes du toit du Philippe-Chatrier © Yan Peirolo

Aucun classement à présenter, aucune licence à sortir : tout se réserve gratuitement, dans la limite des places disponibles. Une expérience à cocher sur la liste de tout joueur du dimanche qui se respecte.

- Où : Stade Roland-Garros, porte d'Auteuil, Paris 16e

- Site web : rolandgarros.com

11

Emma Navarro sur gazon © Red Bull Content Pool

Avant de lacer vos chaussures et de préparer vos balles, un petit point logistique s'impose. En Île-de-France, le système de réservation dépend de l'infrastructure choisie. Pour les courts municipaux parisiens, le passage par la plateforme Paris Tennis est incontournable. Il vous faudra créer un compte gratuit "Mon Paris" (avec pièce d'identité) pour accéder aux créneaux, généralement ouverts de 8h à 22h. Pour les autres structures de la région où les clubs ouvrent leurs portes aux joueurs occasionnels, des applications tierces comme Anybuddy ou Ten'Up (l'application officielle de la FFT) sont vos meilleures alliées. Elles vous permettent de bloquer un terrain sans être abonné.

12 L'accessibilité PMR : Le tennis fauteuil en région parisienne

Le tennis s'adresse à tous. L'Île-de-France déploie de plus en plus d'infrastructures adaptées à la pratique du tennis fauteuil. La grande majorité des courts municipaux parisiens (comme le complexe de la Faluère dans le bois de Vincennes ou les Fonds des Princes) disposent d'accès de plain-pied, de portes élargies et de sanitaires adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Sur les plateformes de réservation comme Paris Tennis, un filtre spécifique permet d'isoler en un clic les terrains garantissant une accessibilité totale pour les joueurs en fauteuil.

Vous savez tout, il ne vous reste plus qu’à rafraîchir la page en continu pour espérer fouler la même terre battue que Matteo Berrettini.

13 FAQ

Peut-on jouer au tennis gratuitement à Paris ?

Oui, et pas qu'un peu : les 11 courts annexes de Roland-Garros s'ouvrent gratuitement au public pendant les Championnats de France, et plusieurs complexes municipaux ne facturent aucune cotisation, seulement le créneau réservé.

Faut-il une licence pour réserver un court de tennis municipal à Paris ?

Non, aucune licence n'est exigée. Un compte gratuit "Mon Paris" suffit pour réserver sur la plateforme Paris Tennis.

Comment réserver un court de tennis sans être licencié à la FFT ?

Trois options simples : Paris Tennis pour les courts municipaux parisiens, et des applications tierces comme Anybuddy et Ten'Up pour le reste de la région. Aucune n'exige de licence.

Où jouer sur terre battue à Paris sans passer par un club privé ?

Au TEP Édouard-Pailleron, dans le 19e arrondissement : c'est le seul complexe parisien à rendre cette surface mythique accessible à tous, sans adhésion.

Peut-on jouer sur les courts de Roland-Garros sans être joueur professionnel ?

Oui, à condition de viser les bons courts : chaque été, 11 courts annexes du stade (pas le Philippe-Chatrier ni le Suzanne-Lenglen) ouvrent gratuitement au grand public pendant les Championnats de France.

Existe-t-il des courts de tennis accessibles aux personnes en fauteuil en Île-de-France ?

Oui, de plus en plus. La majorité des courts municipaux parisiens disposent d'accès adaptés aux PMR.

Quels sont les horaires des courts de tennis municipaux à Paris ?

Généralement de 8h à 22h, via la plateforme Paris Tennis .