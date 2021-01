Revivez les meilleurs lives de 2020

au cours des 12 derniers mois. Des danseurs alignés sur le Red Bull BC One aux rappeurs du Red Bull Batalla de los Gallos en passant par les meilleurs surfeurs, snowboardeurs et skieurs de la planète, voici neufs grands moments que l’on vous fait revivre dans les conditions du direct.

1. Coupe du Monde de VTT Mercedes-Benz UCI 2020 - Finale 2 XCO Hommes, Nové Město

Alors que la menace d’une saison blanche a longtemps plané sur le circuit international de VTT, c’est l’étape de Nové Město en République Tchèque qui a finalement accueilli le gratin mondial sur six jours avec pas moins de quatre courses organisées en moins d’une semaine du 29 septembre au 4 octobre. Le point d'orgue ? La course élites hommes en cross-country olympique, que vous pouvez revoir ci-dessus en replay.

2. Red Bull Batalla de los Gallos 2020 - Finale internationale

a dû s’adapter aux conditions sanitaires. Le plus grand concours de rap hispanophone au monde a tout d’abord attiré plus de 17 000 spectateurs (plus du double de l’année précédente) avant que 11 finales nationales désignent les rappeurs destinés à s’affronter à Saint-Domingue, en République dominicaine. Là-bas, une bulle semblable à celle de la NBA a été instaurée. 16 finalistes se sont opposés lors de battles vus par plus de 14 millions de streamers en décembre.

3. Volcom Pipe Pro 2020 - Jour 4