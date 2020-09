Les meilleurs éclairages pour VTT de 2020

De prime abord, le choix d'une lampe à vélo ne devrait pas être si complexe. Tant qu'il projette un faisceau fiable et qu'il peut être installé sur votre vélo, il devrait faire l'affaire, non ?

Pas tout à fait. Chaque année, les marques se démènent pour proposer des modèles plus performants que ceux de la concurrence, développant au passage des technologies toujours plus avancées.

Qu'est-ce que le lumen ?

Plus le nombre de lumens est élevé, plus la lumière est intense

Pour faire simple, un lumen est une unité de mesure utilisée pour quantifier la luminosité. Plus le nombre de lumens est élevé, plus la lumière est visible à l'œil nu.

Voir et être vu

Pour une balade vos balades de jour, 50 lumens suffiront, tandis 400 lumens (et plus) vous permettront de voir clairement où vous allez pendant les heures les plus sombres la nuit.

Batterie ou dynamo?