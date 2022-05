Mais où courir à Limoges ?

Vous habitez Limoges mais ne savez plus où courir ? Vous envisagez de visiter la ville célèbre pour sa porcelaine mais avez peur de vous perdre ? On a donc demandé à Audrey Davidov , coach sportive et enseignante locale en activité physique adaptée, de nous donner les meilleurs spots pour une séance running réussie.

01 Les bords de Vienne

Les bords de Vienne © Strava

Sous les ponts de Limoges passe la Vienne. Et autant dire que les coureurs peuvent se faire plaisir sur ses rives. "Sur les bords de Vienne, on peut faire différents parcours, c’est vraiment très large", confirme la coach. "Que ce soit sur la rive gauche ou la rive droite, on peut faire des circuits plus ou moins longs. Ce qui se fait assez fréquemment, c’est de faire un tour entre le Pont Saint-Martial et le Pont Saint-Etienne. Ça fait à peu près 2,5 kilomètres mais on peut le rallonger à 5 kilomètres en rejoignant le Pont Georges Guingoin où l'on trouve des escaliers que l'on peut exploiter pour travailler son cardio. C’est un parcours super agréable, il y a de la terre battue, du bitume, ça a été réaménagé récemment au niveau de la rive droite. On y trouve des équipements comme des barres parallèles, de tractions. Côté paysage, on passe à côté du jardin de l’Evêché, on voit la cathédrale Saint-Etienne, c’est vraiment incontournable à Limoges."

02 Le stade municipal de Beaublanc

Le stade de Beaublanc © Strava

Vous faites plutôt partie de la team de ceux qui n'aiment pas être gênés par les promeneurs du dimanche ? Le stade municipal de Beaublanc est taillé pour vous. "C'est un stade d'athlétisme en tartan et plat, idéal pour les amateurs de sprints. C’est vraiment agréable si on veut être sûr de la distance que l’on souhaite parcourir et si on veut travailler ses chronos puisque les tours font 400 mètres. Le site est en accès libre, mais attention cependant à ne pas y aller pendant les heures d’entraînements des clubs et des associations. Enfin, on y trouve aussi des aménagements pour faire du renforcement, c’est facile d’accès, il y a un parking pour s'y garer." Tout bénéf', quoi.

03 Le stade de la Borie

Le stade de la Borie © Strava

Situé au niveau de la faculté Staps de Limoges, le stade de la Borie offre le même type de configuration avec une piste en tartan de 400 mètres. "L’avantage, c’est qu’en période de canicule, il est beaucoup plus agréable que Beaublanc parce qu’il est protégé par des arbres situés autour qui rafraîchissent un peu la piste."

04 Parcs de l’Aurence I et II

Les parcs de l'Aurence I et II © Strava

"Le parc de l'Aurence est un très bel espace dans lequel on trouve un parc animalier. On peut le rejoindre depuis le bois de la Bastide qui est un parcours de santé, passer par le lac du Jura qui est bordé par un piste et enfin rejoindre le parc du moulin Pinard. Tout ça constitue un parcours assez conséquent mais très agréable pour une séance running. Au sol, on alterne entre bitume et terre battue. C’est un endroit assez fréquenté, pas forcément idéal pour les pointes de vitesses ou les exercices de type fractionné. Et comme on ne trouve pas de parc animalier dans le Parc de l'Aurence II, il l'est donc légèrement moins."

05 Le bois des Bayles

Le Bois des Bayles © Strava

Au grand malheur des amateurs de trail, la ville de Limoges n'est pas la plus réputée pour ses côtes escarpées. Mais à moins de 5 kilomètres de là se situe la ville d'Isle et son parc des Bayles "un petit parcours de santé d'environ 2 kilomètres. On y trouve une longue une montée et une autre un peu plus courte mais qui a plus de dénivelé. C’est là que je fais mes fractionnés et ça s'adaptera parfaitement aux coureurs qui veulent travailler leur cardio et s'entraîner au trail.

