Les meilleurs endroits pour courir à Lyon

Les berges du Rhône

"L’un des meilleurs itinéraires de running à Lyon consiste à Partir du parc de Gerland, pour rejoindre le parc de la Tête d’Or, en passant par les berges du Rhône. C’est vraiment un endroit agréable pour courir, il y a pas mal d’espace et même du mobilier urbain au niveau du pont de l’Université. C'est parfait pour des sessions workout. L’avantage de ce parcours, c’est qu’il nous fait passer sur de la route et des chemins caillouteux. C’est intéressant car ce n’est pas le même type de sol et donc pas les mêmes amortis. Si on veut aller plus loin, on peut pousser jusqu’au parc de la Feyssine, mais c’est plus long. Ça représente une heure de course, ça s’adresse donc à des coureurs plus expérimentés. Puisque ces quais longent la piscine du Rhône, certains coureurs vont faire leur séance running puis vont nager. C’est une bonne façon de s’entraîner au triathlon."