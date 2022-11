Mais où courir à Poitiers

Avis aux runners poitevins et poitevines ! Vous en avez assez de votre routine d'entraînement sur le même parcours ? On a donc demandé au coach

, c'est une course de 10 kilomètres qui a lieu chaque année et qui vous fait passer par des spots inédits comme dans le bureau de la maire ou dans la caserne militaire de la ville. Un parcours parfait pour découvrir la ville puisqu'il vous passer par tous les lieux incontournables. Bon, si vous avez prévu d'emprunter ce parcours un autre jour que celui de la course, évitez quand même de forcer la porte du bureau de madame la maire.

Le parc de Blossac vous permet de faire une boucle d'un peu plus d'un kilomètre que vous pouvez refaire à l'infini (c'est une façon de parler, bien entendu). Côté décor, des arbres joliment taillées, des fontaines, des parcelles de pelouse et des graviers au sol. Bref, un bol de nature en plein centre ville.

Tout est dans le titre. On vous propose en effet de courir tout en visitant la ville en courant de place en place. Bon, on préfère vous prévenir tout de suite, cet itinéraire d'environ 5 kilomètres s'adresse aux coureurs avertis. Au programme : la place de Monterneuf, la place de la Liberté, la place Charles VII, la place Alphonse Lepetit, la place de la préfecture la place du Maréchal Leclerc, le square de la République, la place de la Cathédrale, la place de l'église Sainte Radegonde, la place Charles de Gaulle, la place du jardin des droits de l'homme, la place Notre Dame, et la place du Conservatoire. Attention, ça grimpe.

Vous préférez les ponts ? Eh bien on vous propose de faire la même chose avec les ponts de la ville. Cet itinéraire vous propose de faire le tour la ville en suivant ses ponts. Au départ du parc de Blossac sur le boulevard du Prenez le départ du boulevard de Tison puis suivez le pont Saint Cyprien, avancez vers le pont Neuf, le pont Joubert, le pont de Rochereuil. D'une longueur d'environ 15 kilomètres, et avec un dénivelé important, ce parcours s'adresse plutôt aux coureurs avertis. Boulevard oblige, le trafic est également assez dense. Vous êtes prévenus.

