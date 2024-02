Où faire du ski de fond dans les Alpes ?

Si vous n’êtes pas un grand adepte de descente et de vitesse comme Alexis Pinturault , et que vous souhaitez fournir plus d’effort physique, on a la solution pour vous. Après les meilleures stations de ski de fond des Pyrénées , voici celles du massif des Alpes !

Les meilleurs spots de ski de fond dans les Alpes © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

01 Les Saisies

Kilomètres de pistes : 120 km

Altitude : 1650–1720 mètres

On commence par l’une des meilleures stations de ski de fond de France : les Saisies . Située au cœur de la Réserve Régionale de la Tourbière, terrain des Jeux olympiques d’Albertville en 1992, elle dispose de 120 km de pistes et 17 itinéraires à plus de 1600m d’altitude. Un site labellisé Nordic France accessible à tous, qui vous offrira de beaux panoramas sur le Mont-Blanc , le Beaufortain et les Aravis, dans une ambiance de Laponie. Ce cadre magique propose aussi des initiations au biathlon, pour les plus compétitifs d'entre vous.

02 Savoie Grand Revard

Kilomètres de pistes : 150 km

Altitude : 1100-1562 mètres

Situé au centre du Parc naturel des Bauges, le site nordique de Savoie Grand Revard est l’un des plus fréquenté de France. Mais il n’en reste pas moins authentique. La station offre un cadre exceptionnel pour la pratique du ski de fond entre forêts et plateaux, avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc et sur le lac du Bourget. Le domaine nordique propose de nombreuses options pour tous les niveaux, avec plus de 150 kilomètres de pistes entre les stations du Revard, de la Feclaz et de Saint-François-de-Sales. À vous de choisir entre le ski de fond classique ou le skating, et pour varier les plaisirs, elle dispose également de pistes de raquettes, d’un stade de biathlon et de balades en chiens de traineau.

03 Plateau des Confins - La Clusaz

Du ski de fond, même la nuit © Richard Ström/Red Bull Content Pool

Kilomètres de pistes : 63 km

Altitude : 1420–1650 mètres

Niché au cœur de la Haute-Savoie, aux pieds du Massif des Aravis et au-dessus du lac des Confins, le plateau des Confins est réputé pour son panorama et la qualité de ses pistes. Ce domaine familial propose 63 km de pistes, dont une de 7 km qui fait la liaison avec la station du Grand-Bornand, toutes adaptées pour les petits comme pour les grands. Pour ceux d’entre vous qui ne seraient pas des adeptes de ski de fond, les Confins proposent aussi des sentiers de marches et de raquettes.

04 Les Glières

Kilomètres de pistes : 29 km

Altitude : 1350-1550 mètres

Aussi en Haute-Savoie, près d’Annecy cette fois, le plateau des Glières est une station dédiée uniquement au ski de fond, qu’il soit classique ou skating. C’est entre les plaines et les forêts que vous pourrez découvrir les 29 km de pistes pour tous les niveaux, dans ce domaine à l’ambiance scandinave. Une station qu’il est aussi possible de découvrir au clair de lune avec des sessions de ski nordique nocturne de janvier à mars. Vous aurez seulement besoin d’une frontale et de ne pas avoir peur !

05 Bessans

Parce qu'il n'y a pas que le ski alpin dans la vie © Daniel Kolodin/Red Bull Content Pool

Kilomètres de pistes : 133km

Altitude : 1740–2000 mètres

C'est le site de ski de fond en haute altitude par excellence. Niché entre 1700 et 2000 mètres d'altitude, Bessans offre un magnifique parcours au fond de la vallée, entre Val Cenis et Bonneval-sur-Arc. Alors que ses voisins se concentrent sur le ski alpin, le domaine se consacre à 95% au ski nordique, offrant des pistes exceptionnelles dans un cadre majestueux de hautes montagnes. Grâce à sa haute altitude, le site de Bessans bénéficie d'un enneigement abondant de l'automne au printemps, attirant fréquemment les équipes nationales, qui viennent s'entraîner en début de saison. De plus, le domaine est labellisé Nordic France.

06 Autrans-Méaudre

Kilomètres de pistes : 200 km

Altitude : 1740–2000 mètres

Le plateau du Vercors est une source inépuisable de richesses. Si vous êtes passionnés d'activités en plein air, vous y trouverez forcément votre bonheur. En hiver, le plateau revêt son élégant manteau blanc pour se métamorphoser en un vaste domaine de ski nordique. Niché à la pointe nord du massif, le domaine d' Autrans Méaudre en Vercors est un haut lieu du ski de fond en France, offrant plus de 200 kilomètres de pistes adaptées à tous les niveaux et partant des centres des villages. Que ce soit en style classique ou en skating, les pistes serpentent à travers le plateau, traversant des forêts, des plaines et des crêtes.

07 Vallée de la Clarée

Kilomètres de pistes : 45 km

Altitude : 1400–1750 mètres

Après avoir franchi le col de Montgenèvre, vous entrez dans un tout autre univers : les Alpes du Sud. Le bleu du ciel, le changement de végétation et les apparitions répétées du soleil contribuent à créer une atmosphère singulière. C'est dans ce contexte méridional que les domaines de Névache et de Val-des-Prés vous accueillent au cœur de la vallée de la Clarée. Malgré leur proximité avec Briançon et Serre-Chevalier, ces stations semblent éloignées de tout, offrant une expérience de ski nordique unique, entre sentiers de fôrets et plaines.

08 Queyras

Seul ou à plusieurs © Magnus Östh / Red Bull Content Pool

Kilomètres de pistes : 200 km

Altitude : 1550–2744 mètres

Le Parc naturel régional du Queyras englobe quatre vallées. Et offre donc plus d' opportunités de pratique du ski nordique. Parmi ces vallées, celle du Cristillan se distingue, abritant le site de Ceillac qui propose 48 kilomètres de pistes bénéficiant d'une exposition idéale pour maintenir la neige. Les débutants trouveront leur bonheur dans la vallée du Haut Guil, caractérisée par un dénivelé modéré, tandis que les skieurs plus expérimentés s’aventureront dans le paysage vallonné d'Arvieux, situé dans la Vallée de l'Izoard. Le domaine de ski de fond de Molines-Saint Véran promet, quant à lui, de vastes espaces sauvages à explorer.

09 Chamrousse

Kilomètres de pistes : 42 km

Altitude : 1630-1750 mètres

Dominant Grenoble, le domaine de l'Arselle à Chamrousse offre un magnifique terrain de ski de fond situé à une altitude de 1630 mètres. On y trouve plusieurs boucles permettant de parcourir jusqu'à 40 kilomètres de pistes. Alors que la plupart des parcours demeurent sur le plateau ensoleillé de l'Arselle, la piste noire offre une expérience unique permettant de skier à travers la forêt. Le domaine dispose aussi de pistes de luges et de sentiers de randonnée tout autour du site nordique.

10 Alpe d’Huez

Skieur de fond en pleine action © Federico Modica/Red Bull Content Pool

Kilomètres de pistes : 49 km

Altitude : 2100 mètres

L'Alpe d'Huez connu pour son domaine de ski alpin réserve une belle surprise pour la fin de ce classement. Ici, le domaine nordique se situe en altitude, à la convergence des remontées mécaniques de l'Alpe d'Huez et d'Oz-en-Oisans. Sur un vaste plateau exposé à l'ouest, à une altitude dépassant les 2000 mètres, le ski de fond bénéficie de conditions optimales. Le domaine offre 5 boucles adaptées à tous les niveaux.