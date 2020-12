Que vous soyez un fan inconditionnel de VTT désireux d'assister aux meilleurs tricks sur les spots les plus exigeants au monde ou que vous préfériez les pas techniques des danseurs de break, les 12 prochains mois devraient vous combler en termes de compétitions et d’événements majeurs dans ces disciplines.

Car il est enfin temps de fermer la page d'une année 2020 difficile et d’attendre avec impatience 2021 et ses grands événements. Et pour ne rien louper de ces six épreuves que l’on vous présente ci-dessous, rendez-vous est pris sur

1. Bataille dans le désert