Les événements Red Bull sont uniques en leur genre et permettent d’amener de l’action directement dans les centres-villes de certaines des plus grandes métropoles de la planète. L’occasion de transformer les rues en un terrain de jeu parfois insolite pour les meilleurs riders VTT et BMX du monde.

Le dernier en date ? Le Red Bull Roof Ride , une nouvelle compèt de VTT organisée à Katowice, en Pologne, les 20 et 21 août 2021. En attendant, on vous a donc préparé une petite liste des meilleurs events de bike urbains d'hier et d'aujourd'hui.

01 1. Red Bull Roof Ride

Dawid Godziek au Red Bull Roof Ride © Dawid Wilkus

Où : Katowice, Pologne

Le Red Bull Roof Ride , qui aura lieu les 20 et 21 août 2021 prouve que rien n'est impossible en matière de construction de parcours slopestyle en centre-ville. Dix camions de matos, plus de 3 000 mètres carrés de contreplaqué et 11 jours de travail par équipe de 70 personnes ont été nécessaires pour le créer... sur un toit !

En effet, le Roof Ride verra certains des meilleurs riders slopestyle du monde s'affronter sur une piste logée au sommet du Centre international des congrès de Katowice, et accompagnée d'un drop de 16 mètres depuis ce même toit. Mais regardez la vidéo ci-dessous pour savoir à quoi vous attendre.

Red Bull Roof Ride : le guide 3D du parcours

7 obstacles divisés en deux sections attendent donc les riders. La première partie, technique, est typée skatepark, et la seconde est essentiellement constituée d'une série de gros jumps sur lesquels vous pouvez espérer voir des tricks de folie.

02 2. Red Bull Copenride

La foule de Refshaleøen © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool Des nuages menaçants, une piste folle © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Erik Fedko dans ses oeuvres © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Szymon Godziek, le soleil du bike © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Où : Copenhague, Danemark

Le concept de Red Bull Copenride ? Admirer des stars du slopestyle sur un spot spécialement conçu en face du port de Copenhague et proposant huit modules sur une piste de 275 mètres dont le départ est donné sur le toit du célèbre bâtiment Box, qui abrite le Centre d'architecture danois. Autre originalité du parcours : la piste passe au-dessus d’un canal via une section suspendue par une grue. Appétissant.

Les meilleurs moments du Red Bull Copenride

Le problème ? L'évènement n'a pas totalement eu en 2021, la météo n'ayant pas permis au pilote d'effectuer les finales. C'est ainsi qu' Emil Johansson s'est imposé après avoir signé la meilleur perf lors des qualifications. On croise donc les doigts pour 2022 !

03 3. Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Où : Valparaíso, Chili

Cette course annuelle de descente urbaine en VTT se déroule au cœur de la ville portuaire chilienne de Valparaíso, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Les concurrents doivent emprunter des rues étroites, passer en trombe devant des portes d'entrée et se frayer un chemin sur les toits pour atteindre la ligne d'arrivée. Les athlètes sont encouragés par des milliers de spectateurs qui s'entassent dans les ruelles les plus serrées pour pouvoir les voir passer.

La piste mesure plus de 2 km et se termine à la fontaine de Neptune sur la Plaza Aníbal Pinto. En 2019, lors de la 17e édition le rider local Pedro Ferreira est devenu le premier Chilien depuis sept ans à remporter cet événement. Pedro Ferreira avait devancé la star tchèque Tomáš Slavík qui avait remporté les deux courses précédentes. Regardez la caméra embarquée du run de Ferreira ci-dessous.

Le run vainqueur de la Run Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2019

Dans le même genre, la Red Bull Monserrate Cerro Abajo en Colombie est aussi une référence avec ses 1 605 marches sur 2,4 km de piste. Ce qui en fait officiellement la plus longue course de descente urbaine du monde.

04 4. Red Bull District Ride

Le meilleur du Red Bull District Ride en 2017

Où : Nuremberg, Allemagne

Organisée à Nuremberg, ce contest de VTT slopestyle accueille lors de chaque édition les meilleurs riders de la discipline. Après une interruption de trois ans, l'événement est revenu en septembre 2017 sur la place Hauptmarkt, la plus grande de la ville allemande. Cette fois, c’est le rider Aaron Chase qui a conçu le spot. Un homme qui sait de quoi il parle puisqu'il s'était imposé sur le premier Red Bull District Ride en 2005.

Lors de cette édition 2017, 80 000 personnes étaient présentes pour encourager et admirer les riders sur un spot divisé en cinq modules (Castle Drop, Box, Jeep The Rhythm, Tech et Big Air). Le tout devant l’architecture gothique de l’église Notre-Dame de Nuremberg. Pas mal.

05 5. Red Bull Holy Ride

Red Bull Holy Ride 2016 - Onomichi, Japon

Où: Différentes villes à travers le Japon

Prenez des centaines de marches en pierre ultra-raides, des virages serrés et des ruelles étroites parcourues au fil d'une course épique, et vous obtenez le Takeshi's Castle du VTT descente . Ajoutez à cela le format 4X (four-cross), où les concurrents doivent non seulement se méfier des virages, mais aussi des autres, et vous touchez à la folie pure. Et bien c'était ça, le Red Bull Holy Ride . De la folie.

L'événement s'est déroulé de 2010 à 2017 à travers différents lieux emblématiques du Japon, comme le temple Katsuo-Ji de Minoo City (2013), le sanctuaire Iwashimizu de Kyoto (2014) et le temple Senko-Ji d'Onomichi (2015-2017). Mais on vous conseille de regarder la vidéo ci-dessus pour mieux comprendre.

06 6. Red Bull Desafio no Morro

Les highlights de Red Bull Desafio do Morro

Où : Rio de Janeiro, Brésil

Le Red Bull Desafio s'est déroulé à Rio de Janeiro de 2009 à 2017 et a rassemblé quelques-uns des plus grands noms du VTT - dont les légendaires frères britanniques Dan et Gee Atherton , et le Slovaque Filip Polc (vainqueur en 2009) - qui s'affrontaient en mode contre la montre dans l'une des favelas les plus escarpées de la ville. Les riders dévalaient des escaliers, droppaient des toits, enchaînaient des sauts de 8 mètres de haut et se payaient des descentes folles à des vitesses supérieures à 50 km/h, le tout au milieu d'un dédale d'habitations dédale de maisons chutant vers la ville. Bref, un event sympathique.

07 7. Red Bull R.Evolution

Les temps forts du Red Bull R.Evolution

Où : Berlin, Allemagne

Pendant ses deux années d'existence, de 2012 à 2013, Red Bull R.Evolution a eu un impact énorme sur le monde du BMX . Son principe ? Innover en imposant aux riders de mêler pédalage furieux et éléments de freestyle.

Certains des meilleurs pilotes internationaux s'affrontaient par groupes de huit à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h, en franchissant des jumps sur une piste aux caractéristiques encore jamais vues et en exécutant certains de leurs tricks les plus fous. Et si l'event n'existe plus, la piste, elle, est encore utilisée par les pros (et les amateurs), qui viennent s'y entraîner. C'est déjà ça.

08 8. Red Bull Empire of Dirt

Les 5 plus gros jumps du Red Bull Empire of Dirt 2012.

Où : Londres, Royaume-Uni

Empire of Dirt - créé par la légende Kye Forte - était une compétition de slopestyle BMX organisée en 2008 et 2012. Son but ? Couronner le pilote le plus complet possible.

En 2012, 20 000 spectateurs s'étaient ainsi donnés rendez-vous à l'Alexandra Palace de Londres pour voir 32 riders internationaux, dont Ryan Nyquist, Mike Clark et un certain Kriss Kyle , s'attaquer au parcours le plus exigeant de l'événement à ce jour. Les chiffres de sa construction ? 25 2000 tonnes de terre et 23 192 heures de travail pour bâtir un parcours de 435 mètres de long truffé de jumps façon motocross qui a amené le BMX Freestyle à un tout nouveau niveau. Et pour revivre la compèt, c'est dans le player ci-dessus !

09 9. Le Crankworx, avec le Red Bull Joyride

Le Red Bull Joyride revient en 2015

Ou: Rotorua, Nouvelle-Zélande. Innsbruck, Autriche. Whistler, Canada.

Voilà la dernière étape de notre tour du monde, et c'est certainement la meilleure. On parle tout simplement du Superbowl du bike : le Crankworx. Alors certes, seules Rotorua et Innsbruck sont de véritables villes, mais bon. Tout ça est bien trop épique pour être ignoré.

Descente, enduro, pump track, whip off : les disciplines varient en fonction du lieu, mais les events sont invariablement mortels. Le plus attendu ? Le Red Bull Joyride. Soit une compèt organisée sur le parcours de slopestyle le plus grand et le plus difficile du monde.

En tant qu'événement original du Crankworx - parmi d'autres - Joyride a été organisé pour la première fois en 2004 et a été remporté par des riders comme Emil Johansson (2019) ou Brandon Semenuk , cinq fois champion. Et si la piste est compliquée, l'événement lui-même est simple. Quatorze riders et une foule de plus de 30 000 personnes se réunissent chaque année pour un contest défiant la gravité. Tout simplement. Alors, rendez-vous en 2022 ?