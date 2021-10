Qu'y a-t-il de plus effrayant qu'un voyage dans les abysses ? Dans ce film captivant, le génie de l'escalade sur glace Will Gadd part pour une expédition scientifique aux confins du Groenland. Un voyage au cœur d'un territoire désolé et hostile où Will Gadd déploie tout son potentiel pour arriver à ses fins. Frissons garantis.