Les films de surf de gros qu'il faut avoir vus

Parfois, une vidéo de quelques minutes enquillant des images des vagues les plus folles du monde ne suffit pas à satisfaire votre besoin d'adrénaline. Pour vous aider à le combler, nous avons donc dressé une liste des meilleurs films consacrés à l'univers impitoyable du big wave . Des plages d'Australie aux montagnes de Nazaré , embarquez pour un (gros) tour du monde.

Paradigm Lost

Distance Between Dreams

Distance Between Dreams : le rêve de Ian Walsh

Une équipe de surfeurs de haut niveau menée par Ian Walsh s'attaque à l'une des plus grandes et dangereuses vagues du monde : Jaws . Déjà redoutable en temps normal, le monstre hawaïen a alors atteint de nouveaux sommets suite à la tempête El Niño. Vont-ils réussir à le dompter ? Vous savez où aller chercher la réponse.

Nervous Laughter

Jaws n'intéresse évidemment pas que la clique de Ian Walsh . Dans les années 1990, un groupe de pote connu sous le nom de Strapped Crew s'est également demandé comment rider le mur. Sauf qu'à l'époque, personne ne l'avait encore fait. Découvrez comment ces pionniers ont réussi l'impossible.

The Wave I Ride

Paige Alms fait partie d'un groupe de surfeuses qui consacrent leur vie à rider les plus grandes vagues du globe. L'objectif ? Tout en œuvre pour faire progresser le surf de gros féminin, historiquement monopolisé par les hommes. Un combat de tous les instants, à vivre et revivre en images.

Beneath the Surface

Le surfeur de gros Andrew Cotton décide de partir explorer une zone inconnue de l'Atlantique qui pourrait cacher la plus grande vague jamais vue. Tout simplement. A-t-on vraiment besoin d'en dire plus ?

The Battle of Cape Fear

Les meilleurs surfeurs de grandes vagues se réunissent pour s'attaquer à Red Bull Cape Fear , en Australie, et son break potentiellement létal. Comment repousser les limites du possible en compétition sans mettre en danger les participants ? telle est la question à laquelle The Battle of Cape Fear répond.

Thundercloud

Le Cloudbreak des Fidji est un barrel mythique qui attire les surfeurs depuis toujours, ou presque. Mais l'histoire de ce tube parmi les plus célèbres au monde est encore plus profonde que les eaux dont il naît. La preuve en images.

The Other Side of Fear

Champion de surf de gros et conférencier reconnu, Mark Mathews n'est pas étranger à la peur. Ses incroyables aventures l'ont fait côtoyer la mort de près. Rencontre avec un extraterrestre, dont la vie et l'histoire figurent parmi les plus inspirantes du surf .

One Shot: An Image of an Attitude

L'idée de One Shot ? Suivre Russell Ord, un photographe de surf australien mondialement connu, dans sa quête du cliché ultime. Et spoiler : il n'hésite pas à se mouiller.

