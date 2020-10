Il y a très peu d'endroits dans le monde où dormir à la belle étoile est aussi simple qu’en Écosse. Dans ce pays, il suffit bien souvent de planter sa tente là où bon vous semble pour pouvoir dormir en extérieur sans problème. À condition, évidemment, de respecter les propriétés privées et de laisser l’endroit comme vous l’avez trouvé. La législation écossaise favorise ainsi le bikepacking et le territoire écossais est truffé de sentiers balisés, de paysages parfaits pour l’itinérance et d’habitants toujours plus accueillants. Bref, l'Écosse est un petit paradis pour le vélo.

Le pays a tout pour plaire : une abondance de distilleries à visiter, un littoral magnifique, des montagnes escarpées et quasi vierges et des sentiers à tomber par terre. Si vous êtes venu ici une fois, il y a de grandes chances que vous y repassiez.

Si vous souhaitez planifier votre propre voyage, les sites web Heritage Paths et Scotland’s Great Trails sont parfaits pour tout prévoir. Mais il existe une multitude d'itinéraires bien documentés pour affiner au mieux votre aventure.

Sur Bikepacking Scotland , vous trouverez des itinéraires cartographiés dans des régions moins connues près de la frontière nord. Vous pouvez y aller les yeux fermés sans craindre que les hôtels soient bondés, même en haute saison. On a demandé au fondateur de Bikepacking Scotland, Markus Stitz, de nous dévoiler son top 10 des itinéraires de bikepacking écossais. Des voyages d’une nuit, aux épopées plus longues qui traversent le pays.

1. Central Belter

Sur les sentiers de Central Belter © Markus Stitz

Itinéraire Départ : Portobello Beach, Edinburgh Arrivée : Portobello Beach, Edinburgh Distance : 1196km Dénivelé positif : 16 888m

La Central Belter est la route de bikepacking la plus longue et la plus exigeante d'Écosse. Elle commence et se termine dans la capitale, Édimbourg. Le trajet est bien desservi par train. Il peut être divisé en plusieurs portions si la distance de près de 1200 km (et plus de 16 000 m d'ascension) vous semble un trop audacieuse. L'itinéraire relie d'autres sentiers de bikepacking populaires et permet de découvrir tout ce que l’Écosse à offrir. Attention cependant à opter pour un VTT, des pneus larges, et à ne pas être trop chargé.

L'itinéraire longe la côte est de Lothian avant de grimper dans les collines reculées de Lammermuir. Puis il passe par les Scottish Borders. Après avoir atteint le Firth of Forth, il traverse des forts romains et des zones moins connues de la Central Belter. À partir de Stirling, les montagnes s'élèvent et les points de ravitaillement se font plus rares, alors que la route traverse la ligne de faille des Highlands et se dirige vers le nord à travers le Highland Perthshire et le parc national de Cairngorms jusqu'à Royal Deeside, avant de suivre la magnifique côte Angus jusqu'à Dundee. En traversant les collines et les côtes de Fife, la route passe par les emblématiques Forth Bridges sur le chemin du retour vers Édimbourg.

2. Wild About Argyll Trail

Option gros pneus pour parcourir le "Wild About Argyll Trail" © Markus Stitz

Itinéraire Départ : Helensburgh Arrivée : Helensburgh Distance : 675km Dénivelé positif : 11 405m

La côte isolée et sauvage, les îles et les forêts d'Argyll offrent un cadre idéal si vous êtes adepte des graviers, des longues journées en selle et des superbes spots pour planter une tente.

Le départ du Wild About Argyll Trail à Helensburgh est facilement accessible en train ou à vélo depuis le John Muir Way. Après une route qui vous fait passer par le premier parc national d'Écosse, l'itinéraire longe la côte des lacs de mer d'Argyll, avec de superbes forêts et de charmants cafés tout au long du chemin. Les montées ne manquent pas sur cet itinéraire, mais la vue récompensera vos efforts pendant que vous explorez Dalriada, le royaume gaélique qui englobe la côte ouest de l’Écosse.

Oban offre non seulement la possibilité de déguster de savoureux fruits de mer mais aussi de prendre un ferry pour un détour par les Hébrides. À proximité, Lismore révèle la beauté des Hébrides sans avoir besoin d'effectuer un long trajet en ferry. Vous pouvez profiter de longs chemins en gravier et les pubs ne manquent pas sur ces routes.

3. Highland Perthshire Drovers Trail

Les ascensions sont nombreuses mais la récompense au sommet est là © Markus Stitz

Itinéraire Départ : Pitlochry Arrivée : Pitlochry Distance : 330km Dénivelé positif : 7339m

Crieff était autrefois le centre du commerce du bétail en Écosse. La ville était desservie par des routes que les bêtes et leurs propriétaires empruntaient pour se rendre sur les marchés. Imprégné d'histoire, le Highland Perthshire Drovers Trail relie les petits bourgs et villages des Southern Highlands, en longeant le plus long fleuve d'Écosse, le Tay, ainsi que la plus petite distillerie d'Écosse, Edradour, située à Pitlochry. Vous passerez également devant la plus ancienne distillerie, celle de Glenturret que vous découvrirez près de la ville de Crieff.

La beauté brute de la région se reflète dans l'itinéraire. Elle a d’ailleurs inspiré des écrivains illustres comme Robert Burns, William Shakespeare et Sir Walter Scott. Sur place, de belles montées abruptes vous attendent et vous pourrez également en profiter pour découvrir la région des grands arbres.

4. Cairngorms Loop

Sur les singles de Cairngorms Loop © Markus Stitz

Itinéraire Départ : Blair Atholl Arrivée : Blair Atholl Distance : 298km Dénivelé positif : 4635m

Le deuxième parc national d'Écosse forme la toile de fond d'une autre boucle de bikepacking bien connue en Écosse. Ici aussi, optez pour des pneus plus larges. Cet itinéraire commence et se termine à Bridge of Tilt que vous pouvez rallier en train depuis la ville d’Inverness au nord ou par Perth au sud. Il existe deux sens dans lequel vous pouvez prendre le Cairngorms Loop (extérieur et intérieur).

Après le difficile col de Gaick, l'itinéraire passe par Kingussie et Aviemore. La boucle intérieure vous emmène dans le cœur rugueux et accidenté du parc national de Cairngorms. Depuis le village le plus haut des Highlands en passant par le magasin de whisky le mieux approvisionné d'Écosse à Tomintoul, vous revenez via Braemar jusqu'au début de l’itinéraire en profitant de superbes vues sur les montagnes. Avec un peu de chance, vous pourrez également apercevoir des cerfs.

5. Deeside Trail

L'option VTT est à privilégier sur le Deeside Trail © Markus Stitz

Itinéraire Départ : Banchory Arrivée : Banchory Distance : 224km Dénivelé positif : 4733m

Le Deeside Trail suit les deux rives de la rivière Dee. Cette dernière s’étend de sa source, sur le plateau, jusqu'aux basses terres arables de l'Aberdeenshire. Au programme, des sentiers forestiers, d'anciennes routes et des pistes techniques à travers de vieilles forêts de pins et de bruyère à l’est de la chaîne montagneuse des Cairngorms. Techniquement, il faut savoir composer avec des racines et des pierres qui parsèment le chemin. Privilégiez un VTT et des pneus larges.

À partir de Banchory, l'itinéraire suit la Dee vers l’ouest. Les montagnes s’élèvent lentement et on quitte les terres agricoles. Le parcours traverse la rivière à 16 km de sa source et suit les sentiers sur les rives nord de la rivière. Si vous apercevrez sûrement quelques moutons, essayez de repérer le plus rare Grand Tétras. Ensuite, à vous la longue descente à travers le domaine royal de Balmoral. Le Deeside Trail ne vous décevra pas.

6. Capital Trail

Sur le Capital Trail, Edimbourg n'est jamais loin © Markus Stitz

Itinéraire Départ : Portobello Beach, Edinburgh Arrivée : Portobello Beach, Edinburgh Distance : 250km Dénivelé positif : 5128m

Bien qu'il semble parfois très loin (d’autant qu’il faut savoir grimper les pentes abruptes du Three Brethren et Gypsy Glen), le Capital Trail vous permet de ne jamais vous éloigner de la civilisation. Traversant les collines de Lammermuir et les Scottish Borders, c'est une excellente façon de vous lancer dans le bikepacking en Écosse, car l'itinéraire peut être parcouru en un week-end pour des cyclistes peu expérimentés. On peut étirer l’aventure sur quatre ou cinq jours, selon ce que vous recherchez.

Le Capital Trail traverse la Tweed Valley, la première destination de VTT en Écosse. Les petites villes et villages le long de la route offrent une grande variété de plats locaux et de lieux à visiter, tels que la maison de Sir Walter Scott à Abbotsford, l'abbaye de Melrose ou le château de Thirlestane. Le sud de l'Écosse est tout sauf plat, alors gardez à l'esprit les villes de Tweedbank, Galashiels ou Stow comme des haltes salvatrices.

7. Cateran Trail

Partez à l'aventure sur les chemins d'Écosse © Markus Stitz

Itinéraire Départ : Alyth Arrivée : Alyth Distance : 97km Dénivelé : 2429m

L'Écosse possède un vaste réseau de ce que l’on appelle des "Great Trails". Ces derniers sont initialement cartographiés comme des itinéraires de randonnée longue distance. Mais certains d'entre eux sont parfaitement adaptés au bikepacking. Le Cateran Trail, qui traverse l'est du Perthshire et les lointains Angus Glens, est l'une des randonnées les plus agréables que vous puissiez trouver. Cet itinéraire suit des routes anciennes et des pistes à travers un terrain varié de terres agricoles, de forêts et de landes. Il tire son nom des Caterans, de redoutables voleurs de bétail qui ont attaqué Strathardle, Glenshee et Glen Isla au 17e siècle.

Ce trail ne possède pas de départ ni arrivée officiels. Située au cœur du Cateran Ecomuseum, Alyth est le meilleur endroit pour démarrer votre balade avec ses nombreux pubs, boutiques, et lieux chaleureux où séjourner. Bien que l'itinéraire pédestre soit entièrement balisé, l'itinéraire de bikepacking comprend quelques modifications. Il est préférable de le faire en VTT car le terrain peut parfois être difficile et les différents services le long du parcours sont plutôt rares.

8. John Muir Way

D'une côte à l'autre sur le John Muir Way © Markus Stitz

Itinéraire Départ : Helensburgh Arrivée : Dunbar Distance : 212km Dénivelé : 2183m

Le John Muir Way est un autre des grands sentiers d'Écosse. Il offre un voyage unique en vélo d'un océan à l'autre à travers les paysages, l'histoire et le patrimoine du pays. Il relie Helensburgh, à l'ouest, à Dunbar, le berceau de John Muir, à l'est. L’itinéraire traverse également le premier parc national d'Écosse, le Loch Lomond et les Trossachs, et propose un voyage constrasté. Si vous aimez vous connecter avec la nature, profiter des espaces verts qui relient les côtes, les villages, les villes et même la capitale Édimbourg, cet itinéraire est pour vous.

Pour les cyclistes novices, le John Muir Way offre de bonnes liaisons de transport et de nombreux hébergements, tout en empruntant des chemins de gravier, de petites routes, des pistes cyclables et des sentiers de randonnée. Il permet de remonter le temps à travers l'histoire romaine, le patrimoine écossais mais aussi plusieurs sites reconnus par l'UNESCO. Cet itinéraire peut tout à fait se faire avec un gravel. Il suit la majeure partie du chemin pédestre entièrement balisé, mais comprend cependant quelques variantes.

9. Caledonia Way

Le genre de locaux que vous pourrez croiser sur le Caledonia Way © Markus Stitz

Itinéraire Départ : Campbeltown Arrivée : Inverness Distance : 382km Dénivelé : 5603m

En suivant la péninsule de Kintyre et le Great Glen, le Caledonia Way vous emmène d'une côte à l'autre. Vous partez de l’ouest pour traverser l’Ecosse jusqu’à la côte est à travers des paysages fabuleux, un château emblématique et des îles. Alors que la plupart des itinéraires de bikepacking nécessitent un gravel ou un VTT, celui-ci à l’avantage de se faire principalement sur route. Vous pouvez bien sûr l’agrémenter de variantes sur des chemins de traverse si vous en avez envie.

Pensez à bien vérifier les horaires du ferry entre Camusnagaul et Fort William car il ne circule pas le dimanche. Le bateau qui part de Campbeltown est lui saisonnier. Partez donc à la bonne période pour le prendre. Vous pouvez également démarrer votre périple depuis la ville de Brodick en utilisant la Sustrans Route à travers l'île d'Arran ou de Dunoon (toujours via la Sustrans Route mais à travers la péninsule de Cowal).

N'oubliez pas de vous arrêter dans l'un des châteaux les plus emblématiques d'Écosse, celui de Castle Stalker, situé à proximité de Port Appin. Vous pourrez notamment y déguster certains des meilleurs fruits de mer du pays. Vous pourrez enfin profiter d’un point de vue incontournable sur le Ben Nevis, la plus haute montagne d'Écosse.

10. The Go East Lothian Trail

Vous pouvez parcourir cet itinéraire en un jour © Markus Stitz

Itinéraire Départ : North Berwick Arrivée : North Berwick Distance : 62.2km Dénivelé positif : 449m

Court mais intense. The Go East Lothian Trail offre de nombreuses excuses pour s'arrêter et explorer les superbes plages de Seacliff, Tyninghame, Belhaven et Yellowcraig, Dunbar (le lieu de naissance de l’écrivain John Muir). Cochez également dans votre carnet de bord les spots d’Archerfield Walled Garden, Smeaton Nursery, East Links Family Park, le parc ornithologique du Scottish Seabird Centre, et le moulin à eau de Preston Mill.

C'est un itinéraire de bikepacking parfait pour un week-end ou une micro-aventure, sans ascension trop exigeante ni descente impossible. Enfin, vous pourrez vous faire plaisir dans les nombreux cafés et restaurants qui se trouvent sur ce chemin.