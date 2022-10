Les meilleurs itinéraires de running en Normandie

, c’est pas moins de 70 millions d’utilisateurs dans le monde et presque autant d’itinéraires à tester. Pour vous aider à faire le tri, on vous propose un petit top 5 des meilleurs itinéraires de running au pays de Guillaume le Conquérant.

, une course annuelle qui se tient dans la région. Au programme, un départ au pied du château des Tourelles (un édifice du XIIIème siècle construit par Philippe Auguste, rien que ça), une belle boucle boisée et un passage par les berges de la Seine d’où vous pourrez apercevoir… l’île Maurice (du calme, c’est un petit îlot en face de Vernon).

Si vous êtes amateur d’art, Vernon doit forcément vous dire quelque chose… C’est dans le bourg d’à côté, à Giverny, que se trouve la fameuse maison de Monet. Malheureusement pour vous (ou heureusement pour les nymphéas de ce pauvre Claude), ce premier itinéraire recueilli sur Strava ne vous fait pas passer dans le jardin du célèbre peintre. Mais il saura vous challenger. Cette boucle de 10 km reprend en effet le tracé du Trail des Lions , une course annuelle qui se tient dans la région. Au programme, un départ au pied du château des Tourelles (un édifice du XIIIème siècle construit par Philippe Auguste, rien que ça), une belle boucle boisée et un passage par les berges de la Seine d’où vous pourrez apercevoir… l’île Maurice (du calme, c’est un petit îlot en face de Vernon).

Si vous êtes amateur d’art, Vernon doit forcément vous dire quelque chose… C’est dans le bourg d’à côté, à Giverny, que se trouve la fameuse maison de Monet. Malheureusement pour vous (ou heureusement pour les nymphéas de ce pauvre Claude), ce premier itinéraire recueilli sur Strava ne vous fait pas passer dans le jardin du célèbre peintre. Mais il saura vous challenger. Cette boucle de 10 km reprend en effet le tracé du Trail des Lions , une course annuelle qui se tient dans la région. Au programme, un départ au pied du château des Tourelles (un édifice du XIIIème siècle construit par Philippe Auguste, rien que ça), une belle boucle boisée et un passage par les berges de la Seine d’où vous pourrez apercevoir… l’île Maurice (du calme, c’est un petit îlot en face de Vernon).

Il existe des centaines de "sentiers des douaniers" en France. On ne pouvait donc pas ne pas en mentionner au moins un dans ce top. Et clairement, celui-ci vaut le détour. D’une longueur totale de 446 km, il relie la baie des Veys au Mont Saint-Michel. Nous avons choisi un tronçon bien sympathique entre le hameau de Landemer et le village de la Hable. Sur 10 km aller-retour, ce tracé vous fait longer la superbe côte escarpée du Nord-Est du Cotentin et vous permet d’admirer l’eau claire de la Manche. Pas mal.

Il existe des centaines de "sentiers des douaniers" en France. On ne pouvait donc pas ne pas en mentionner au moins un dans ce top. Et clairement, celui-ci vaut le détour. D’une longueur totale de 446 km, il relie la baie des Veys au Mont Saint-Michel. Nous avons choisi un tronçon bien sympathique entre le hameau de Landemer et le village de la Hable. Sur 10 km aller-retour, ce tracé vous fait longer la superbe côte escarpée du Nord-Est du Cotentin et vous permet d’admirer l’eau claire de la Manche. Pas mal.

Il existe des centaines de "sentiers des douaniers" en France. On ne pouvait donc pas ne pas en mentionner au moins un dans ce top. Et clairement, celui-ci vaut le détour. D’une longueur totale de 446 km, il relie la baie des Veys au Mont Saint-Michel. Nous avons choisi un tronçon bien sympathique entre le hameau de Landemer et le village de la Hable. Sur 10 km aller-retour, ce tracé vous fait longer la superbe côte escarpée du Nord-Est du Cotentin et vous permet d’admirer l’eau claire de la Manche. Pas mal.

Comment ne pas parler d’Etretat ? Les falaises les plus connues de France (oui, on n’a pas peur de le dire) sont un spot incroyable pour le