FIFA 22 : les meilleurs jeunes attaquants du mode Carrière

Le mode Carrière de FIFA 22 a fait l'objet d'une attention particulière à l'approche de la nouvelle itération. Après des années d'améliorations progressives, on a l'impression que cette alternative agréable à FUT reçoit enfin un peu d'amour, et des options comme la possibilité de créer votre propre club à partir de rien (plutôt que de reprendre un club existant) ne font qu'améliorer l’ensemble. Mais si vous voulez arriver à quelque chose durant votre aventure, vous aurez forcément besoin d'un tueur pour faire trembler les filets.

"Il est légèrement risqué d'utiliser un jeune attaquant plutôt qu'un autre plus expérimenté et plus cher, mais le fait de l'avoir dans votre effectif ou comme deuxième attaquant est un excellent moyen d'équilibrer votre budget", explique Ryan Pessoa , joueur professionnel. "Gardez à l'esprit que les attaquants qui peuvent marquer régulièrement verront leur valeur grimper en flèche, ce qui pourrait vous amener à vous demander s'il vaut la peine de le vendre à un rival dans quelques années pour une somme considérable. C'est un beau problème à avoir !"

Les attaquants prometteurs âgés de 21 ans et moins ne sont pas légion dans le football mondial en ce moment, mais les pépites existent bel et bien. Bien sûr, certaines vous coûteront cher, mais leur jeunesse vous permettra au moins de compter sur elles pendant de nombreuses saisons.

01 Alexander Isak - Real Sociedad - Note actuelle : 82 - Note potentielle : 86

L'un des attaquants suédois les plus prometteurs depuis Zlatan, Alexander Isak a eu quelques cartes spéciales populaires dans FIFA récemment et ses performances avec l'équipe nationale suédoise ont attiré l'attention. Toujours à la Real Sociedad, il est difficile d'imaginer qu'il n'évoluera pas dans un plus grand club d'ici peu. En attendant, l'attaquant de 1m92 (4 étoiles en geste technique et 5 en mauvais pied !) va continuer à martyriser les défenses de Liga.

02 Christos Tzolis - Norwich City - Note actuelle : 74 - Note potentielle : 87

L'attaquant grec Christos Tzolis, 19 ans, a impressionné les années précédentes en tant que jeune espoir au PAOK, mais maintenant qu'il a rejoint Norwich City, il touche maintenant à une période qui sera probablement décisive pour lui. Signé pour cinq ans par le club de l'est de l'Angleterre, il est clairement considéré comme un joueur d'avenir en Premier League. Il a fait des débuts impressionnants pour les Canaries en EFL Cup, lors de la victoire 6-0 de Bournemouth, marquant deux buts et étant nommé Homme du Match dans la foulée. En plus, il est déjà un international à part entière.

03 Erling Haaland - Borussia Dortmund - Note actuelle : 88 - Note potentielle : 93

L'ancien buteur du Red Bull Salzbourg coûtera plus cher que la plupart des joueurs de 27 ans figurant dans la base de données de FIFA 22, et il semble presque fou qu'il n'ait que 21 ans. Fils d'Alf-Inge Haaland, célèbre pour avoir été fauché par Roy Keane sur d'un tacle atroce, le jeune Haaland est déjà une superstar à Dortmund, et la fin de cette saison devrait lui permettre de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. À Madrid ? Manchester ? Paris ? Lui seul le sait. Mais vous pouvez compter sur lui pour planter des avalanches de buts.

04 Fábio Silva - Wolverhampton - Note actuelle : 70 - Note potentielle : 85

Fábio Daniel Soares Silva - pour ne pas le confondre avec les nombreux autres footballeurs qui portent le même nom - a commencé sa carrière au Portugal, à Porto, mais a suivi la tradition récente de ses compatriotes en rejoignant les Wolverhampton Wanderers sous la direction de Nuno Espirito Santo (aujourd'hui parti à Tottenham). À 19 ans, il a déjà joué plus de 30 matchs pour les Wolves tout en inscrivant plusieurs buts.

05 Gonzalo Plata - Real Valladolid - Note actuelle : 74 - Note potentielle : 84

L'ailier équatorien Gonzalo Plata évolue en Europe depuis quelques saisons maintenant, malgré ses 20 ans. Il vient d'être prêté au Real Valladolid, en Segunda Division espagnole, le club du Ronaldo original , rien que ça. Il devrait être moins cher que la plupart des joueurs de votre équipe en mode Carrière, mais son potentiel est élevé et très intéressant pour un club de seconde zone.

06 João Félix - Atlético Madrid - Note actuelle : 83 - Note potentielle : 91

Deux ans après son transfert à l'Atlético de Madrid pour 126 millions d'euros, on a l'impression que nous attendons toujours de voir le meilleur de João Félix Sequeira, qui avait été si prolifique à ses débuts avec Benfica. Mais ses capacités ne font aucun doute, et son potentiel dans FIFA en est la preuve. Un peu plus âgé que la plupart des joueurs de cette liste (21 ans), il sera un vrai atout à long terme si vous parvenez à l'attirer chez vous.

07 Myron Boadu - AS Monaco - Note actuelle : 76 - Note potentielle : 85

Le transfert de Boadu, 20 ans, de l'AZ Alkmaar à l'AS Monaco (Ligue 1) ne le catapultera probablement pas vers une célébrité semblable à celle de Messi, mais cela suffit à attirer un peu plus l'attention. Ou du moins, ce sera le cas une fois qu'il aura commencé à jouer. Signé pour 17 millions d'euros sur un contrat de cinq ans, il aura tout le temps de faire parler de lui (et donc de vous).

08 Rodrygo - Real Madrid - Note actuelle : 79 - Note potentielle : 88

Pourquoi le Real Madrid aime-t-il tant les jeunes ailiers brésiliens ? Vinicius Junior pourrait théoriquement encore faire partie de cette liste car il n'a que 21 ans, mais nous penchons plutôt pour le Rodrygo de 20 ans sur l'autre flanc, car il sera probablement un peu moins cher et a tout autant de potentiel. Rodrygo aurait coûté 45 millions d'euros à Madrid en provenance de Santos en 2018 alors qu'il était encore plus jeune, et il est déjà apparu trois fois dans l'équipe brésilienne senior, qui ne manque franchement pas de talents offensifs de classe mondiale.