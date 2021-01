Quels sont les meilleurs jeux en co-op sur Xbox Series S/X ?

Entre le lancement de la série S et du Xbox Game Pass, et la fonction Play Everywhere, il est impossible de nier que Microsoft a fait tout son possible pour satisfaire au mieux sa communauté avec sa nouvelle génération de consoles. Cette dernière fonction permet, par exemple, aux gamers sur console, PC et mobile, de se réunir pour jouer aux mêmes jeux.

Qu'il s'agisse de simples jeux indé ou de battle royales à plus de 100 joueurs, le mode coopératif n'a donc jamais été aussi facile d'accès. Mais quels sont les meilleurs titres du genre sur la console de Microsoft ?

Sea of Thieves

Le développeur de Sea Of Thieves, Rare, a toujours affirmé que le mode coopératif faisait partie intégrante de son jeu de pirates. Bien que vous puissiez jouer en solo, le jeu vous promet que vous vous éclaterez encore plus en constituant un équipage.

Les navires peuvent être pilotés par des teams allant jusqu'à quatre joueurs, et vous vous apercevrez assez rapidement que les aventures improvisées seront les meilleures. Même si vous vous lancez en quête d'un trésor, vous pourrez vous retrouver à balancer des explosifs sur un Kraken ou à tirer au canon sur un navire ennemi. Alors embarquez moussaillons, le jeu est disponible pour les abonnés au Xbox Game Pass et a été optimisé pour les Xbox Series S/X.

Gears 5

Sorti pour la première fois sur Xbox One en 2019, Gears 5 a récemment été optimisé pour les série X/S . Si vous voulez faire équipe avec un ami et vous frayer un chemin à travers les ruines d’Azura en résolution 4K, le tout en écran partagé, ce jeu a été conçu pour vous. Du tout début de la campagne, jusqu'à la fin, vous pourrez, en effet, avoir un compagnon à vos côtés.

Gears 5 est disponible sur Xbox Game Pass et propose une histoire principale assez captivante dans des décors somptueux. On parle, après tout, d'une franchise mythique.

Halo: Master Chief Collection

Halo : The Master Chief Collection est une compilation des cinq premiers jeux de la série Halo ( de Halo : Combat Evolved jusqu'à Halo 4, avec ODST inclus). Bien qu'il soit sorti en novembre 2014 sur Xbox One, une version améliorée du jeu est sortie pour les Xbox Series X/S en novembre 2020.

Vous pourrez jouer à tous les jeux deux, en faisant équipe tout au long de l'histoire. Halo est désormais un classique et tout le monde doit y avoir joué au moins une fois. Et vous n'avez plus vraiment d'excuses pour ne pas tenter le coup.

Overcooked! All You Can Eat

Dans Overcooked, vous et votre acolyte devrez éteindre des incendies et gérer des commandes les unes après les autres tout en vous démenant pour cuisiner parfaitement les plats commandés dans une pléthore d'endroits délirants Que votre cuisine se trouve sur un bateau en train de couler, au plein milieu d'une route ou en dans un volcan, vous devrez assurer le bonheur des clients, qui sont rois. On le rappelle.

Overcooked: All You Can Eat est la version nouvelle génération d'Overcooked et Overcooked 2, qui ont été joliment emballés dans un même petit paquet et pour vous offrir de meilleurs graphismes, des temps de chargement moins longs et un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, comme de nouveaux chefs cuisiniers et de nouveaux niveaux.

Destiny 2

Destiny 2 a été spécifiquement conçu pour le mode coopératif. Tout le jeu tourne autour d'équipes de trois à six Gardiens (des soldats de l'espace) dont la mission est de défaire les forces des Ténèbres et de sauver l'humanité.

Que vous souhaitiez enchaîner les missions, jouer en PvP ou simplement découvrir tout ce que le système solaire peut vous offrir, Destiny 2 est une expérience phénoménale. La dernière extension (Beyond Light) et tous les autres modules complémentaires de Destiny 2 sont disponibles sur le Xbox Game Pass - vous n'avez donc pas à vous inquiéter d'avoir raté le début de l'histoire.