Jeux de combat : ce qui vous attend en 2025

Les jeux de combat ne font plus partie des jeux “niche” depuis longtemps. Depuis que Tekken 8 et Street Fighter 6 se sont efforcés de renouveler leur contenu et de proposer aux joueurs des mécaniques complexes, nombreux sont ceux qui s'intéressent à ce type de jeu. Aujourd’hui, certains d’entre eux sont même devenus incontournables sur la scène esport.

En 2025, quelques nouveautés passionnantes nous attendent dans le monde des jeux de combat. Nous avons jeté un coup d'œil sur les principales sorties qui arrivent cette année.

01 Street Fighter 6 - Saison 3

Nous sommes actuellement au milieu de la deuxième saison de Street Fighter 6. Le prochain personnage à arriver via un DLC est Mai Shiranui de la série Fatal Fury et Capcom nous a déjà présenté un premier teaser. La combattante Elena, qui revient, complète le pack de personnages bonus.

La saison 2 propose deux personnages bonus © Capcom

Ensuite, on ne sait pas encore quelles seront les prochaines étapes du jeu. Il faut bien sûr s'attendre à l'arrivée de nouveaux combattants, mais aussi à des changements importants au cours de l'année. Certains personnages attendent toujours de pouvoir rivaliser avec les combattants les plus forts du jeu. Depuis le début, Lily et Jamie ont un peu de mal à se faire une place dans le monde des tournois.

La Capcom Cup, c'est à nouveau beaucoup d'argent en jeu © Capcom

La 11e Capcom Cup aura lieu du 5 au 9 mars à Tokyo. C'est au plus tard à ce moment-là que nous saurons quels sont les projets pour Street Fighter 6 en 2025.

02 Tekken 8 - Saison 2

La première saison de Tekken 8 touche à sa fin. Avec Clive Rosefield de Final Fantasy 16, le personnage final du premier roster à télécharger a été dévoilé dernièrement. Bandai Namco a également présenté les premières informations sur la mise à jour de la saison 2. Dans la bande-annonce, on peut voir quelques changements de personnages et du contenu supplémentaire. Les spectateurs les plus attentifs ont également pu apercevoir un éventuel indice selon lequel la sœur de Nina, Anna Williams, fera à nouveau partie du casting dans la deuxième saison.

03 2XKO

Difficile d’estimer quand sortira le jeu de combat de Riot Games en 2025. Les premières sessions de jeu publiques et les tests alpha ont déjà eu lieu. Pour l'instant, on parle encore d'une sortie en 2025, mais on estime que cela se fera plutôt au second semestre, voire peut-être même début 2026.

Dans 2XKO, vous jouez une équipe de 2 combattants © Riot Games

Dernièrement, les fans ont eu un nouvel aperçu de la version remaniée de Jinx. Elle faisait partie du roster confirmé depuis le début, mais elle a été retravaillée et dotée de tout nouveaux moves.

Selon Riot Games, le prochain test alpha aura lieu au printemps 2025. Il y aura donc une nouvelle occasion de jouer à 2XKO.

04 Fatal Fury : City of Wolves

En 2025, nous célébrons le retour d'un pilier du genre. Avec Fatal Fury : City of the Wolves, SNK fait revenir la série de jeux qui leur a permis de s'imposer à l'époque aux côtés de Street Fighter.

Rock Howard est la tête d'affiche de City of the Wolves © SNK

De nombreux personnages de City of the Wolves, comme Rock Howard, Terry Bogard et Mai Shiranui, sont probablement déjà connus des fans de King of Fighters. Ces titres réunissent des combattants de différentes séries de SNK comme Samurai Shodown, Art of Fighting ou justement Fatal Fury.

City of Wolves ramène les personnages favoris des fans © SNK

Outre un look stylé plein d'effets de demi-teintes et de couleurs vives, Fatal Fury : City of the Wolves devrait proposer un système de gameplay misant avant tout sur la diversité des options offensives et défensives. Le jeu sortira le 21 avril.

05 Capcom Fighting Collection 2

Il est intéressant de noter que deux personnages issues de Street Fighter seront jouables dans City of the Wolves : Ken et Chun-Li sont d'ores et déjà confirmés pour le jeu de combat de SNK. En quoi cela est-il pertinent ? Après avoir rajouté une touche de SNK par l'intermédiaire de Terry et Mai Shiranui dans Street Fighter 6, tout porte à croire que nous pourrions avoir droit à un nouvel épisode de la série Capcom vs SNK.

Capcom fait revenir un classique © Capcom

Le fait que Capcom ait annoncé la sortie de la Capcom Fighting Collection 2 ne fait que renforcer cet espoir. D'après l'état actuel des choses, la collection comprendra les jeux suivants :

Capcom vs. SNK

Capcom vs. SNK 2

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 Upper

Power Stone

Pierre de puissance 2

Project Justice

Plasma Sword

Pour beaucoup de ces jeux, il s'agit de la première sortie sur une plateforme moderne. Capcom a déjà pris des mesures de premier ordre pour la disponibilité de ses classiques avec la Capcom Fighting Collection et la Marvel vs Capcom Collection.

06 Hunter x Hunter : Nen Impact

Les fans d'anime auront également droit à un nouveau jeu de combat. La célèbre série Hunter x Hunter aura sa première adaptation en jeu de combat. Il est développé par 8ing, à qui on doit plusieurs titres légendaires comme Bloody Roar 2 ou Marvel vs. Capcom 3. Plus récemment, ils ont développé DNF Duel, un dérivé de Dungeon Fighter, pour Arc System Works et Nexon.

Vous pourrez incarner Gon dans Nen Impact © 8ing

Comme certaines de leurs œuvres précédentes, Hunter x Hunter sera un jeu de combat en équipe. Dans Nen Impact, trois personnages par camp s'affronteront et il sera possible de changer de camp à tout moment. D'un point de vue ludique, le jeu s'inspire fortement de Marvel vs Capcom 3, comme en témoigne le fait que certains combattants utilisent des animations issues de ce jeu.

Nen Impact devrait sortir au troisième trimestre 2025 © 8ing

Actuellement, la sortie de Hunter x Hunter : Nen Impact est prévue pour le troisième trimestre 2025.