Les 16 meilleurs jeux coop sur PC

01 Fortnite Battle Royale

Réunissant des millions d’adeptes partout dans le monde, Fortnite est évidemment l’un des jeux de coopération les plus populaires depuis quelques années déjà. Ce Battle Royale est un jeu PvP (joueur contre joueur) en vue à la troisième personne. Dans chaque partie, cent joueurs s’affrontent, s’éliminant les uns après les autres jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un joueur ou équipe. Avec le retour de la première map du jeu et le lancement du mode sans construction, Fortnite est de retour au premier plan. De nombreux tournois sont organisés dessus, auxquels participe notamment le streameur Gotaga .

02 Baldur’s Gate III

Un des prétendants (et probablement le futur lauréat) au Game of the Year 2023. Baldur’s Gate III est un RPG tactique jouable en coopération qui plonge les joueurs dans un univers d’heroic fantasy hyper profond aux personnages extrêmement travaillés. Les combats se font au tour par tour, à l’aide de jets de dés. Si vous aimez les aventures bien ficelées, les choix et l'heroic fantasy, foncez.

03 Apex Legends

Après Fortnite, on reste dans le battle royale avec Apex Legends . Le bébé de Respawn Entertainment, les créateurs de Modern Warfare, fait partie des meilleurs FPS (First Person Shooter) de ces dernières années. En solo, en duo ou à trois, le jeu est à tester pour tous les amateurs de battle royale (ou de FPS).

04 Remnant II

Inspiré des Soulslike (Dark Souls, Bloodorne, Elden Ring etc) Remnant II est un jeu de tir à la troisième personne jouable en coopération. Inspirations oblige, attendez-vous à faire face à un certain niveau de difficulté, le tout dans une ambiance qui sent bon la joie et la bonne humeur : bienvenue à Yaesha. Chaque joueur dispose de deux armes à feu et d’une arme blanche relative à sa classe, doit explorer différents mondes et vaincre les bosses qui les occupent.

05 League of Legends

Si vous aimez les jeux compétitifs, vous avez peut-être trouvé la perle rare. Le MOBA de Riot Games fait aujourd’hui figure de monstre absolu du jeu vidéo avec des centaines de millions de joueurs sur le globe. Avec plus de 160 personnages jouables, la courbe de progression est infinie. Vous avez donc un peu de temps avant d’atteindre le niveau de Kameto ou des joueurs de la Karmine Corp , mais on fait difficilement plus satisfaisant qu’un bon combo placé grâce à ses coéquipiers.

06 Divinity: Original Sin 2

Avant Baldur’s Gate III, Divinity: Original Sin 2 était le standard du jeu de rôle coopératif. Débordant d’aventures immersives et d’expériences interactives, ce jeu PC est parmi les meilleurs de sa catégorie. Avec sa magie débridée et ses royaumes surnaturels, vous serez vite captivé.

07 Diablo IV

Attendu pendant plus de dix ans, Diablo IV est finalement sorti cet été. Et après autant d’années, dire que les joueurs se sont jetés dessus est un euphémisme. En quelques semaines, il s’est vendu à 9 millions d’exemplaires. Il faut dire que le hack’n’slash de Blizzard fait figure de référence du genre, en solo comme en coopération.

08 Call of Duty: Modern Warfare III

Monument du jeu vidéo, Modern Warfare est de retour cette année avec un remake bien réussi qui plonge les joueurs dans une nouvelle aventure épique et un multi qui fait la part belle aux anciennes maps de la licence. Les modes Warzone et Zombie sont également de la partie, de quoi passer de nombreuses heures en ligne avec vos coéquipiers.

09 Valorant

Autre FPS compétitif, Valorant est plus proche d’un Counter-Strike que d’un Call of Duty. En cinq contre cinq, les joueurs s’affrontent à chaque round pour accumuler de l’argent, s’acheter de meilleures armes et remporter la manche, mais Riot est allé encore un peu plus loin : dans Valorant, chaque personnage possède des pouvoirs particuliers qui lui permettent de prendre l’avantage sur ses adversaires. Si vous aimez les FPS compétitifs, c’est le jeu pour vous.

10 Don't Starve Together (2016)

Il a beaucoup été question de compétition, Don’t Starve Together a une approche totalement différente. Le jeu vous plonge dans un monde mystérieux, et il faudra lutter avec vos compagnons d’infortune pour survivre face aux monstres, aux éléments et autres. Une vraie perle du jeu indépendant qui continue d’être mise à jour, plus de 7 ans après sa sortie.

11 Monster Hunter: Rise

L’action-RPG de Capcom a pris la suite du phénomène Monster Hunter: World avec la même réussite que son aîné. Affrontez de nombreux monstres à l’aide de vos amis et de différentes armes modifiant votre style de jeu. Une pépite pour tous les fans de jeux d’action.

12 Sea of Thieves

Cinq ans après, Sea of Thieves est toujours là, proposant aux joueurs une expérience toujours plus immersive sur les mers. Que vous soyez un fan de PvE ou de PvP, vous trouverez de quoi vous amuser, seul ou avec vos amis. Énigmes, combats haletants, abordages, pêche, il y en a pour tous les goûts.

13 Grand Theft Auto Online

Depuis sa sortie en octobre 2013, Grand Theft Auto Online n’en finit plus de rassembler les joueurs. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien s’il s’agit tout simplement du deuxième jeu le plus vendu de tous les temps. Au fil des différentes missions, les joueurs peuvent coopérer pour notamment participer à des braquages plus fous les uns que les autres. Si vous voulez devenir un expert pour celui de Cayo Perico, on a d’ailleurs quelques conseils pour vous .

14 Minecraft

Le voilà, le jeu le plus vendu de l’histoire du jeu vidéo. Pour les amoureux des cubes, de construction, d’exploration, de coopération, de combats (ou pas), d'ingénierie… Minecraft offre tout simplement des possibilités quasi infinies. C’est un bac à sable fantastique pour les joueurs, en coopération ou pas.

15 It Takes Two

Après A Way Out, Hazelight Studios a mis les petits plats dans les grands pour It Takes Two , une aventure épique complètement pensée pour être faite à deux. Elle met en scène un couple transformé en poupées miniatures par leur fille, qui devra traverser des niveaux superbes et originaux pour retrouver leur forme humaine.

16 Overcooked 2

Si vous voulez apprendre à cuisiner avec vos amis, Overcooked 2 est le jeu parfait. Par contre, après quelques niveaux, quand la difficulté va commencer à monter, vous allez peut-être hurler pour qu’ils vous envoient une tranche de cheddar ou une salade au bon moment. Overcooked est une licence hilarante qui arrive tout de même à proposer du défi aux joueurs.

Que vous soyez en local, posés sur votre canapé ou séparés par des centaines de kilomètres, les victoires en coopération sont toujours plus satisfaisantes. Et avec cette liste, vous avez l’embarras du choix.

