Les 25 meilleurs jeux d’horreur

Il n’y a pas qu’à Halloween où c’est le bon moment pour jouer à se faire peur. Lancez vous sur Directive 8020 comme Kameto ou laissez-vous tenter par d’autres classiques.

Bon, on pose les bases tout de suite. Oubliez les films d'horreur où vous hurlez sur le héros parce qu'il prend la mauvaise décision. Ici, c'est vous qui tenez la manette ou la souris, et c'est vous qui allez devoir assumer.

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Que vous soyez du genre à vouloir frissonner en solo au fond de votre canapé ou à chercher la meilleure excuse pour trahir vos potes en ligne, on a compilé la crème de la crème de l'angoisse.

01 Les pépites sur PC

Corner Shop : Nightshift

Dans la peau d'un caissier, vous devez gérer un supermarché hanté. Les clients pas très agréables vont vous couper entre deux réapprovisionnements. Adam Callahan a perdu sa femme, n'a plus la garde de sa fille et ce beau magasin le plonge dans un cauchemar sans fin. Vous allez devoir combattre les monstres qui arrivent et aller dans la réserve plongée dans le noir pour réactiver l'électricité.

The Headliners

Profitez d'une attaque de créatures pour obtenir l'un des graals de la carrière d'un journaliste : faire la Une. Pas de combat, mais des photos d'un New-York horrifique. Plusieurs missions vous attendent avec des objectifs en fonction de votre avancée. La ligne directrice reste la même : prendre des clichés spectaculaires. Les selfies dans les toilettes en soirée, c'est moins bien quand c'est avec un monstre.

Don’t Play This

Le saviez-vous ? Lire des vidéos sur Windows 98 peut vous tuer. Un très bon ami vous envoie cinq vidéos provenant du dark web. À chaque fois que vous en lancer une, vous devenez le personnage dedans. Vous devez fuir, sans aucun moyen de défense. Le survival-horror s'amuse à briser le quatrième mur pour notre plus grand plaisir (ou pas).

02 Les meilleurs jeux consoles (PS5, Xbox et Switch)

La licence Resident Evil

Le patron. Si le survival horror est aujourd'hui une institution, c'est grâce à cette franchise légendaire. Des ruelles infestées de Raccoon City au château gothique de Lady Dimitrescu, Capcom a redéfini les règles de l'angoisse. Et si le genre vous passionne, sachez que les jeux d'horreur japonais ont joué un rôle fondateur dans cette révolution. C'est simple, ne pas avoir touché à un Resident Evil dans sa vie de joueur, c'est comme n'avoir jamais fait de pain pour un boulanger.

Si vous ne savez pas par lequel commencer, voici les épisodes incontournables :

Resident Evil 2

Resident Evil 4

Resident Evil 7

Resident Evil Code Veronica

Resident Evil Village

Dead Space (2023)

Oubliez les zombies classiques, on passe au niveau supérieur. Vous incarnez Isaac Clarke, un ingénieur paumé sur un vaisseau minier rempli d'abominations. La règle d'or ? Viser les membres pour démembrer les Nécromorphes avec votre cutter à plasma. Le récent remake a transformé cette bécane culte en un bijou visuel qui va vous faire sursauter au moindre bruit de ventilation.

Disponible sur : PC, PS5, Xbox Series X|S

Alien: Isolation

Le jeu du chat et de la souris le plus traumatisant de la décennie. Vous êtes coincé sur une station spatiale avec un Xénomorphe doté d'une intelligence monstrueuse, qui apprend de vos réactions et réagit au moindre de vos bruits.

Disponible sur : PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One

Alan Wake 2

Remedy nous a livré ici un thriller psychologique très réussi. On jongle entre un écrivain piégé dans une dimension cauchemardesque et une agente du FBI enquêtant sur des meurtres rituels. Visuellement, c'est une claque monumentale qui mélange jeu vidéo et séquences en live-action. Un véritable chef-d'œuvre d'horreur.

Disponible sur : PC, PS5, Xbox Series X|S

The Last of Us 1 & 2

C'est le monument qui va vous briser le cœur avant de vous briser la nuque. Dans un monde post-apocalyptique ravagé par le cordyceps , l'horreur vient autant des infectés aveugles qui claquent des dents que de la cruauté des survivants humains.

Disponible sur : PS5, PS4, PC

Until Dawn

La série B interactive (dans le meilleur sens du terme). Huit adolescents, un chalet isolé dans la montagne, un tueur, des monstres et un effet papillon qui nous prend la tête. Chacun de vos choix, même le plus insignifiant, peut condamner un personnage à une mort atroce ou le sauver in extremis.

Disponible sur : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Silent Hill f

Le retour tant attendu du roi de l'horreur psychologique. Fini le brouillard américain classique, cette itération nous plonge dans le Japon des années 1960 avec une esthétique florale aussi sublime que profondément malsaine. Pour comprendre la saga, découvrez l'histoire de Silent Hill, le projet annulé de Hideo Kojima qui a failli révolutionner la licence .

Disponible sur : PC, PS5, Xbox Series X

Little Nightmares I, II et III

Ne vous fiez pas à son esthétique de film d'animation façon Tim Burton. C'est un conte de fées horrifique où vous incarnez des enfants minuscules tentant de survivre face à des adultes grotesques, déformés et affamés. La direction artistique est un bijou.

Disponible sur : PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PS4, Xbox One (selon l'épisode)

REANIMAL

Par les créateurs de Little Nightmares, REANIMAL nous plonge avec un frère et sa sœur qui doivent sauver leurs amis sur une île qui est tout sauf paradisiaque. Le jeu pousse le curseur de la violence pour donner encore plus de frissons.

Disponible sur : PC, PS5, Xbox Series X|S

The Dark Pictures Anthology : Directive 8020

L'espace et l'horreur, ça match toujours ensemble. Dans un vaisseau qui est le dernier espoir pour une Terre mourante, la menace extraterrestre vient changer les plans. Comme à son habitude pour Supermassive Games, vos choix laisseront les personnages vivre, ou mourir. Faites attention, votre ami peut vite être votre ennemi.

Disponible sur : PC, PS5, Xbox Series X|S

Amnesia : The Dark Descent

Le grand-père de l'horreur vidéoludique. Perdu dans un château prussien, vous devez fuir des monstres oppressants en gérant votre santé mentale. Rester dans le noir vous rend fou, mais les lumières attire les créatures. Il a traumatisé des centaines de joueurs.

Disponible sur : PC, PS4, Xbox One

Visage

Considéré comme l'héritier spirituel de P.T, le jeu tire ses inspirations du cinéma. Vous explorez une maison qui évolue au fil de votre folie. Vous comprendrez ce qui est arrivé aux anciens occupants. L'intensité vous mettra à rude épreuve à coup sûr.

Disponible sur : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Five Nights at Freddy’s

Une autre licence qui a effrayé Internet il y a dix ans. En tant que veilleur de nuit, vous devez assurer la sécurité dans une pizzeria en gérant caméras et portes blindées. Le job parfait pour être peinard. Mais le restaurant n'a pas précisé sur l'offre d'emploi que des petites mascottes animatroniques viendront vous attaquer.

Disponible sur : PC, PS4, PS5, Xbox, Switch

Poppy Playtime

Vous vous souvenez de votre magasin de jouets préféré quand vous étiez enfant ? Tous les employés ont mystérieusement disparu. Rencontrez les peluches les plus chaudes de votre région et explorez l'usine désaffectée pour comprendre la tragédie.

Disponible sur : PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

03 L'horreur en multijoueur

The Outlast Trials

Les deux premiers opus ont démocratisé l'horreur à la caméra nocturne où la seule option est de courir pour sa vie. Avec The Trials, la franchise a muté pour devenir une expérience multijoueur sadique. Vous et vos potes êtes des cobayes enfermés dans des expériences de la Guerre Froide, traqués par des fous furieux. Spoiler : la coopération finit souvent en chacun pour sa peau.

Disponible sur : PC, PS5, Xbox Series X|S — 1 à 4 joueurs en coop

Lethal Company

La pépite indé absolue qui a séduit tout Internet. Vous êtes des employés précaires pour une corporation intergalactique, envoyés sur des lunes abandonnées pour ramasser de la ferraille. Entre le chat vocal de proximité et les monstres absurdes, c'est le grand écart permanent entre le fou rire et la terreur.

Disponible sur : PC — 1 à 4 joueurs en coop

Phasmophobia

L'agence SOS Fantômes revient sous une forme moins glorieuse. Vous débarquez dans des maisons hantées avec vos thermomètres, caméras et boîtes à esprits pour identifier le type d'entité qui s'y cache. Le jeu vous écoute au micro, donc oui, supplier le fantôme de ne pas vous tuer va sûrement l'énerver encore plus.

Disponible sur : PC, PS5 — 1 à 4 joueurs en coop (version 1.0 attendue en 2026)

Left 4 Dead 2

Le défouloir originel, la légende de la coopération à quatre. Des décennies plus tard, affronter des hordes de zombies infectés et entendre le cri glaçant d'une "Witch" dans la pénombre reste l'une des très bonnes expériences multijoueurs à faire dans sa vie. Toujours activement joué et mis à jour sur Steam, c'est l'une des valeurs sûres de la coop horrifique sur PC.

Disponible sur : PC — 1 à 4 joueurs en coop

Escape The Backrooms

Si les espaces liminaux vous mettent mal à l'aise, ce jeu va vous terrifier encore plus que de raison. Vous naviguez en équipe dans ces labyrinthes oppressants en tentant d'échapper à des entités invisibles. Un pur concentré de claustrophobie à partager.

Disponible sur : PC — 1 à 4 joueurs en coop

Dark Hours

Un braquage qui tourne mal, c'est plutôt habituel. Mais un casse raté à cause d'un monstre, ça l'est moins. À peine arrivé, le courant saute et vous êtes piégé avec une entité qui veut votre peau. Il fallait faire plus attention au panneau Chien méchant sur la porte.

Disponible sur : PC — multijoueur en ligne

Paranormal Cleanup

Vous avez déjà essayé de nettoyer votre maison avec un bébé ou un chat qui vous colle ? Ici c'est presque pareil, la mignonnerie en moins. Manger des pizzas moisies, déboucher des toilettes et d'autres actions qu'un service de ménage de haute qualité fait. Attention à bien récurer l'ectoplasme sur les murs, c'est bon pour la santé des entités.

Disponible sur : PC — multijoueur en ligne

R.E.P.O.

Lui aussi a donné de belles frayeurs aux streamers comme Gotaga. Vous êtes des agents de recouvrement envoyés pour saisir des biens dans des zones infestées d'anomalies. Si vous aimez le chaos et crier sur vos amis pour qu'ils vous rapportent le gros lot, c'est la bonne pioche.

Disponible sur : PC — 1 à 6 joueurs en coop

04 Quel jeu d'horreur choisir selon ton profil ?

Avec 25 jeux au menu, voilà comment s'y retrouver rapidement :

Pour avoir peur tout seul → Alien: Isolation, Amnesia: The Dark Descent, Visage, Silent Hill 2 Remake

Pour un survival-horror classique → la licence Resident Evil (commencer par RE2 Remake), Dead Space (2023)

Pour du narratif / film interactif → Until Dawn, The Dark Pictures Anthology, Alan Wake 2, The Last of Us

Pour de la coop → Phasmophobia, The Outlast Trials, Lethal Company, R.E.P.O.

Pour commencer doucement → Little Nightmares, Until Dawn, Five Nights at Freddy's

Pour de l'horreur psychologique intense → Visage, Silent Hill f, Alan Wake 2

FAQ

Quel est le jeu d'horreur le plus effrayant ?

Il n'existe pas de réponse universelle, car le niveau de peur dépend de votre sensibilité et du type d'horreur que vous préférez. Cela dit, plusieurs jeux font régulièrement consensus :

Alien: Isolation est souvent cité comme l'un des jeux les plus stressants de tous les temps, grâce à son IA xénomorphe qui apprend de vos comportements et ne laisse aucune place à la sécurité.

Amnesia: The Dark Descent est le référence de l'horreur sans combat : sans arme, vous ne pouvez que fuir et vous cacher, tout en gérant votre santé mentale.

Visage est considéré comme l'héritier de P.T.

Silent Hill 2 (Remake) excelle dans l'horreur atmosphérique et psychologique, avec une ambiance oppressante construite sur la culpabilité et le deuil.

Comment créer un jeu d'horreur sur Roblox ?

Pour créer un jeu d'horreur sur Roblox , vous devez utiliser Roblox Studio, l'outil de développement gratuit de la plateforme. Voici les étapes clés :

Téléchargez Roblox Studio sur roblox.com et créez un nouveau projet.

Concevez votre map : privilégiez les espaces sombres, les couloirs étroits et les environnements claustrophobes pour installer une atmosphère oppressante.

Ajoutez des sons : les effets sonores (bruits de pas, ambiances, jumpscares) sont essentiels dans l'horreur. Importez des sons via l'Asset Manager.

Scriptez les mécaniques en Lua : mouvements du monstre, détection du joueur, système de "game over".

Testez et publiez votre jeu via le menu "Publish to Roblox".

Des tutoriels dédiés existent sur YouTube et dans la documentation officielle Roblox pour chaque étape.

Comment ne pas avoir peur des jeux d'horreur ?

Avoir peur est une réaction normale — c'est même l'objectif des développeurs ! Quelques astuces pour apprivoiser la peur :

Commencez par des jeux moins intenses : Until Dawn, Little Nightmares ou Phasmophobia en multijoueur sont de bons points d'entrée.

Jouez avec des amis : le mode coop ou regarder quelqu'un jouer dédramatise l'expérience.

Jouez en journée et avec les lumières allumées : l'environnement réel influence beaucoup l'intensité perçue.

Baissez le volume ou désactivez les effets sonores : la majorité de la terreur dans ces jeux passe par le son.

Faites des pauses régulières : l'exposition prolongée amplifie le stress. Une pause de 5 minutes suffit souvent à retrouver son calme.

Quel est le jeu d'horreur le plus populaire ?

En termes de popularité sur le long terme, plusieurs titres se distinguent :

Resident Evil (toute la franchise) reste la licence d'horreur la plus vendue au monde, avec plus de 150 millions d'exemplaires écoulés.

Phasmophobia a explosé sur Twitch et Steam depuis 2020 et continue d'être régulièrement mis à jour.

Dead by Daylight domine le marché de l'horreur multijoueur compétitif depuis 2016, avec des collaborations régulières avec des licences iconiques (Alien, Halloween, Freddy Krueger).

Five Nights at Freddy's reste l'une des franchises indépendantes les plus reconnues, adaptée au cinéma en 2023.