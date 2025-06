Les 10 meilleurs jeux de moto de tous les temps

Les motos ne peuvent pas seulement aller partout où les voitures sont aux commandes... elles ont aussi clairement une longueur d'avance lorsqu'il s'agit de cascades audacieuses et de vitesses maximales. Le duel de sports mécaniques entre la Formule 1 et le MotoGP montre que les deux sports excellent dans des disciplines différentes. Mais quels sont les meilleurs jeux de moto ? Nous vous présentons les 10 meilleurs jeux de tous les temps.

01 MotoGP 25

MotoGP 25 met le paquet © Milestone

Plateforme : PC, PS5, Xbox Series X/S

Sortie : 2025

La série MotoGP a déjà une longue histoire derrière elle. Depuis quelques années, la série est entre les mains des développeurs italiens de Milestone, qui améliorent chaque année les sensations de conduite et la technique.

L'itération actuelle, MotoGP 25 , n'offre pas seulement plus de réalisme sur la piste, mais se montre enfin plus convivial pour les débutants. Du moins... dans une certaine mesure. Cette année, l'équipe italienne va encore plus loin en proposant un tout nouveau mode de jeu arcade, qui permet surtout aux nouveaux venus de se prendre rapidement au jeu. De plus, grâce à un nouveau moteur graphique, il est plus beau que jamais.

Mais les simulations de course sont toujours aussi difficiles. Même les professionnels du genre, qui gravent sur l'asphalte meilleur temps après meilleur temps sur quatre roues, ont beaucoup de mal à s'en sortir. Mais il est d'autant plus gratifiant de maîtriser les circuits sur les machines de Brad Binder, Jorge Martín et compagnie.

Accélère et freine avec précaution pour éviter les chutes © Milestone/Phil Briel

Ceux qui le souhaitent peuvent également s’amuser en mode arcade avec des motards, des machines Flat-Track et des minibikes dans les nouveaux modes de jeu, ou se lancer dans le mode multijoueur en ligne. Le contenu de MotoGP 25 est immense.

Sur la route vers le sommet : notre film “ Becoming 33 ” montre comment Brad Binder est devenu l’un des pilotes MotoGP les plus forts de l’ère moderne.

52 minutes Brad Binder: Becoming 33 Brad Binder a bien mérité sa place en MotoGP™. Est-il prêt pour ce nouveau défi ? Regardez le film Brad Binder: Becoming 33 en intégralité et gratuitement sur Red Bull TV.

02 The Crew Motorfest

The Crew Motorfest saison 6 : Red Bull prend le dessus © Ubisoft

Plateformes : PC, PlayStation, Xbox

Sortie : 2023

En 2023, Ubisoft a ouvert les routes et les chemins de terre de l'île hawaïenne d'O'ahu aux joueurs et joueuses du monde entier. Avec The Crew Motorfest, c'est un immense jeu de course en monde ouvert qui vous attend, dans lequel vous pourrez parcourir librement cette île pittoresque.

Et pas seulement avec des voitures de sport, des bolides de Formule 1, des avions ou des bateaux, mais aussi avec toute une série de motos dont la KTM RC16 2022 de MotoGP, des machines de rallye raid ou des choppers. Des modes variés, des événements multijoueurs sympas et des cascades à couper le souffle inclus. Motorfest est donc l'un des jeux de course les plus polyvalents et l'un des meilleurs du moment.

Entre-temps, il y a eu une gigantesque mise à jour avec la saison 6, amenant de nouveaux véhicules, des listes de lecture Red Bull et bien d'autres choses encore.

Comment naît un jeu vidéo ? Notre émission “Levels” jette un coup d'œil en coulisses et montre ce qui a été nécessaire pour mener à bien un projet colossal comme The Crew Motorfest.

15 minutes L'histoire derrière Crew Motorfest Plongez dans les coulisses de la conception du nouveau jeu d'Ubisoft Studios : The Crew Motorfest.

03 Mario Kart World

Mario Kart World arrive avec de nombreux nouveaux personnages © Nintendo

Plateforme : Nintendo Switch 2

Sortie : 2025

Nouveaux personnages, nouveaux véhicules et un monde ouvert librement explorables : Nintendo ramène le roi des funracers. Mario Kart World est LE titre de lancement de la nouvelle console Nintendo Switch 2 et peut-être le meilleur opus de la série à ce jour.

Le jeu introduit tellement de nouveautés qu’on a presque l’impression d’un tout nouveau jeu, sans pour autant négliger la sensation de base qui fait le charme de la série. Dans ce nouvel opus, vous pouvez par exemple maintenant grind (glisser) sur les murs ou sur des rails. De plus, le peloton passe à 24 coureurs, tandis que chaque circuit cache de nouveaux raccourcis et secrets.

Les grinds et les wall rides vous donnent un coup de pouce © Phil Briel/Nintendo

Mario Kart est le roi incontesté des jeux de course multijoueur en écran partagé, et World le démontre de manière impressionnante. Autre point fort : le nouveau Knockout Tour. Il s'agit de courses à étapes gigantesques à travers la moitié du monde du jeu, similaires à celles du rallye et du WRC.

04 Road Rash

Plateforme : Mega Drive

Sortie : 1991

Le brillant et brutal jeu de course-action d’EA mêlait des qualités de beat-'em-up à des courses à grande vitesse. Pourquoi se contenter de dépasser quand on peut frapper les adversaires avec une chaîne en métal depuis sa moto ? Il est grand temps pour une mise à jour digne de ce nom, avec un habillage moderne !

05 Excitebike 64

Plateforme : N64

Sortie : 2000

Le classique de Nintendo a fait ses débuts en 1985 sur NES et a connu une superbe refonte en 3D sur N64. Sur 17 circuits, on fonce à toute vitesse à travers des environnements variés, allant des stades de Supercross aux pistes de forêt tropicale, jusqu’aux parcours de cascades sur des terrains de football. Ces derniers avec pour objectif de marquer des buts – une inspiration non négligeable pour Rocket League ?

06 Project Gotham Racing 4

Jeux de course oubliés : vous souvenez-vous encore de ces jeux de course © Xbox Game Studios

Plateforme : Xbox 360

Sortie : 2007

Avant l’arrivée de la série Forza, le jeu de course le plus populaire sur Xbox était Project Gotham Racing. Ce jeu de course arcade parfaitement équilibré vous permettait de rider dans les rues de la ville. Après six ans de sport automobile urbain, le développeur Bizarre Creations a dit adieu à la série, mais pas sans laisser un immense cadeau aux fans : des motos jouables qui ont propulsé le plaisir de PG Racing au rang de légende.

07 GTA IV: The Lost And The Damned

Lost and Dammed, Johnny Klebitz - GTA IV © Rockstar Games

Plateforme : Xbox 360, PS3, PC

Sortie : 2009 (Xbox), 2010 (PS3 et PC)

La mise à jour Bikers de GTA Online offre tous les ingrédients nécessaires pour s’éclater à deux roues entre amis. Cependant, pour ceux qui cherchent un mode solo captivant, le DLC GTA IV : Lost And Damned est incontournable. Bien que les motos aient toujours fait partie intégrante de GTA, la maniabilité a été travaillée avec une précision incroyable pour Lost And Damned. Le reste, c’est de l'action phénoménale avec Johnny Klebitz, le président d’un gang de motards.

08 RIDE 5

Météo dynamique, niveau de détail énorme : Ride 5 est excellent © Milestone

Plateformes : PC, PS5, Xbox Series X(S

Sortie : 2023

Milestone n’est pas seulement connu pour ses jeux MotoGP, mais propose également une autre série de simulations de course destinée aux fans de moto : la série RIDE, qui a su se faire une place notable.

RIDE 5 est le dernier opus, qui, en plus de proposer des graphismes impressionnants, mise sur une bonne dose de réalisme. Cependant, il met l’accent sur les motos de route de constructeurs renommés plutôt que sur les machines de course haute performance.

09 MotorStorm: Apocalypse

Plateforme : PS3

Sortie : 2011

Dans Motorstorm: Apocalypse, vous affrontez toutes sortes de véhicules tout-terrain dans des courses chaotiques. Mais les poids lourds ne sont pas vos seules menaces : tremblements de terre et tornades font également partie des dangers présents sur les 40 circuits. D'autant plus grisant quand on parvient à échapper à tous ces périls sur une moto légère.

10 Trials Rising

Pouvez-vous faire le saut vers Trials Rising ? © Ubisoft

Plateforme : PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch

Sortie : 2019

Trials HD était un classique du Xbox Live Arcade qui vous envoyait sur votre motocross à travers des parcours d'obstacles incroyables. Trials Rising est le dernier né de la série, qui est plus un jeu de plateforme avec des motos qu'un jeu de course. Mais ne vous inquiétez pas : l'expérience de jeu est aussi captivante que variée.

11 MX vs ATV Legends

Test de MX vs ATV Legends : Courses tout-terrain sur nouvelle génération © THQ Nordic

Plateforme : PC, PlayStation, Xbox

Sortie : 2022

Avis aux fans de tout-terrain : la série MX vs ATV propose des courses pleines d’action dans la boue et la saleté. Le dernier opus, MX vs ATV Legends, offre des motos, des quads et des UTV ainsi que d'immenses nouveaux terrains à conquérir.

Cette fois-ci, le mode multijoueur en ligne permet jusqu’à 16 joueurs, avec un mode carrière entièrement repensé incluant une gestion d’équipe, ainsi qu’un tout nouveau mode « Trails » pour des courses en extérieur encore plus intenses.