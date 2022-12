Une fin d’année gaming alléchante

ces mois de novembre et décembre, et beaucoup méritent de s’y arrêter quelques lignes ! Histoire de modifier in extremis notre liste à Santa Claus !

était évidemment très attendue. Et elle n’a pas déçu. Nous allons vous épargner les éléments de l’intrigue qui pourraient tout vous gâcher, mais cette suite directe, admirablement connectée à votre périple passé, marche sur les pas du précédent volet : c’est spectaculaire, beau, prenant et ça en a à raconter. Une fois encore, on prend plaisir à jouer avec Kratos et surtout à suivre ce que ses créateurs inspirés ont à nous raconter. Beaucoup espèrent un DLC pour compléter la fin, l’espoir est quasi nul, mais croisons les doigts avec eux. Ragnarok, c’est une sacrée valeur sûre si vous avez la nouvelle console de Sony.

ne joue absolument pas dans la même cour que le jeu évoqué plus haut, mais lui aussi à beaucoup à raconter et l’attachement envers les personnages y est fort. RPG narratif, en 2D avec un rendu graphique vraiment réussi, le jeu nous plonge dans une enquête prenante dans les terres allemandes du XVIe siècle, la sortie du Moyen-Âge et l’entrée dans l'Époque Moderne. C’est une des belles surprises de cette fin d’année. Beaucoup diront de 2022 tout court. Être un enquêteur bavarois en 1500 et des brouettes, ça ne se refuse pas. Le jeu est sorti en day one sur le Game Pass et est une exclusivité Microsoft (nouveau propriétaire du studio Obsidian).

Graphiquement, Pentiment ne joue absolument pas dans la même cour que le jeu évoqué plus haut, mais lui aussi à beaucoup à raconter et l’attachement envers les personnages y est fort. RPG narratif, en 2D avec un rendu graphique vraiment réussi, le jeu nous plonge dans une enquête prenante dans les terres allemandes du XVIe siècle, la sortie du Moyen-Âge et l’entrée dans l'Époque Moderne. C’est une des belles surprises de cette fin d’année. Beaucoup diront de 2022 tout court. Être un enquêteur bavarois en 1500 et des brouettes, ça ne se refuse pas. Le jeu est sorti en day one sur le Game Pass et est une exclusivité Microsoft (nouveau propriétaire du studio Obsidian).

Graphiquement, Pentiment ne joue absolument pas dans la même cour que le jeu évoqué plus haut, mais lui aussi à beaucoup à raconter et l’attachement envers les personnages y est fort. RPG narratif, en 2D avec un rendu graphique vraiment réussi, le jeu nous plonge dans une enquête prenante dans les terres allemandes du XVIe siècle, la sortie du Moyen-Âge et l’entrée dans l'Époque Moderne. C’est une des belles surprises de cette fin d’année. Beaucoup diront de 2022 tout court. Être un enquêteur bavarois en 1500 et des brouettes, ça ne se refuse pas. Le jeu est sorti en day one sur le Game Pass et est une exclusivité Microsoft (nouveau propriétaire du studio Obsidian).