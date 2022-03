Un début d’année généreux avec les joueurs

Puisque nous parlons Playstation, évoquons deux autres franchises fortes du géant japonais, les titres portés par Nathan Drake et Kratos, qui ont fait parler d’elles en ce début d’année. Uncharted 4 et The Lost Legacy ont quitté la PS4 pour faire peau neuve et débarquer sur

sous le nom de

Legacy of Thieves

, remaster également attendu sur PC. Notez que cette sortie accompagnait celle du film avec Tom Holland et Mark Wahlberg, plus gros succès ciné de 2022 jusqu’à l’arrivée du Batman de Robert Pattinson. Kratos de son côté est arrivé sur PC. Une bénédiction pour ceux qui boudent la console de Sony car God of War, celui de 2018, est une merveille. Son portage, très solide, a été accompagné de critiques élogieuses amplement méritées. Après Horizon Zero Dawn, Sony continue donc d’améliorer ses perles pour les ressortir sur PS5 et les exporter sur PC, sur Steam et Epic Store, plateformes rivales du Game Pass. D’autres jeux vont suivre le même chemin, comme Ghost of Tsushima. De même pour Forbidden West et

God of War Ragnarok

?