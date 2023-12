Les meilleurs joueurs de League of Legends de tous les temps

Cette année, plus de 6 millions de personnes, dont Kameto , étaient devant les Worlds . Aujourd’hui, l’ esport est (presque) devenu mainstream. Et grâce à cela, de plus en plus de joueurs tentent l’aventure, élevant ainsi le nombre potentiel de joueurs et le niveau général. Si la grande majorité d’entre eux a du mal à trouver une place dans une équipe ou à faire une longue carrière, d’autres ont tout simplement marqué l’histoire du jeu. Voici les dix meilleurs joueurs de l’histoire de League of Legends .

N.B : en raison des différents postes sur League of Legends, de l’évolution du jeu et des divisions régionales, il est très complexe d’établir un top clair. Si vous n'êtes pas d’accord, n'hésitez pas à le communiquer sur nos réseaux.

01 Faker

Commencer ce classement a été excessivement simple. Oui, SKT a directement décidé de construire une équipe autour de Faker, il n’empêche que, depuis le début de sa carrière professionnelle, ça a porté ses fruits. Dès sa première saison, en 2013, il remporte les Worlds. Deux ans plus tard, le midlaner est dans son prime, T1 remporte tout sur son passage : Spring 2015, Worlds 2015, LCK 2016, MSI 2016, Worlds 2016… Rien n’arrête l’équipe sud-coréenne.

Lee Sang-hyeok, le meilleur joueur de l'histoire de League of Legends © Riot Games

En dix années au sein de la structure, tout à changé, joueurs, coachs, staff... Tout, sauf Faker, qui a remporté les Worlds pour la quatrième fois cet automne. Il est, de très loin, le meilleur joueur de l’histoire de League of Legends. Synonyme de superlatifs en tous genres et impressionnant par ses performances toujours excellentes, même des années après ses débuts. La scène esport de LoL continuera à parler de la superstar longtemps après la fin de sa carrière.

02 Uzi

Le Chinois Jian « Uzi » Zi-Hao est l'un des meilleurs joueurs au monde. Mécaniquement irréprochable, il est l'un des joueurs à avoir fait le plus de kills sur la scène pro, tant au niveau régional qu'international, et il s'est toujours démarqué des autres ADC. Il est notamment connu pour sa Vayne, avec laquelle il a claqué trois Pentakills en LPL (le championnat chinois).

Malgré une blessure, Jian Zi-Hao est de retour au plus haut niveau © Riot Games

Pilier de l'équipe RNG pendant de nombreuses années, il a pris une retraite d'un an et demi avant de rejoindre Bilibili Gaming. Bien qu'il ait remporté de nombreux titres régionaux, il n'a jamais gagné de championnat du monde. Un objectif qu'Uzi a toujours eu et qu'il souhaite toujours atteindre.

03 Ambition

Avant Faker, le meilleur midlaner était Kang « Ambition » Chan-yong. Après avoir rejoint l'équipe MiG Blaze en 2011, il a remporté de nombreux tournois internationaux. Le joueur de 31 ans a joué au mid jusqu'en 2014, il a ensuite décidé de devenir jungler. Rétrospectivement, cela s'est avéré être l'une des meilleures décisions qu'il ait pu prendre, puisqu'il a remporté les Worlds avec l'équipe Samsung Galaxy en 2017.

Kang Chan-yong a pris une retraite bien méritée © Riot Games

Aujourd'hui, Ambition est streamer pour Gen.G et peut se réjouir. Il est l'un des rares joueurs à avoir changé de rôle avec succès et à avoir obtenu un titre majeur par la suite.

04 Canyon

Comme Faker, Canyon n’a jamais changé d’équipe. Par contre, effectivement, la structure a changé de nom plusieurs fois (DAMWON, Dplus KIA). Considéré par beaucoup comme le meilleur jungler au monde, Canyon a remporté la LCK (la ligue régionale coréenne) et les Worlds en à peine deux ans de carrière (il a commencé en 2018).

Connu pour sa Nidalee et son Lee Sin, il a un jeu très agressif qui paye dans l’extrême majorité des cas. On le disait au-dessus, il est toujours resté fidèle à KIA… Mais ça, c’était avant puisqu’il a signé et fera partie de l’effectif de Gen.G l’année prochaine, en remplacement de Peanut.

05 Caps

Rasmus « Caps » Borregaard Winther est un mid laner aux multiples noms. Lorsqu'il est dans un mauvais jour, il s'auto déprécie et devient « Craps ». Quand il outplay ses adversaires, les fans l'appellent « Claps ». Le Danois s'est fait connaître avec l'organisation Fnatic, arrivant jusqu’en finale des Worlds. Il a ensuite décidé de passer chez G2 Esports en 2018.

Caps pendant la finale LEC 2022 © Michal Konkol/Riot Games

Le problème, c’est que chez G2, le poste de midlaner était déjà pris par le Croate et extrêmement talentueux Perkz (qui n’était pas loin du tout de faire une apparition dans ce top 10). Mais Perkz a accepté de changer de rôle pour devenir ADC. Quand un des 10 meilleurs midlaners au monde accepte de changer de poste pour vous, c’est que vous avez un certain potentiel. Aujourd'hui âgé de 24 ans, avec cinq titres de MVP de LEC décrochés au cours de sa carrière et toujours le sourire aux lèvres, ce « Baby Faker » poursuit sa quête du titre de champion du monde. Il est le seul occidental à avoir atteint deux fois la finale des Worlds (et ça deux fois de suite, en 2018 et 2019).

Beryl

Cho Geon-hee, connu sous le nom de « Beryl », est le premier support de cette liste (et, heureusement, pas le dernier). Il a remporté deux fois le titre de champion du monde avec DAMWON en 2020 et DRX en 2022. S’il est si haut dans le classement, c’est évidemment pour son niveau de jeu monstrueux sur énormément de champions (Alistar, Pyke, Rakan et bien d’autres), mais aussi et surtout pour sa prise de décision. Lors de ses deux titres de champion du monde, c’est lui qui était le shotcaller principal (la personne qui donne des objectifs à ses coéquipiers). Il est allé trois fois de suite en finale des Worlds, un accomplissement incroyable.

Deft

Coéquipier de Beryl en 2022 chez DRX, Deft est une autre légende de l’esport. Considéré comme un des meilleurs ADC de l’histoire, il a commencé sa carrière en 2013, comme Faker. Il est passé de nombreuses fois à côté du titre en portant son équipe avant de finalement obtenir le graal au bout d’une des plus belles finales de l’histoire, face à T1, au bout de cinq games. Il est connu pour sa Jinx notamment, sur laquelle il a juste 77% de winrate (taux de victoire) en carrière.

06 Mata

Considéré par beaucoup comme le meilleur support de tous les temps, Cho « Mata » Se-hyeong, 29 ans, a eu une longue carrière. Il a été un joueur très en avance sur son temps et a utilisé des tactiques et des stratégies qui sont devenues ensuite des standards absolus. Main Thresh, il démontrait à chaque match ses remarquables mécaniques et sa prise de décision.

Mata peut guider une équipe à la victoire, en jouant ou en coachant © Riot Games

Champion du monde en 2014 avec Samsung White, il a travaillé pour de nombreuses équipes en tant que joueur jusqu'en 2019, date à laquelle il a décidé de devenir entraîneur. Bien qu'il ne joue plus sur scène, il aide toujours ses équipes, actuellement Gen.G, grâce à son expérience du plus haut niveau.

07 Showmaker

Depuis les débuts de Heo « Showmaker » Su en 2017, le Coréen de 23 ans a toujours été à la hauteur de son pseudonyme. Ses étonnantes prouesses techniques et son incroyable temps de réaction viennent probablement de l'époque où il était OTP (One Trick Pony, quand un joueur ne joue qu’un seul personnage) Katarina. Il essaie toujours de divertir ses téléspectateurs avec des moves flashy et un style agressif.

Showmaker est considéré comme un des meilleurs midlaners actuels © Riot

Le midlaner a déjà remporté un titre de champion du monde, en 2020 avec DAMWON. À seulement 23 ans, il a déjà accompli beaucoup de choses et a une longue carrière devant lui.

TheShy

Seul toplaner dans ce top (désolé à tous les main top) TheShy est une référence absolue. Champion du monde en 2018 avec Invictus Gaming, il a commencé sa carrière en 2017 et a toujours été incandescent depuis. Faisant partie du contingent de Coréens évoluant en Chine, il a aussi remporté la LPL plusieurs fois et atteint cette année la finale des Worlds avec Weibo Gaming en venant notamment à bout de Bilibili en demi-finale. Si vous voyez TheShy prendre Rumble en compétition officielle, vous pouvez mettre une grosse pièce sur son équipe.

Avec l’arrivée de la Karmine Corp en LEC pour la saison suivante, on verra donc peut-être un jour un de ses joueurs intégrer ce classement très fermé. Rekkles , qui est dans le top 10 pour certains, a d’ailleurs déjà porté les couleurs de l’équipe de Kameto .

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !