Les meilleurs endroits où courir à Toulouse

La ville rose ne manque pas de spots pour s'adonner à la course à pied. Et que vous vouliez simplement vous dégourdir les jambes ou bien vous mettre au trail, vous trouverez forcément celui qui convient parmi cette liste concoctée par le coach sportif César Clanet .

1. Les berges de la Garonne

"C’est l’endroit idéal pour l’endurance fondamentale. Il y a un peu de monde, donc c’est difficile d’y faire du fractionné, du fartlek ou ce genre de choses, mais c’est très agréable pour le côté ludique de la course à pied, et c’est parfaitement adapté aux débutants, aux personnes qui souhaitent juste se dégourdir les jambes, ou aux gens qui veulent faire du cross-training puisqu’il y a des modules de fitness pour travailler le cardio comme des vélos elliptiques, des steppers et des sortes de rameurs. Entre les ponts jumeaux et l’île du ramier, il y a une distance d’environ 15 kilomètres mais il y a possibilités de couper par d’autres ponts donc on peut varier les boucles et les distances. C’est très bien aménagé, il y a un peu de verdure, on est à côté du fleuve, et le sol varie entre pavés et bitume."

Le Canal du midi

Le long du canal, il y a une piste qui est longue et ombragée puisqu’elle est bordée d’arbres. C’est très agréable et du côté du canal sud, c’est encore plus agréable parce qu’on sort un peu de la ville, on subit donc moins un peu moins la pollution. Je donne des cours là-bas et j’aime y faire des séances de fractionné en temps. La piste n’est pas très large mais c’est suffisant, il n’y a pas de dénivelé et elle c’est principalement du bitume, donc c’est l’idéal pour ce type d’exercice. Quelqu’un qui ne peut pas se rendre sur une piste d’athlétisme pour n’importe quelle raison peut le faire ici."

Pech-David

"C’est LE spot pour faire du trail. Il y a beaucoup de chemins de terre et de dénivelé. On peut s’y rendre depuis Toulouse par une longue côte en bitume, donc si on veut un faire un travail à ce niveau-là c’est idéal. Le plateau est lui aussi sinueux mais ce n’est pas du bitume mais des chemins de terre assez souples. C’est un parc très beau de 280 hectares, et quand il fait beau, on a une vue magnifique sur toute la ville rose et sur les Pyrénées."

Le lac de Sesquières

"C’est un petit lac situé en petite périphérie de Toulouse, qu’on peut d’ailleurs rejoindre par le Canal du midi. On est encore dans la ville, mais c’est paysage très naturel. Le tour du lac fait 1,8 kilomètres, donc on peut faire plusieurs boucles si on le souhaite ou on peut y faire du fractionné en distance ou du fartlek. On y trouve aussi des modules de musculation comme des barres de traction ou des barres à abdos. C’est idéal pour le cross-fit."

Le lac de la Ramée

"C’est la bouffée d’oxygène de Toulouse. Quand il fait beau, beaucoup de Toulousains viennent s’y reposer, c’est un dépaysement total. Comme pour le lac de Sesquières, le sentier qui l’entoure est majoritairement fait de graviers, de sable et de bitume. C’est un peu plus long puisque ça fait 3,7 kilomètres. C’est aussi un peu plus loin mais la baignade y est autorisée, c’est donc idéal pour des entraînements qui mêlent course à pied et natation."

La forêt de Bouconne

"La forêt de Bouconne est très grande. On peut y accéder au nord via Mondonville, qui se situe à 15 minutes en voiture du centre ville de Toulouse, au centre par Lévignac et par Lasserre au sud. C’est un endroit qui est aussi parfaitement adapté au trail, surtout en hiver quand il a plu en hiver puisqu’on peut y travailler les appuis. L’été, c’est vraiment top aussi parce qu’il n y a que des singles, c’est donc parfait pour travailler les relances, mai il y a très peu de dénivelé, contrairement à Pech-David. Ça s’adresse aussi aux personnes qui souhaitent faire du long puisque la forêt est vraiment immense. Il y fait frais, c’est très agréable. Attention, certains secteurs sont interdits au public le jeudi parce que c’est jour de chasse."

Les Quinze sols

"C’est dans la continuité du Canal du midi, entre Blagnac et Beauzelle. C’est un petit coin de forêt à proximité de Toulouse et c’est parfait si on aime le trail puisque ce ne sont que des chemins de terre."

