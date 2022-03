5 moments mémorables de VTT descente à Lourdes

a dominé la compétition ici en 2015 et 2016. Voici les moments les plus mémorables qui se sont produits sur cette épreuve dans l’histoire de la Coupe du monde.

. La Française lance alors son ultime saison parmi l’élite de la plus belle des manières, en s’imposant à Lourdes sous le ciel bleu. Profitant de conditions parfaites, Ragot ne laisse que des miettes à ses rivales et même les plus prestigieuses comme

remporte la course, suivi comme son ombre par Stevie Smith (regardez son run à partir de 18min33sec dans la vidéo ci-dessous). Le Canadien revient alors d’une blessure contre laquelle il se bat depuis plusieurs années. Il signé ce jour-là le dernier podium de sa carrière. Smith meurt d’un traumatisme crânien quelques mois plus tard lors d’un accident de motocross.

Une météo calamiteuse rend le tracé boueux dès les entraînements de l’épreuve de Coupe du monde de Lourdes en 2016. Et les conditions deviennent encore pires pour les finales. Le sol sèche par endroit alors que certaines zones restent glissantes et quasi impraticables dans les bois. Avec un tel contexte, seuls deux hommes, connus comme les spécialistes ultimes des conditions extrêmes, peuvent briller. Et ils le font.

Le team Syndicate affole l’ensemble de ses rivaux. Ses 3 riders se qualifient pour la finale en se positionnant dans le Top 6 des qualifications. Vergier signe même le meilleur temps (regardez quelques morceaux de leurs runs dans la vidéo ci-dessus) ! Malheureusement pour le team Syndicate, la pluie s’abat sur Lourdes pour les finales et la course est alors totalement bouleversée.

Sous une pluie glaciale, seul un guerrier peut sortir du lot et l’emporter en 2017. Alexandre Fayolle fait partie de cette trempe de riders. Devant son public, le Français va plus vite que tout le monde et remporte la première victoire en Coupe du monde de sa carrière.

