Ce qu’il ne fallait pas louper au Red Bull Hardline

Le Red Bull Hardline a fait son retour en 2021 avec une piste de VTT qui a placé la barre plus haut que jamais.

Il n'y avait pas foule à Machynlleth au Pays de Galles, en ce week-end de compétition, mais ça n'a pas empêché 24 des meilleurs riders de descente et de freeride du monde de faire le show, et de nous offrir l'une des éditions les plus serrées de cette course légendaire. Découvrez tout ce qui s’est passé en cliquant sur les liens ci-dessous et faites défiler pour revivre les moments forts du week-end.

01 1. Bernard Kerr sur une autre planète

Au fil des années, le pilote britannique Bernard Kerr a prouvé qu'il était le boss du Red Bull Hardline . Le rider de Pivot Factory Racing a toujours terminé sur le podium depuis ses débuts dans la vallée de Dyfi [où se trouve le parcours Hardline], en 2015, et a abordé l'événement de cette année en étant le seul à avoir remporté deux fois la course la plus difficile du VTT de descente .

Bernard Kerr au sommet de sa forme © Dan Griffiths

Rien de surprenant à ce qu’il soit l’homme à battre. Dernier coureur à descendre la montagne, il remportera sa troisième victoire à Dyfi en un temps record.

Bernard Kerr a montré sa nette domination dès le départ, creusant son avance un peu plus au fil du temps. Même son pied qui s'est décollé de sa pédale sur l'énorme Road Gap de la piste n'a pas pu l'arrêter. Kerr a terminé avec plus d'une seconde d'avance sur le deuxième.

"L'expérience est définitivement de mon côté ", a déclaré Kerr après la course. "Connaître les sauts m'aide vraiment, donc quand j'arrive, je n'ai pas trop peur. Je sais en quelque sorte où je vais. Mon pied a décollé sur le Road Gap et je savais que j'en aurais besoin dans la partie suivante, sinon je me serais écrasé, mais je me suis stabilisé à temps. »

02 Laurie Greenland et Kade Edwards montent en puissance

Les deux anciens champions du monde junior de Grande-Bretagne ont toujours eu des résultats mitigés au Red Bull Hardline. Malgré leur expérience en Coupe du monde, on a toujours eu l'impression que les deux pilotes ne donnaient pas tout. Ça n’a clairement pas été le cas en 2021, où ils ont tous deux terminé sur le podium.

Kade Edwards est monté sur le podium pour la première fois. © Saskia Dugon

Kade Edwards a réalisé une course tout en douceur, démontrant qu'il était l'un des meilleurs pilotes de VTT de la planète. Il a piloté son Trek Session sur le parcours, franchissant la ligne en tant que leader de la course.

Laurie Greenland a fait une course fulgurante © Dan Griffiths

Laurie Greenland a fait mieux encore, en s’armant de son expérience de vainqueur de la Coupe du monde pour se frayer un chemin à travers les différentes sections techniques sur son Mondraker Summum RR , établissant un chrono que seul Bernard Kerr pouvait améliorer.

03 Les débutants n'ont pas froid aux yeux

Le parcours du Red Bull Hardline demande des années de pratique et de chutes en tout genre pour être maîtrisé. Enfin, c’est ce que l’on pensait. Car certains des débutants, cette année, ont prouvé le contraire.

Jose Lowe s'est montré à la hauteur malgré son peu d’expérience © Saskia Dugon La course folle de Matteo Iniguez © Dan Griffiths

Lewis Buchanan, Josh Lowe, Sam Gale et Jim Monro ont réalisé de très bonnes performances pour leur première fois, tandis que le Français Matteo Iniguez a posé un run que seuls cinq autres riders ont réussi à battre.

04 Une météo capricieuse

Le Red Bull Hardline a toujours eu des problèmes avec la météo. Habituellement organisé vers la fin du mois de septembre, les conditions météo du Pays de Galles à cette époque (pluies torrentielles et vents violents) rendent généralement le parcours boueux et très glissant.

Le vent était de la partie pour l’édition 2021 © Dan Griffiths

Les choses se présentaient bien pour l'édition 2021. Repoussé à une date estivale afin de ne pas entrer en conflit avec la fin de la saison de la Coupe du monde de VTT Mercedes-Benz UCI, le parcours était sec et avait des airs de Red Bull Rampage, alors que la Grande-Bretagne baignait dans une vague de chaleur. Au moment des qualifications, la météo pourtant fait des siennes. Des vents forts se sont abattus sur la montagne tout au long de la journée, rendant le pilotage dangereux.

Kade Edwards détruit la piste sous un soleil de plomb © Dan Griffiths Un temps sec tout au long de la compétition © Dan Griffiths

Si les qualifications ont été, en conséquence, annulées, les fans ont eu droit à une journée de finales prolongée, avec 24 des 29 pilotes sur la piste pour une édition exceptionnelle où tout se jouait sur un seul run.

05 Le Step Down est l’un des lumps les plus effrayants jamais créées

Le parcours du Red Bull Hardline 2021 a subi quelques modifications notables par rapport aux éditions précédentes : la rampe Step Up a été adoucie pour aider les riders à prendre plus de vitesse, les arbres ont été coupés à côté de Waterfalls Edge, l'emblématique Road Gap a été agrandi et allongé. Mais un ajout a fait parler de lui dès que les riders ont posé le pied sur le site.

Step Down, Drop, Cliff Edge. Quel que soit le nom qu'on lui donne, Dan Atherton a créé l'une des descentes les plus difficiles jamais vues sur un parcours de descente. Les statistiques à elles seules sont époustouflantes : un écart de 18 mètres, un dénivelé de 12 mètres, un atterrissage presque vertical, et environ deux secondes après l'atterrissage, une butte à franchir.

Les riders observent Kaos Seagrave qui donne tout sur le nouveau Step Down. © Saskia Dugon Le pantalon de Brage Vestavik n’a pas survécu © Saskia Dugon

Les riders semblaient visiblement effrayés par cette nouvelle section tout au long de l'entraînement. L’atterrissage a fait un certain nombre de victimes - notamment Brage Vestavik - tandis que d'autres ont réussi à échapper de justesse à de lourdes chutes.

06 Jono Jones a fait le plus gros sauvetage du week-end.

La première expérience du Red Bull Hardline du jumeau de Matt Jones, en 2019, a été mémorable pour toutes les mauvaises raisons. Gonflé à bloc par les autres riders qui réalisaient des tricks sur le Step Up, Jono a tenté un backflip aux conséquences désastreuses. À mi-chemin du flip, il a décidé d'abandonner. Toujours accroché à son vélo, le Britannique a passé ce qui lui a semblé être une éternité à se débattre dans les airs avant de chuter sur le sol.

Revivez l’abandon de Jono Jones à partir de 2:36

Pour cette édition 2021, il était déterminé à ne pas répéter la même erreur et à passer les qualifications sans encombre. Tout se passait bien jusqu'à ce que les pilotes s'élancent sur The Cannon. Avec un écart de 17,3 mètres (57 pieds) et une marge d'erreur quasi nulle, c'est un saut que les riders ont tendance à passer, de peur de ne pas être à la hauteur pour franchir ce qui ressemble à une piste de ski. Mais pas Jones, qui, instantanément éjecté de sa selle à l'impact, a réussi à s'accrocher à son guidon et à s'en sortir.

07 Le pit bike, nouvelle discipline du Red Bull Hardline ?

Les riders de descente sont différents de leurs homologues de cross-country. Alors que la plupart des vététistes cross-country passent leurs soirées à récupérer et à refaire le plein d'énergie après une journée intense d'entraînement, les descendeurs aiment se détendre d'une autre manière : en faisant la course avec des pit-bikes.

Et même si certaines tactiques étaient discutables, il ne fait aucun doute que cette course de pit bike devrait devenir un élément régulier des événements de descente.

L'équipe rouge a fête sa victoire de la course pit bike © Saskia Dugon

Résultats du Red Bull Hardline 2021

POSITION RIDER TIME 1, Bernard Kerr 2:33.533 2. Laurie Greenland 2:34.648 3, Kade Edwards 2:35.782 4. Brage Vestavik 2:36.465 5. Brendan Fairclough 2:37.086 6. Matteo Iniguez 2:37:496 7, Adam Brayton 2:38.083 8. Kaos Seagrave 2:39.078 9. Theo Erlangsen 2:41.658 10. Sam Gale 2:41.743

