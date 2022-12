Les plus grands moments du VTT français en 2022

La date est à marquer d'une pierre blanche pour le VTT français. Le 27 août 2022, pour le retour des Mondiaux de VTT en France, 18 ans plus tard, super Bruni est sacré champion du monde de Descente devant des dizaines de milliers de fans au Gets. Il obtient ce jour sa cinquième consécration après celles de 2015, 2017, 2018 et 2019.