Les plus grands moments du VTT français en 2021

Loïc Bruni ramène la coupe à la maison

Loïc Bruni sur le podium de la Coupe du monde UCI de VTT DH 2021 à Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Et de deux pour notre champion. Le 18 septembre dernier, Loïc Bruni remportait sa deuxième Coupe du monde de VTT à Snowshoe, aux États-Unis. Troisième au classement général avant cette ultime étape, Super Bruni a été l'auteur d'une superbe course qui lui a permis de repasser devant ses compatriotes Thibaut Dapréla et Loris Vergier.

"Cette victoire a une place particulière dans ma carrière", confiait-il après sa victoire. "C’est vraiment un accomplissement. Les favoris cette année ont tous eu des problèmes et, au final, c’est moi qui remporte le trophée. Je ne réalise pas trop. Peu de Français ont gagné la Coupe du Monde, on est seulement quatre à l’avoir fait (Gachet, Vouilloz, Pierron et Bruni, ndlr). Je travaille avec la même équipe depuis 2011, je suis fier d’avoir accompli cela avec eux. L’histoire est belle."

Le run vainqueur de Loïc Bruni sur la deuxième épreuve de Snowshoe

À 27 ans, le Niçois enrichit un peu plus son palmarès qui compte quatre titres de champion du monde (en 2015, 2017, 2018 et 2019), et une première Coupe du monde, donc, remporté en 2019.

Myiam Nicole au sommet de la Descente

Myriam Nicole en or pour la seconde fois ! © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Si Myriam Nicole a vu la Coupe du monde lui filer entre les doigts à cause d'une malheureuse chute à Snowshoe (la française a terminé deuxième au classement général derrière l'Autrichienne Vali Höll), notre Pompon nationale n'a pas à rougir de sa saison 2021, dont le point culminant a bien évidemment été ce deuxième sacre de championne du monde à Val Di Sole, en Italie.

Sur la "Black Snake", l'une des pistes les plus difficiles du circuit, long de 2,4 km dont 540 m de dénivelé positif (et des pentes pouvant atteindre 40 %), la Montpelliéraine dominait largement sa compatriote Marine Cabirou et la Suissesse Camille Balanche, respectivement deuxième et troisième au classement.

Myriam Nicole et son DH de 2021 © Commencal

"J’espérais forcément rouler à nouveau avec ce beau maillot arc-en-ciel car je n’avais pas pu en profiter en 2020 avec toutes les annulations de compétitions dues au Covid-19", expliquait-elle au terme de la course. "J’ai l’impression de l’avoir ramené à la maison, je suis tellement heureuse."

Red Bull Campo : seuls contre tous

Loïc Bruni et Myriam Nicole au départ du Red Bull Campo © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

Le 2 octobre 2021, c'est un tout autre défi que nos deux champions ont dû relever dans le cadre du Red Bull Campo : affronter 135 riders amateurs, hommes et femmes confondus, sur une descente de 5,2 km, à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes Maritimes. Une mass-start dont le tracé, qui alternait sections étroites en single tracks et des passages plus larges, a mis les pilotes à l'épreuve.

Red Bull Campo : Regardez le teaser !

Venus en nombre, les spectateurs ont pu assister à la remontée de Loïc Bruni et Myriam Nicole sur l’ensemble du peloton. Partis en derniers, ils sont remontés respectivement jusqu’à la 14ème et la 35ème places, avant de célébrer la victoire spectaculaire des champions du jour, Enzo Perez (arrivé devant Loïc Bruni) - et Alizés Lassus (première femme à passer la ligne d'arrivée derrière Myriam Nicole) qui ont terminé la course en 10:35:35 et 13:26:60. Chapeau.

Le trip mexicain de Kilian Bron

La vie en couleurs © Team Kilian Bron

Après un tour de France dans lequel il nous faisait (re)découvrir les plus beaux paysages de l'Hexagone, Kilian Bron a repris ses bonnes vieilles habitudes de baroudeur et a décidé de poser ses valises au Mexique pendant un mois en 2021.

Le résultat : c'est l'une des plus belles vidéos de bike de l'année dans laquelle le rider nous fait voyager d'un volcan actif aux rues de villages locaux, le tout agrémenté de quelques imprévus qu'il nous raconte ici , comme une arrestation soldée par un pot de vin... Que nous réserve-t-il pour 2022 ?

Matthias Dandois, Maxime Musqua et Romane Miradoli s'essaient à la DH

Matthias Dandois et Loïc Bruni © Fox Racing

C'est une expérience que beaucoup de fans de VTT auraient aimé vivre. Début juillet, FOX Racing a invité trois personnalités du sport et de l’entertainment à vivre l’expérience du VTT DH : Matthias Dandois , neuf fois champion du monde de BMX Flat, Maxime Musqua, vidéaste, et Romane Miradoli, double championne de France de Super-G.

Au programme de cette journée particulière : du sport, de la nature et de l’adrénaline. Après avoir assisté à l'épreuve de Coupe du monde, les trois amateurs de VTT ont pu s'attaquer à la descente dans des conditions dignes des plus grands pros de la discipline, le tout sous l'oeil averti du champion du monde de la discipline : Loïc Bruni.

Une virée aux Gets avec FOX Racing

"Ça change de ce que j’ai l’habitude de faire sur mon vélo qui est beaucoup plus petit et rigide, mais après deux ou trois virages, j’ai appris à laisser faire le vélo et vraiment profiter de ce ride mortel", s'est enthousiasmé Matthias Dandoi. "'J’ai adoré regarder la compétition l’après-midi et apprécié encore plus le niveau des pros après avoir descendu la montagne moi-même." Doit-on maintenant s'attendre à voir Loïc Bruni tenter quelques tricks en BMX ? On l'espère.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !