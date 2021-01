Les meilleurs itinéraires de running à Paris

Strava , c'est près de 70 millions d'utilisateurs dans le monde et un nombre incalculable de parcours à tester. Alors pour aider les Parisiens à s'y retrouver, on demandé au coach Vincent Pedraza de nous donner son avis sur les dix meilleurs itinéraires de la capitale, recensés par l'application.

1. Boucle Notre Dame par le Lac Daumesnil

Boucle Notre Dame par le Lac Daumesnil © Strava

Distance : 13,4 km

Altitude : 196 m

"Cette boucle de 13 kilomètres est très intéressante pour varier les efforts lors d'une séance. Malgré sa longueur, elle reste parfaitement adaptée aux débutants, à conditions qu'ils courent lentement pour ne pas se fatiguer trop vite. Le parcours peut également convenir aux coureurs plus expérimentés qui peuvent courir plus vite et y ajouter du fractionné. L’itinéraire est très agréable puisqu'il passe autour du lac du bois de Vincennes. Les sols et les paysages sont donc ultra variés."

2. Jardin des Tuileries & Champs-Élysées

Jardin des Tuileries & Champs-Élysées © Strava

Distance : 4,9 km

Altitude : 97 m

"Ce deuxième parcours, autour du jardin des Tuileries, est adapté aux débutants mais aussi aux plus aguerris. Pour les débutants, la séance peut être effectuée à une vitesse moyenne ou lente, afin de profiter au maximum du paysage. Il est également possible de courir sur du time, c’est-à-dire le plus rapidement possible sur 5 kilomètres. Ce type d’entraînement est généralement réservés aux habitués de la course à pied . Courir autour du jardin des Tuileries est très agréable, en particulier pour sa verdure et l'architecture des bâtiments qui l'entourent. Entre la place de la Concorde et le musée du Louvre, les paysages sont incroyables."

3. Boucle du Bois de Vincennes

Boucle du Bois de Vincennes © Strava

Distance : 6,9 km

Altitude : 48 m

"Cette boucle se situe en plein cœur de la nature. C'est un parcours idéal pour un moment de détente à travers la végétation du bois de Vincennes. Ce type de course est adapté à tous. Selon votre niveau, vous pouvez adapter votre vitesse et vous pouvez ajouter à votre course du fractionné sur 10 secondes. Au sol, ce sont des chemins terreux, il y a donc moins d’impact que sur du béton."

4. Boucle de la Tour Eiffel

Boucle de la Tour Eiffel © Strava

Distance : 2,7 km

Altitude : 54 m

"Ce petit parcours autour du Champ de Mars s’adresse aux débutants. Puisqu'il est assez court, ils peuvent se challenger et réaliser cette boucle le plus rapidement possible. Sinon, on peut simplement courir pour s'y détendre en admirant le monument le plus emblématique de notre pays."

5. Boucle de la Seine Ouest

Boucle de la Seine Ouest © Strava

Distance : 16,4 km

Altitude : 54 m

"Cet itinéraire de 16,4 kilomètres autour de la Seine est, selon moi, réservé aux coureurs les plus expérimentés. Le principal avantage de cette longue sortie est qu’elle vous permettra de courir sans vous arrêter, et donc de maintenir un rythme stable tout en en prenant plein les yeux."

6. Au coeur du Bois de Boulogne

Au coeur du Bois de Boulogne © Strava

Distance : 10 km

Altitude : 90 m

"Ce parcours s’adresse à tous les runners. Ils peuvent y adapter leur vitesse en fonction de leur niveau. Un débutant pourra courir tranquillement dans les nombreuses allées du parc quand un coureur averti pourra tenter de battre son chrono sur 10K. En plus, cet itinéraire vous donnera une bonne bouffée d’oxygène."

7. Boucle du Jardin du Luxembourg

Boucle du jardin du Luxembourg © Strava

Distance : 2,1 km

Altitude : 38 m

"Ce parcours au coeur de l'un des plus beaux parcs de Paris est idéal pour les débutants. Il est possible de réaliser quelques exercices de fractionné dans ses longues allées fleuries. Une fois de plus, vous pouvez essayer de réaliser cette petite boucle le plus rapidement possible. Elle peut également servir d’échauffement pour les coureurs les plus confirmés."

8. Duo Parc Montsouris / Cité Universitaire

Duo Parc Montsouris / Cité Universitaire © Strava

Distance : 2,8 km

Altitude : 50 m

"Le Parc Montsouris est agréable à n'importe quelle saison. C'est l'un des plus verts de Paris et c'est là-bas que se retrouvent des étudiants venus du monde entier. Cette boucle d'un peu moins de 3 kilomètres, entre le parc et la cité universitaire, est idéale pour les débutants et ceux qui souhaitent se mettre à la course à pied. Les sols varient entre allées bétonnées et chemin terreux."

9. Parc Monceau

Boucle du Parc Monceau © Strava

Distance : 5,6 km

Altitude : 66 m

"Encore une fois, cet itinéraire est parfait pour les débutants. Les coureurs avertis peuvent augmenter la distance en faisant plusieurs tours du parc dont les grandes allées en terre entourées de verdure sont très agréables."

10. Parc des Buttes Chaumont

Parc des Buttes Chaumont © Strava

Distance : 6,8 km

Altitude : 140 m

"Ce qui est particulièrement intéressant sur ce parcours dans l'un des parcs les plus populaires de la capitale, c'est son dénivelé qui fera travailler le cardio de tous les runners. Le sol en terre, parfois en béton selon les allées, rend la course intéressante et variée."