1. Le long de la Méditerranée

est vallonné, il y a beaucoup d’escaliers sur ce parcours qui nous emmène dans des petits recoins de la ville qu’on n’aurait jamais imaginés. C’est idéal pour renforcer les fessiers, les cuisses et le cardio. Mais on passe aussi devant le Vieux-Port, dans le centre ville, donc c’est plus central et plus plat. C’est un parcours assez complet et qui change de la

2. Marseille-Cassis

. Ce n’est pas un parcours d’entraînement. On peut s’entraîner aux alentours, sur la Corniche ou au Parc Borely (à découvrir plus bas ndlr.) mais ce parcours est un parcours de course. Quand y court, la première difficulté, c’est le boulevard Michelet, une longue distance sur du béton plat, qui est toujours un peu traumatisante pour les articulations. On a l’impression que ça ne s’arrête jamais. Et la seconde difficulté, c’est la montée du col de la Gineste. Après la redescente, vous tombez sur le port de Cassis et c’est mythique. Tous les amateurs de course marseillais - y compris des sportifs de haut niveau - l’ont déjà fait. Mais on ne s’y engage pas comme ça, mieux vaut s’y préparer en s’entraînant sur des parcours aux alentours."

3. Calanques